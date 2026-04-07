CFD и фьючерсы: ключевые различия

Что такое CFD-контракты?

CFD производные финансовые инструменты (деривативы), которые позволяют вам торговать на колебаниях цен различных активов, таких как акции, сырьевые товары или валюты (Форекс), фактически не владея ими. Они гибки и не имеют фиксированной даты экспирации, так что вы можете держать свою позицию открытой столько, сколько захотите. Контракты на разницу цен (CFD) популярны для краткосрочной и среднесрочной торговли и позволяют использовать левередж (что также известно как маржинальная торговля). Это означает, что вы можете контролировать более крупную позицию с меньшими затратами, но увеличивается не только прибыль, но и убытки.

С CFD у вас есть выбор: открыть позицию по растущему в цене активу (длинная позиция) или же по падающему в цене активу (короткая позиция). Имейте в виду, что приведенные ниже иллюстрации показывают только потенциальную прибыль. Если бы в каждом сценарии цена двигалась в противоположном направлении, вы бы понесли убытки.

Подробнее можно почитать в нашем гайде по CFD-торговле.