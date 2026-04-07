CFD и фьючерсы: ключевые различия
Давайте рассмотрим, что нужно знать о CFD и фьючерсах, разберем существенные различия между этими торговыми инструментами, а также структуру, торговые часы и профили риска.
CFD и фьючерсы: как они соотносятся?
Контракты на разницу цен (CFD) (контракты на разницу) и фьючерсы – это два распространенных способа торговли на финансовых рынках, таких как акции, сырьевые товары и многое другое. Проще говоря, торговля CFD более гибкая, поэтому она более популярна для краткосрочных стратегий. А фьючерсы основаны на торговле по фиксированной цене, поэтому они больше подходят для долгосрочных стратегий. На нашей платформе можно торговать CFD как по спотовой цене, так и по фьючерсной цене.
Чтобы лучше понять различия между торговлей CFD и фьючерсами, вот определение каждого термина.
Что такое CFD-контракты?
CFD производные финансовые инструменты (деривативы), которые позволяют вам торговать на колебаниях цен различных активов, таких как акции, сырьевые товары или валюты (Форекс), фактически не владея ими. Они гибки и не имеют фиксированной даты экспирации, так что вы можете держать свою позицию открытой столько, сколько захотите. Контракты на разницу цен (CFD) популярны для краткосрочной и среднесрочной торговли и позволяют использовать левередж (что также известно как маржинальная торговля). Это означает, что вы можете контролировать более крупную позицию с меньшими затратами, но увеличивается не только прибыль, но и убытки.
С CFD у вас есть выбор: открыть позицию по растущему в цене активу (длинная позиция) или же по падающему в цене активу (короткая позиция). Имейте в виду, что приведенные ниже иллюстрации показывают только потенциальную прибыль. Если бы в каждом сценарии цена двигалась в противоположном направлении, вы бы понесли убытки.
Что такое фьючерс?
Тем временем,фьючерсные контракты – это соглашения о покупке или продаже актива, такого как нефть или золото, по установленной цене на определенную дату в будущем. Фьючерсы в основном торгуются на биржах со стандартизированными условиями и датами экспирации, поэтому они подходят для долгосрочных стратегий и хеджирования в таких классах активов, как сырьевые товары.
Фьючерсами также можно торговать через CFD в качестве производных инструментов (см. ниже), таким способом можно торговать ими на нашей платформе. Ниже вы увидите CFD на фьючерсы на сырую нефть с экспирацией в марте, которые мы нашли с помощью поиска на рынке.
Пример торговли CFD на фьючерсы
Допустим, вы хотите торговать американской сырой нефтью, которая в настоящее время оценивается в $50, чтобы обеспечить цену покупки на фоне ожиданий потенциального повышения цен. В январе вы покупаете мартовские фьючерсы на американскую нефть определение по $50, предполагая, что цены будут расти до экспирации фьючерсного контракта.
- Если цена вырастет до $55 к мартовской дате экспирации (или когда вы закроете позицию), ваш CFD увеличится в цене. В этом случае ваша прибыль составит разницу в $5 ($55-$50), умноженную на объем вашего контракта.
- Если цена упадет до $45, ваша позиция потеряет $5 за контракт, так как рыночная цена упала ниже вашей начальной цены.
И наоборот, вы можете открыть короткую позицию на будущее, если считаете, что цена будет падать до экспирации фьючерсного контракта. Тогда, если цена поднимается до экспирации ваш CFD теряет стоимость, и если цена снижается, ваш CFD принесет прибыль.
Почему трейдеры предпочитают CFD?
Вот коротко о том, почему некоторые трейдеры предпочитают торговлю CFD.
- Много вариантов торговли: торгуйте акциями, сырьевыми товарами, валютами и многим другим с помощью единой платформы.
- Левередж: позволяет открывать более крупные позиции при меньших инвестициях, увеличивая как потенциальную прибыль, так и риски.
- Гибкий срок: нет фиксированных дат экспирации, а значит трейдеры могут закрывать позиции вручную по желанию.
- Диверсификация: без труда диверсифицируйте свой портфель активами разных классов в рамках одного аккаунта.
- Краткосрочная и среднесрочная направленность: отлично подходит для внутридневной торговли, где нужна быстрая реакция на текущие рыночные условия.
Почему трейдеры предпочитают фьючерсы?
Вот коротко о том, почему трейдерам стоит посмотреться к фьючерсам.
- Структурированная торговля: фиксированные даты экспирации и стандартизированные условия обеспечивают четкие временные рамки.
- Ценовая определенность: фиксируйте цены, чтобы застраховаться от колебаний цен, особенно на сырьевые товары.
- Левередж: открывайте более крупные позиции при меньших инвестициях, увеличивая как потенциальную прибыль, так и риски.
- Возможности хеджирования: обычно используются трейдерами и учреждениями для управления рисками на конкретных рынках.
- Ориентация на долгосрочную стратегию: может подойти трейдерам, которые ориентируются на долгосрочные рыночные тенденции и управление ценами.
