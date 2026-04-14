Handel Philip Morris International Inc - PM CFD
O firmie Philip Morris International Inc
Philip Morris International Inc. jest spółką holdingową. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą papierosów, a także produktów antynikotynowych, urządzeń i akcesoriów elektronicznych oraz innych produktów zawierających nikotynę na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Jej segmenty obejmują Region Unii Europejskiej (UE), Region Europy Wschodniej (EE), Region Bliskiego Wschodu i Afryki (ME&A), Region Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (S&SA), Region Azji Wschodniej i Australii (EA&A) oraz Region Ameryki Łacińskiej i Kanady (LA&C). Liderem portfela międzynarodowych i lokalnych marek firmy jest Marlboro. Inne marki papierosów to Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark i Philip Morris. Firma jest właścicielem wielu lokalnych marek papierosów, takich jak Dji Sam Soe, Sampoerna A i Sampoerna U w Indonezji oraz Fortune i Jackpot na Filipinach. Jej marka produktów antynikotynowych IQOS obejmuje podgrzewany tytoń i produkty parowe zawierające nikotynę. Firma opracowuje również terapie inhalacyjne i leki do podawania drogą oddechową.
Obecna cena akcji Philip Morris International Inc wynosi 159.19 USD.
