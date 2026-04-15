Handel Olin Corporation - OLN CFD
O firmie Olin Corporation
Olin Corporation jest producentem i dystrybutorem produktów chemicznych oraz amunicji. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: Produkty Chlorowo-Zasadowe i Winyle, Epoxy oraz Winchester. Segment Chlor Alkali Products and Vinyls zajmuje się produkcją i sprzedażą chloru i sody kaustycznej, dichlorku etylenu (EDC) i monomeru chlorku winylu, chlorku metylu, chlorku metylenu, chloroformu, czterochlorku węgla, nadchloroetylenu, trójchloroetylenu, kwasu chlorowodorowego, wodoru, produktów wybielających i wodorotlenku potasu. Segment Epoksydy zajmuje się produkcją i sprzedażą pełnego asortymentu materiałów epoksydowych i prekursorów, w tym substancji aromatycznych, takich jak aceton, bisfenol, kumen i fenol, chlorek allilu, epichlorohydryna, płynne żywice epoksydowe, stałe żywice epoksydowe oraz produkty pochodne, takie jak przetworzone żywice epoksydowe i dodatki. Segment Winchester zajmuje się produkcją i sprzedażą amunicji sportowej, komponentów do przeładowywania, małokalibrowej amunicji wojskowej i komponentów oraz nabojów przemysłowych.
Obecna cena akcji Olin Corporation wynosi 28.07 USD.