Вот более подробная информация о различиях между этими инструментами.
Что такое CFD на фьючерсы?
Фьючерсы на CFD – это разновидность CFD, которая отражает движение цены фьючерсного контракта. Они позволяют трейдерам спекулировать на цене базового фьючерсного актива, такого как сырьевые товары, индексы или валюты, без необходимости покупать сам фьючерсный контракт.
В отличие от стандартных фьючерсов, фьючерсы на CFD не имеют фиксированной даты экспирации, что обеспечивает большую гибкость для трейдеров, которые хотят удерживать позиции, не привязываясь к установленному сроку экспирации. Это делает фьючерсы на CFD популярными среди трейдеров, которые ищут возможности использовать левередж на фьючерсных рынках с дополнительной гибкостью.
CFD или фьючерсы? Что выбрать?
Трейдеры выбирают CFD или фьючерсы в зависимости от целей и рыночных предпочтений. Контракты на разницу цен (CFD) гибкие, не имеют срока экспирации, снижают требования к капиталу и позволяют выйти на разнообразные рынки, что делает их подходящими для краткосрочной торговли и диверсификации.
Фьючерсы с фиксированным сроком экспирации и более высокими потребностями в капитале могут подойти тем, кто ценит стандартизированные контракты и особый подход к управлению рисками.
Напоминаем, что фьючерсами можно торговать не только непосредственно на биржах. Фьючерсами можно торговать и через CFD. Это позволяет трейдерам спекулировать на изменениях цен на фьючерсы непосредственно через поставщика производных финансовых инструментов.Зачастую для этого используется одинаковый подход с фундаментальным и техническим анализом, как и в случае спотовых CFD.
Короче говоря, CFD идеально подходят для трейдеров, которые предпочитают гибкость и разнообразие. А фьючерсы (которые торгуются напрямую или в виде CFD) могут подойти тем, кто предпочитает структуру и сосредоточен на конкретных активах, таких как сырьевые товары.
Как торговать CFD и фьючерсами с нашей платформой
При торговле CFD и валютами, вы можете спекулировать как на длинных, так и на коротких позициях на самых разных рынках. Для подготовки рекомендуем ознакомиться с основами трейдинга и закрепить навык актуальными заголовками и аналитикой. Не забудьте достаточно тщательно продумать стратегию управления рисками. Это позволит подготовиться к потенциальной волатильности, развить психологию трейдинга и максимально повысить вашу уверенность в рынках.
Часто задаваемые вопросы
CFD – это то же самое, что и фьючерсы?
Нет, CFD и фьючерсы – это разные вещи. Как правило, CFD – это гибкие контракты без установленного срока экспирации. Они позволяют трейдерам спекулировать различными активами в течение любого периода времени. А фьючерсы – это стандартизированные контракты с фиксированными датами экспирации. Их часто используют в торговле сырьевыми товарами для структурированной торговли и хеджирования. И CFD и фьючерсы обеспечивают левередж, но фьючерсы потенциально могут обеспечить большую ликвидность и прозрачное ценообразование на биржах. А CFD позволяют выйти на фьючерсные рынки без полных контрактных обязательств.
Что такое фьючерсные CFD?
Фьючерсный CFD (или контракт на разницу цен) позволяет трейдерам спекулировать на изменении цены фьючерсного контракта, не владея базовым активом и не занимаясь физической поставкой товара. В отличие от стандартных фьючерсов, CFD обладают гибкостью, позволяют трейдерам открывать длинные или короткие позиции, при этом прибыль или убыток определяются разницей в цене между открытием и закрытием позиции.
Отличаются ли затраты и комиссии по контрактам на разницу цен и фьючерсам?
CFD и фьючерсы могут различаться по структуре затрат. CFD включают в себя спред – разницу между ценой покупки и продажи – и могут повлечь за собой расходы на финансирование овернайт, если они будут храниться дольше одного дня. При торговле фьючерсами в качестве CFD также могут применяться затраты на финансирование овернайт, хотя они рассчитываются иначе, чем спотовые CFD. Напротив, биржевые фьючерсы часто подразумевают первоначальные затраты, такие как комиссии, биржевые сборы и маржинальные требования. Фьючерсные контракты не предусматривают расходов на финансирование овернайт, поскольку эти расходы обычно учитываются при определении цены самого контракта.
Что лучше для краткосрочной торговли: CFD или фьючерсы?
Для краткосрочной торговли CFD могут быть более доступны благодаря их гибкости, простоте открытия и закрытия позиций и отсутствию сроков экспирации. Фьючерсные контракты с установленным сроком экспирации часто лучше подходят для долгосрочных или стратегических сделок, но некоторые трейдеры используют их для дневной торговли. CFD часто предпочитают для дневной торговли или краткосрочных спекуляций, а фьючерсы могут быть более выгодными для трейдеров с определенным взглядом на рынок или стратегией хеджирования.