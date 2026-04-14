Что такое GBP/USD (пара фунт-доллар) и как на ней торговать?
Подробнее о паре GBP/USD, также известной как «кабель», включая основные драйверы цены, торговые стратегии и как торговать GBP/USD через CFD.
Что такое GBP/USD?
GBP/USD, также известная как «кабель», является основной валютной парой, отражающей обменный курс GBP к USD (британского фунта к доллару США). Пара GBP/USD входит в число наиболее активно торгуемых пар на рынке Форекс и состоит из валют двух крупнейших экономик мира – Великобритании и США.
Сленговое название «кабель» происходит от трансатлантических телеграфных кабелей 19 века, которые использовались для передачи валютных курсов между Лондоном и Нью-Йорком, двумя ведущими мировыми финансовыми центрами.
Пара GBP/USD известна своей высокой ликвидностью, значительным объемом торгов и сильной волатильностью. Пара часто сильно реагирует на экономические показатели, включая решения Банка Англии (BoE) и Федеральной резервной системы США (FED) по процентным ставкам, данные о росте ВВП, отчеты по инфляции и данные по торговле.
Узнать больше можно в наших подробных гайдах по трейдингу:
- Что такое торговля на рынке Форекс?
- Основные торговые пары на Форекс
- Крупнейшие экономики в мире
Зачем торговать на паре GBP/USD?
Пара GBP/USD открывает отличные потенциальные торговые возможности благодаря следующим характеристикам:
- Объем и ликвидность: высокая ликвидность пары GBP/USD обычно приводит к узким спредам, особенно в пиковые часы торговли, что позволяет совершать выгодные сделки.
- Волатильность цены: пара часто демонстрирует значительные колебания цен в связи с крупными экономическими событиями, такими как объявление процентных ставок, для примера.
- Корреляция экономических данных: пара GBP/USD предсказуемо реагирует на экономические данные из Великобритании и США, включая данные по инфляции, занятости и отчет по ВВП.
- Предсказуемое техническое поведение: Пара GBP/USD обычно рисует четкие паттерны на графике и легко идентифицируемые зоны поддержки/сопротивления, что помогает при разработке стратегий технического анализа.
Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов – характеристики пары GBP/USD меняются в зависимости от макроэкономических, геополитических условий и особенностей конкретной страны.
Потенциальные риски при торговле GBP/USD на рынке Форекс
Хотя пара GBP/USD открывает значительные торговые возможности, трейдеры должны помнить о специфических рисках, связанных с этой валютной парой.
- Высокая волатильность: пара GBP/USD испытывает резкие колебания в связи с экономическими событиями, что может привести к увеличению убытков, если не относиться ответственно к управлению рисками.
- Риск валютной корреляции: на динамику пары GBP/USD могут влиять глобальные настроения или изменения в соответствующих валютных парах, таких как EUR/USD или USD/JPY.
- Ценовые разрывы (гэпы), обусловленные ликвидностью: удержание позиций овернайт (до следующего дня) или на выходные дни может привести к неожиданным разрывам, что приведет к неожиданным убыткам.
Трейдеры могут применять торговые стратегии для более структурированного подхода, а также инструменты управления рисками. Например, ордеры стоп-лосс и тейк-профит помогут снизить потенциальные риски от внезапного падения цены.
Что влияет на курс GBP/USD?
Цена GBP/USD постоянно колеблется из-за факторов, непосредственно влияющих на валютный курс (USD к GBP) и котировку доллара к фунту стерлингов. Сюда относится публикация экономических данных, денежно-кредитная политика и настроения на мировом рынке.
Решения по процентным ставкам (BoE и FED)
Процентные ставки, устанавливаемые Банком Англии (BoE) и Федеральной резервной системой США (FED), могут напрямую влиять на цену GBP/USD. Изменения относительных процентных ставок между двумя центральными банками обычно влияют на спрос – более высокие ставки, как правило, привлекают инвесторов, кому хочется больше доходности. Например, если FED повысит процентные ставки, в то время как ставки Банка Англии останутся на прежнем уровне, пара GBP/USD может падать по мере роста спроса на доллары США. И наоборот, если Банк Англии подаст сигнал о повышении ставок раньше FED, пара GBP/USD может укрепиться.
