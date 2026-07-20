Лимитный ордер в сравнении с другими типами ордеров

Лимитные ордера — это лишь один из многих типов ордеров, которые трейдеры могут использовать для управления своими позициями. Узнайте о различиях между распространенными типами ордеров, чтобы различать их сильные и слабые стороны и ситуации, для которых они лучше всего подходят.

Лимитный ордер в сравнении с рыночным ордером

Рыночные ордера принципиально отличаются от лимитных, поэтому давайте рассмотрим факторы, которые выделяют их.

Лимитные ордера исполняют сделку только после того, как цена актива достигает заданного значения.

исполняют сделку только после того, как цена актива достигает заданного значения. Рыночные ордера обеспечивают немедленное исполнение сделки по наилучшей доступной цене.

Трейдеры выбирают цену, по которой лимитный ордер открывает или закрывает их позицию, но не время. Лимитный ордер может быть исполнен в течение нескольких минут, дней, месяцев или не исполнен вообще, в зависимости от ситуации на рынке.

Рыночные ордера предназначены для мгновенного исполнения сделок по наилучшей из возможных текущих цен. Однако есть и исключения. Низколиквидный актив может иметь недостаточный объем торгов на противоположной стороне рынка для немедленного исполнения рыночного ордера, что приводит к проскальзыванию. Если трейдер размещает рыночный ордер в нерабочее время, ордер исполняется, как только рынок вновь откроется.

Лимитный ордер Рыночный ордер Что это такое? Ордер на торговлю по определенной или лучшей цене. Ордер на торговлю по наилучшей доступной текущей цене. Контроль цены Трейдер имеет полный контроль над ценой, но исполнение не гарантируется. Трейдер не имеет контроль над ценой, но исполнение происходит немедленно. Активация Ордер исполняется, если рынок достигает лимитной цены. Немедленное исполнение. Преимущества Используется, когда вы хотите торговать по определенной или лучшей цене. Используется, когда вы хотите торговать как можно быстрее. Риск Может не быть исполнен, если цена не достигает установленного лимита Может быть исполнен по неблагоприятной цене в условиях высокой рыночной волатильности. Стоимость Может предложить более выгодную цену, но без гарантии исполнения. Обеспечивает исполнение, но цена может быть менее выгодной. Использование Хорошо подходит для неликвидных или волатильных акций, когда цена имеет наибольшее значение. Полезно, когда скорость имеет приоритет, а не цена.

Лимитный ордер против стоп-ордера

Стоп-ордера иногда путают с лимитными ордерами, так как оба типа ордеров выполняются в зависимости от активности цены актива. Вот как их различить.

Лимитные ордера выполняет сделку только после того, как цена актива достигнет заранее установленной цены.

выполняет сделку только после того, как цена актива достигнет заранее установленной цены. Стоп ордера превращается в рыночный ордер, как только цена актива достигает установленной стоп-цены.

Трейдеры выбирают лимитную цену — точку, на которой лимитный ордер будет исполнен, но не выбирают конкретное время. Лимитный ордер может быть исполнен быстро или остаться неисполненным, если рынок не достигнет установленной цены.

Стоп-ордера — это инструменты управления рисками, которые помогают ограничить убытки или защитить прибыль, инициируя рыночный ордер, когда цена актива достигает определенного уровня. Этот тип ордера гарантирует исполнение сделки, как только стоп-цена будет достигнута, но итоговая цена сделки может варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Существуют также стоп-лимитные ордера, которые комбинируют стоп-ордер с лимитным ордером. Стоп-лимитный ордер активируется и превращается в лимитный ордер, когда выбранный актив достигает определенной цены.