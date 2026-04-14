Что влияет на курс GBP/USD?

Цена GBP/USD постоянно колеблется из-за факторов, непосредственно влияющих на валютный курс (USD к GBP) и котировку доллара к фунту стерлингов. Сюда относится публикация экономических данных, денежно-кредитная политика и настроения на мировом рынке.

Решения по процентным ставкам (BoE и FED)

Процентные ставки, устанавливаемые Банком Англии (BoE) и Федеральной резервной системой США (FED), могут напрямую влиять на цену GBP/USD. Изменения относительных процентных ставок между двумя центральными банками обычно влияют на спрос – более высокие ставки, как правило, привлекают инвесторов, кому хочется больше доходности. Например, если FED повысит процентные ставки, в то время как ставки Банка Англии останутся на прежнем уровне, пара GBP/USD может падать по мере роста спроса на доллары США. И наоборот, если Банк Англии подаст сигнал о повышении ставок раньше FED, пара GBP/USD может укрепиться.

Экономические показатели, влияющие на пару GBP/USD

Публикуемые экономические данные, такие как индекс потребительских цен (CPI) Великобритании и США, рост ВВП и статистика занятости, влияют на волатильность цен в паре GBP/USD. Экономический отчет по Великобритании сильнее ожиданий может привести к росту пары GBP/USD. Например, если в нем будут отражены такие данные, как рост ВВП или снижение безработицы. И наоборот, если инфляция в США резко возрастет и усилятся ожидания ужесточения политики FED, доллар США может укрепиться, что приведет к снижению пары GBP/USD. Встроенный экономический календарь в нашем приложении поможет вам не пропустить ключевые показатели, новости и информацию о предстоящих событиях.

Политические события

Политические события и решения могут спровоцировать волатильность пары GBP/USD. События, связанные с Брекситом, исторически влияли на фунт стерлингов. Позитивный отчет по Великобритании, как правило, подкрепляет пару GBP/USD, в то время как неопределенность часто оказывает на нее давление. Аналогичным образом, политические события, вроде изменений в налогово-бюджетной политике США или «шатдауна» правительства, могут укрепить доллар США, спровоцировав волатильность цены GBP/USD.

Отношение к риску и глобальные тенденции

Склонность инвесторов по всему миру к риску существенно влияет на пару GBP/USD. В моменты экономического оптимизма инвесторы могут отдавать предпочтение чувствительным к росту основным валютам, таким как GBP, что потенциально может способствовать росту пары GBP/USD. Однако в периоды неопределенности или потрясений на рынке инвесторы могут отдавать предпочтение валютам-убежищам, (например, доллар США), что, возможно, приведет к снижению пары GBP/USD. Например, на ранних стадиях пандемии COVID-19 доллар США резко укрепился, поскольку инвесторы стремились обезопаситься.