Экономические показатели, влияющие на пару GBP/USD
Публикуемые экономические данные, такие как индекс потребительских цен (CPI) Великобритании и США, рост ВВП и статистика занятости, влияют на волатильность цен в паре GBP/USD. Экономический отчет по Великобритании сильнее ожиданий может привести к росту пары GBP/USD. Например, если в нем будут отражены такие данные, как рост ВВП или снижение безработицы. И наоборот, если инфляция в США резко возрастет и усилятся ожидания ужесточения политики FED, доллар США может укрепиться, что приведет к снижению пары GBP/USD. Встроенный экономический календарь в нашем приложении поможет вам не пропустить ключевые показатели, новости и информацию о предстоящих событиях.
Политические события
Политические события и решения могут спровоцировать волатильность пары GBP/USD. События, связанные с Брекситом, исторически влияли на фунт стерлингов. Позитивный отчет по Великобритании, как правило, подкрепляет пару GBP/USD, в то время как неопределенность часто оказывает на нее давление. Аналогичным образом, политические события, вроде изменений в налогово-бюджетной политике США или «шатдауна» правительства, могут укрепить доллар США, спровоцировав волатильность цены GBP/USD.
Отношение к риску и глобальные тенденции
Склонность инвесторов по всему миру к риску существенно влияет на пару GBP/USD. В моменты экономического оптимизма инвесторы могут отдавать предпочтение чувствительным к росту основным валютам, таким как GBP, что потенциально может способствовать росту пары GBP/USD. Однако в периоды неопределенности или потрясений на рынке инвесторы могут отдавать предпочтение валютам-убежищам, (например, доллар США), что, возможно, приведет к снижению пары GBP/USD. Например, на ранних стадиях пандемии COVID-19 доллар США резко укрепился, поскольку инвесторы стремились обезопаситься.
Исследуйте ценовые факторы на рынке Форекс и многое другое на нашей странице рыночного анализа.
Познакомьтесь с характеристиками рынка Форекс в нашем подробном гайде по торговле на рынке Форекс.
Как торговать CFD на GBP/USD у нас
Вы сможете без труда и абсолютно интуитивно начать торговать контрактами на разницу цен (CFD) на нашей платформе. Как только ваш аккаунт будет верифицирован, начать торговать можно будет в считанные минуты. Просто следуйте этой инструкции, чтобы открыть свою первую позицию по GBP/USD:
- Создайте торговый аккаунт и пройдите верификацию.
- Выберите «GBP/USD» из нашего списка CFD-инструментов.
- Установите торговые параметры, включая размер сделки, левередж и инструменты управления рисками.
- Потренируйтесь на демо-аккаунте, чтобы протестировать свою торговую стратегию на виртуальных средствах.
- Совершите сделку, руководствуясь собственной торговой стратегией, как только будете готовы торговать.
- Покупать или продавать? Выберите «покупку», если ждете роста пары GBP/USD, или «продажу», если ожидаете падения.
- Следите за своей позицией при помощи наших передовых инструментов построения графиков и аналитики в режиме реального времени. Они позволяют вам оставаться в курсе событий и без труда управлять позициями.
Наша удобная веб-платформа и мобильное приложение для трейдинга предлагают интуитивно понятные функции для CFD-трейдеров, включая технические и фундаментальные индикаторы, аналитику рынка, настраиваемые алерты, продуманные инструменты управления рисками и профессиональную поддержку в режиме 24/7.
Готовы торговать на паре GBP/USD? Демо-аккаунт поможет вам познакомиться с нашей платформой.
Есть ли какие-то универсальные стратегии по торговле на паре GBP/USD?
Торговые стратегии для пары GBP/USD обеспечат вам структурированный подход. Понимание тайминга в торговле на паре GBP/USD повышает эффективность стратегии и позволяет определить оптимальные периоды волатильности рынка. Трейдеры также могут использовать такие инструменты, как калькулятор пипсов (пунктов) на Форексе, который поможет определить динамику цен.
- Торговля по тренду: предполагает определение направления движения цены GBP/USD с помощью технических индикаторов.Трейдеры по тренду могут открывать длинные позиции, если пара формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, либо короткие позиции во время устойчивого нисходящего импульса.
- Торговля на прорыве: ориентирована на резкие движения цены после прорыва ключевых уровней поддержки или сопротивления. Трейдеры на прорыве могут расставить ордеры на вход сразу за пределами этих уровней, чтобы фиксировать быстрые движения в нужном направлении.
