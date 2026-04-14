交易 SoftBank Group Corp. - 9984 差价合约
关于 SoftBank Group Corp.
软银集团公司是一家总部设在日本的公司，主要从事通信和互联网相关业务。 该公司在六个业务部门运营。 软银分部在日本从事移动终端的销售，提供移动通信服务和固定通信服务。 该分部还销售移动终端配件、PC软件和外围设备。 Sprint分部在美国从事提供移动通信服务和其他业务。 雅虎分部在互联网上开展广告业务，电子商务业务和会员服务业务。 ARM分部从事微处理器的知识产权和相关技术的设计，以及软件工具的销售。 软银愿景基金和三角洲基金分部进行技术领域的投资活动。 Bright Star分部进行移动终端的海外分销。 公司还参与了Fortress和福冈软银鹰的相关业务。
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