Reduceri îmbunătățite, efect levier mai mare1 şi recompense generoase pentru recomandări, disponibile pe o platformă premiată.2
Reduceri la ecart în funcție de cum tranzacționați. Până la 20% înapoi, calculate în fiecare lună, gata să fie solicitate oricând doriți.
O rambursare de până la 37,5% din comisioanele de finanțare peste noapte pentru anumite instrumente, calculată lunar și care poate fi solicitată oricând doriți.
Efect de levier disponibil de până la 500:1 pe forex, indici, țiței și aur, și de până la 33:1 pe acțiuni.
Recomandarea unui client eligibil înseamnă că puteți primi până la 50% din reducerile de tranzacționare pe care le generează, sub rezerva termenilor.3
Conturile profesioniste oferă un efect de levier mai mare decât conturile de retail. Aceasta crește expunerea, dar poate amplifica și pierderile dacă piețele se mișcă împotriva dvs.
Protecția împotriva soldului negativ se aplică implicit conturilor Profesioniste. Cu toate acestea, poate fi eliminată de la caz la caz. Dacă acest lucru se întâmplă, pierderile pot depăși soldul contului dumneavoastră și pot fi necesare plăți suplimentare.
Se presupune că clienții profesioniști au cunoștințe și experiență mai mare în tranzacționare. Comunicările noastre presupun, așadar, familiaritate cu piețele și conceptele de tranzacționare.
Clienții profesioniști nu primesc avertismente scrise privind riscurile în legătură cu tranzacțiile individuale, reflectând nivelul lor de experiență evaluat.
Clienții profesioniști operează sub un cadru de reglementare diferit, care poate limita accesul la anumite proceduri de soluționare a reclamațiilor sau aranjamente de compensare, inclusiv scheme de compensare a investitorilor disponibilă pentru clienții de retail.
Expunere completă pe piață – cu cerințe reduse de marjă.1
|Efect de levier profesionist maxim
|Echivalent marjă
|FX majore
|500:1
|0,2%
|Indici majori
|500:1
|0,2%
|Aur
|500:1
|0,2%
|Țiței
|500:1
|0,2%
|Acțiuni majore
|33:1
|3,03%
|Criptomonede
|100:1
|1%
Un procent din ecartul dumneavoastră este calculat lunar și este disponibil pentru a fi solicitat atunci când doriți.
|Volumul pozițiilor
|0 - 5 mil $
|5 - 10 mil $
|>10 mil $
|Reducere %
|5%
|10%
|20%
Un procent din comisioanele de swap pentru CFD-uri este calculat lunar și poate fi solicitat oricând doriți.
|Instrument financiar
|Reducere la swap
|Acțiuni
|37,5%
|Indici
|37,5%
|Mărfuri
|37,5%
|Forex și metale prețioase
|33,3%
|Cripto
|10%
Când recomandați un client care se califică pentru statutul de Profesionist, veți primi 50% din valoarea reducerilor generate de clientul recomandat, în conformitate cu termenii schemei.
Recomandați un client profesionist care deschide și închide poziții în aceeași zi de tranzacționare, generând 1.000 € în reduceri la ecart.
Primiți 500 € ca recompensă pentru recomandare, în timp ce clientul recomandat continuă să-și primească întreaga sa recompensă profesionistă.
Recomandați un client profesionist care menține unele poziții peste noapte, generând 900 € în reduceri la ecart și 600 € în reduceri la swap.
Primiți un total de 750 € ca recompensă pentru recomandare, calculată ca 50% din reducerile generate, în conformitate cu termenii schemei.
Puteți citi Termenii și Condițiile contului Profesionist aici. Aflați mai multe despre schema de recomandare a unui prieten făcând clic aici.
1Tranzacționarea cu efect de levier amplifică atât profiturile, cât și pierderile, ceea ce o face riscantă.
2Cel mai bun broker CFD 2026 – Broker Chooser
3Consultați Termenii & condițiile programului nostru de recomandare profesioniști aici.