Что такое лимитные ордера и как их размещать?
Трейдеры часто используют лимитные ордера, чтобы получить больший контроль над своими позициями, поручая своей торговой платформе открывать и закрывать сделки при выполнении определенных условий.
Узнайте больше о лимитных ордерах и о том, как они работают, в том числе как размещать лимитные ордера при торговле CFD с Capital.com.
Что такое лимитный ордер?
Проще говоря, ордера выполняют сделки по заранее заданным инструкциям.
Лимитные ордера предназначены для открытия или закрытия позиций при достижении активом заранее определенной ценовой отметки.
Трейдеры часто размещают лимитный ордер, ожидая, что рынок будет двигаться к указанной цене. Лимитные ордера могут включать в себя установленные ордера тейк-профит и стоп-лосс.
Как работает лимитный ордер?
Лимитные ордера автоматически открывают или закрывают позиции, как только цена достигает заданного значения. Существует два распространенных вида лимитных ордеров: лимитные ордера на покупку и лимитные ордера на продажу.
Лимитные ордера на покупку открывают длинную позицию, как только цена актива опускается до определенного уровня. Трейдеры-медведи используют лимитные ордера на покупку, чтобы выйти из короткой позиции и защитить свои доходы, в то время как трейдеры-быки создают эти ордера для покупки актива по более низкой цене, чтобы продать его, когда его стоимость возрастет.
И наоборот, трейдеры используют лимитные ордера на продажу,чтобы выйти из позиции, как только цена актива поднимется до заданного уровня. Трейдеры, ожидающие разворота тренда, используют лимитные ордера на продажу, чтобы закрыть длинную позицию до падения рыночной цены.Трейдеры-медведи используют лимитные ордера на продажу для открытия короткой позиции перед началом спада, чтобы получить потенциальную прибыль от падения.
Скорость исполнения лимитного ордера зависит от:
- Движение рынка: как быстро цена актива изменяется в направлении лимитного ордера (если изменяется вообще).
- Ликвидность: достаточность объема торгов для противоположных позиций, которыми хотят торговать по цене лимитного ордера.
Если объем ордеров по указанной цене недостаточен, лимитный ордер может заполнить оставшийся объем ордеров сделками по более низкой цене. Такое явление известно как частичное заполнение или частичное исполнение.
Как разместить лимитный ордер?
- Зарегистрируйте торговый или демо аккаунт на Capital.com, если вы еще не сделали этого.
- Войдите в свой аккаунт на Capital.com и перейдите к выбранному активу.
- Выберите « Купить/продать, когда цена составит», чтобы открыть лимитный ордер на покупку или продажу.
- Установите размер сделки.
- Определите лимитную цену, по которой лимитный ордер будет исполнять сделку.
- Выберите срок действия ордера, выбрав «Добавить дату отмены».
- Проверьте свой ордер, убедившись, что размер сделки и цена лимитного ордера верны.
- Разместите лимитный ордер, нажав на кнопку в нижней части тикета сделки.
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Лимитный ордер в сравнении с другими типами ордеров
Лимитные ордера — это лишь один из многих типов ордеров, которые трейдеры могут использовать для управления своими позициями. Узнайте о различиях между распространенными типами ордеров, чтобы различать их сильные и слабые стороны и ситуации, для которых они лучше всего подходят.
Лимитный ордер в сравнении с рыночным ордером
Рыночные ордера принципиально отличаются от лимитных, поэтому давайте рассмотрим факторы, которые выделяют их.
- Лимитные ордера исполняют сделку только после того, как цена актива достигает заданного значения.
- Рыночные ордера обеспечивают немедленное исполнение сделки по наилучшей доступной цене.
Трейдеры выбирают цену, по которой лимитный ордер открывает или закрывает их позицию, но не время. Лимитный ордер может быть исполнен в течение нескольких минут, дней, месяцев или не исполнен вообще, в зависимости от ситуации на рынке.
Рыночные ордера предназначены для мгновенного исполнения сделок по наилучшей из возможных текущих цен. Однако есть и исключения. Низколиквидный актив может иметь недостаточный объем торгов на противоположной стороне рынка для немедленного исполнения рыночного ордера, что приводит к проскальзыванию. Если трейдер размещает рыночный ордер в нерабочее время, ордер исполняется, как только рынок вновь откроется.
|Лимитный ордер
|Рыночный ордер
|Что это такое?
|Ордер на торговлю по определенной или лучшей цене.
|Ордер на торговлю по наилучшей доступной текущей цене.
|Контроль цены
|Трейдер имеет полный контроль над ценой, но исполнение не гарантируется.
|Трейдер не имеет контроль над ценой, но исполнение происходит немедленно.
|Активация
|Ордер исполняется, если рынок достигает лимитной цены.
|Немедленное исполнение.
|Преимущества
|Используется, когда вы хотите торговать по определенной или лучшей цене.
|Используется, когда вы хотите торговать как можно быстрее.
|Риск
|Может не быть исполнен, если цена не достигает установленного лимита
|Может быть исполнен по неблагоприятной цене в условиях высокой рыночной волатильности.
|Стоимость
|Может предложить более выгодную цену, но без гарантии исполнения.
|Обеспечивает исполнение, но цена может быть менее выгодной.
|Использование
|Хорошо подходит для неликвидных или волатильных акций, когда цена имеет наибольшее значение.
|Полезно, когда скорость имеет приоритет, а не цена.