- Торговля в диапазоне: особенно подходит для торговли в периоды низкой волатильности. Например, в промежутках между публикациями крупных данных.Трейдеры в диапазоне могут покупать вблизи выявленных уровней поддержки и продавать вблизи уровня сопротивления.
- Торговля на макроэкономических событиях: стратегия, рассчитанная на среднесрочную перспективу. Она часто предполагает недели или месяцы, и направлена на извлечение прибыли в моменты разногласий и экономических перспектив между Великобританией и США.
Подробнее о торговле акциями можно узнать в нашем руководстве по торговле акциями, а также на странице торговых стратегий.
Какое расписание торгов по паре GBP/USD на рынке Форекс и есть ли пересечение рабочих часов рынков?
GBP/USD можно торговать 24/5, в соответствии с расписанием международных часов торговли на Форекс.
Торговая активность варьируется в зависимости от рыночных сессий, исторически увеличиваясь во время пересечения лондонского и нью–йоркского рынков, в пиковые часы волатильности и ликвидности – с 13:00 до 17:00 UTC зимой и с 12:00 до 16:00 UTC летом*.
Основные торговые сессии по валютной паре GBP/USD:
|Сессия
|Летнее время (UTC)
|Зимнее время (UTC)
|Время в Лондоне
|с 7:00 до 16:00
|с 8:00 до 17:00
|Нью-Йорк
|с 12:00 до 21:00
|с 13:00 до 22:00
Наибольшую активность торги по GBP/USD набирают, если публикация экономических данных (данные по занятости в Великобритании или занятости в несельскохозяйственном секторе США) совпадают с этими сессиями, что создает оптимальные условия для стратегий, ориентированных на волатильные рынки.
Подробная информация о расписании торговли на рынке Форекс есть на нашей странице с расписанием торгов.
*Пиковые часы торговли основаны на исторических тенденциях и могут меняться в связи с меняющимися рыночными условиями и конкретными событиями.
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли пара GBP/USD для новичков?
Пара GBP/USD подойдет начинающим трейдерам, у которых имеется фундаментальное представление о торговле на рынке Форекс, поскольку высокая ликвидность пары, как правило, гарантирует стабильную цену и конкурентные спреды. Однако пара может переживать резкую волатильность на фоне экономических данных Великобритании и США или политических событий. Новичкам следует торговать с осторожностью, сосредоточившись на определенных стратегиях, технических установках и грамотном управлении рисками.
В какое время лучше всего торговать парой GBP/USD?
Исторически сложилось так, что оптимальные часы торговли по паре GBP/USD приходятся на период перекрытия лондонской и нью-йоркской сессий – с 13:00 до 17:00 UTC зимой и с 12:00 до 16:00 UTC летом. Это окно обычно дает повышенную ликвидность, более узкие спреды и повышенную волатильность. Такие условия идеально подходят дей-трейдерам или тем, кто любит краткосрочные стратегии. Однако на торговую активность также могут влиять меняющиеся рыночные условия и события, присущие конкретной стране.
Каков средний спред по паре GBP/USD?
Спреды на GBP/USD в CFD могут варьироваться в зависимости от рыночных условий, модели ценообразования брокеров и объема торгов. В часы активной торговли спреды могут быть более узкими, в то время как периоды низкой ликвидности или высокой волатильности, например, в связи с крупными новостными событиями, могут привести ко временному расширению. Трейдерам стоит следить за ценами в режиме реального времени и оставаться в курсе динамики спредов.
Как решения по процентным ставкам влияют на пару GBP/USD?
Пара GBP/USD часто резко реагирует на решения по процентным ставкам и заявления о денежно-кредитной политике Банка Англии (BoE) и Федеральной резервной системы США (FED). Повышение процентных ставок или «ястребиные» рекомендации Банка Англии исторически способствовали укреплению фунта стерлингов, в то время как «голубиные» сигналы могут оказать на него давление. Аналогичным образом, «ястребиные» шаги FED могут укрепить доллар США. Как правило, трейдеры внимательно следят за объявлениями центробанка, протоколами заседаний и прогнозными рекомендациями, чтобы предвидеть изменения на рынке и своевременно среагировать на них.