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交易 SoftBank Group Corp. - 9984 差价合约

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交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
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差价合约
点差9.3
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
¥1,000
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.013047 %
(-¥3)

使用杠杆的交易规模（大约值）¥20,000

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）¥19,000

-0.01305%
短仓隔夜仓息调整
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¥1,000
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.009176 %
(-¥2)

使用杠杆的交易规模（大约值）¥20,000

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）¥19,000

-0.00918%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币JPY
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所Japan
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价3751.3
开仓3934.4
1 年变化-41.38%
日区间3934.4 - 4256.3

交易 SoftBank Group Corp. - 9984 差价合约

关于 SoftBank Group Corp.

软银集团公司是一家总部设在日本的公司，主要从事通信和互联网相关业务。 该公司在六个业务部门运营。 软银分部在日本从事移动终端的销售，提供移动通信服务和固定通信服务。 该分部还销售移动终端配件、PC软件和外围设备。 Sprint分部在美国从事提供移动通信服务和其他业务。 雅虎分部在互联网上开展广告业务，电子商务业务和会员服务业务。 ARM分部从事微处理器的知识产权和相关技术的设计，以及软件工具的销售。 软银愿景基金和三角洲基金分部进行技术领域的投资活动。 Bright Star分部进行移动终端的海外分销。 公司还参与了Fortress和福冈软银鹰的相关业务。

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2025-06-30
b**************

好，杠杆自由

2025-02-15
j**

不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
s******* c***

客服很好，解决了问题。简单好用

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