Лимитный ордер против стоп-ордера
Стоп-ордера иногда путают с лимитными ордерами, так как оба типа ордеров выполняются в зависимости от активности цены актива. Вот как их различить.
- Лимитные ордера выполняет сделку только после того, как цена актива достигнет заранее установленной цены.
- Стоп ордера превращается в рыночный ордер, как только цена актива достигает установленной стоп-цены.
Трейдеры выбирают лимитную цену — точку, на которой лимитный ордер будет исполнен, но не выбирают конкретное время. Лимитный ордер может быть исполнен быстро или остаться неисполненным, если рынок не достигнет установленной цены.
Стоп-ордера — это инструменты управления рисками, которые помогают ограничить убытки или защитить прибыль, инициируя рыночный ордер, когда цена актива достигает определенного уровня. Этот тип ордера гарантирует исполнение сделки, как только стоп-цена будет достигнута, но итоговая цена сделки может варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Существуют также стоп-лимитные ордера, которые комбинируют стоп-ордер с лимитным ордером. Стоп-лимитный ордер активируется и превращается в лимитный ордер, когда выбранный актив достигает определенной цены.
|Лимитный ордер
|Стоп-ордер
|Что это такое?
|Ордер на торговлю по определенной или лучшей цене.
|Это ордер, который превращается в рыночный ордер, как только цена достигает установленной стоп-цены.
|Контроль цены
|Вы контролируете цену, но исполнение не гарантируется.
|Сделка исполняется по рыночной цене, как только срабатывает стоп-ордер. После активации вы уже не можете повлиять.
|Активация
|Исполняется, если рынок достигает указанной цены или лучше.
|Срабатывает немедленно, когда цена акции достигает установленной стоп-цены.
|Преимущества
|Полезно, когда у вас есть конкретная цена для торговли.
|Помогает предотвратить большие убытки или зафиксировать прибыль, устанавливая автоматический триггер.
|Риск
|Риск неисполнения, если цена не будет достигнута.
|Может быть исполнен по неблагоприятной цене в условиях высокой рыночной волатильности.
|Использование
|Часто используется в дневной торговле и для увелечения прибыли.
|Часто применяется как инструмент управления рисками для предотвращения крупных убытков.
Пример лимитного ордера
Вы наблюдаете за резким ростом цены акций Nvidia. В первый день цена акций Nvidia поднималась с 1900 до 2000. На второй день цена снова поднялась до 2150, а на третий день она достигла 2200.
Замечая этот восходящий тренд, вы используете индекс относительной силы (RSI), чтобы определить перекупленность и перепроданность рынка, в сочетании со стратегией Фибоначчи, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления. Ваши расчеты показывают возможный уровень сопротивления на 2250 и уровень поддержки на 2100.
Вы предполагаете разворот, как только цена достигнет уровня сопротивления, и планируете получить прибыль с этого, поэтому создаете лимитный ордер на продажу для выхода из вашей длинной позиции Nvidia немного ниже уровня сопротивления – на 2245.
Как и предсказывалось, рыночная цена Nvidia растет, достигая 2240, и лимитный ордер срабатывает на 2245, закрывая вашу позицию по заранее установленной цен.
Позже, если вы хотите снова войти в длинную позицию по Nvidia после отката, вы можете установить лимитный ордер на покупку немного выше уровня поддержки – на 2105. Если цена опустится до 2105, лимитный ордер сработает, и вы откроете новую длинную позицию по желаемой цене.
FAQ
Что такое лимитный ордер?
Лимитные ордера дают трейдерам больше контроля над их позициями, автоматически исполняя сделки, когда (или если) рынок достигает указанной цены. Наиболее распространенные типы лимитных ордеров — это ордера на покупку и на продажу.
- Ордера на покупку исполняются, когда рыночная цена падает до установленного уровня.
- Ордеры на продажу срабатывают, когда рыночная цена поднимается до установленной.
Лимитный ордер может не исполниться, как планировалось, если на противоположной стороне рынка недостаточно объема, что может привести к частичному исполнению, или если цена актива движется против ожиданий.
Как работает лимитный ордер?
В условиях восходящего тренда трейдер может разместить ордер на покупку по лимитной цене, чтобы войти в длинную позицию по более низкой цене. В условиях нисходящего тренда трейдер может создать лимитный ордер на покупку на уровне поддержки, ожидая, что цена отскочит — эта техника используется в стратегии отката.
Некоторые трейдеры устанавливают лимитные ордера на продажу, во время восходящего тренда рынка, чтобы закрыть длинную позицию по более высокой цене и зафиксировать прибыль, или в рамках стратегии управления рисками.
Каковы преимущества и риски лимитного ордера?
Лимитные ордера дают контроль над ценовыми уровнями для входа или выхода из позиции. Это помогает трейдерам избежать неблагоприятных рыночных условий или ненужных расходов.
Однако существует риск неисполнения ордера, если рынок не достигнет лимитной цены, что может привести к упущенным возможностям — особенно на быстро меняющихся рынках.
Преимущества
- Контроль над ценами входа и выхода
- Избежание неблагоприятных рыночных условий
- Снижение торговых издержек
Риски
- Может не исполниться, если цена не будет достигнута
- Упущенные возможности на быстро меняющихся рынках
- Возможность частичного исполнения из-за низкого объема