O firmie Graphic Packaging Holding
Graphic Packaging Holding Company jest dostawcą rozwiązań w zakresie opakowań papierowych dla szerokiej gamy produktów dla firm z branży spożywczej, napojów, gastronomii i innych produktów konsumenckich. Spółka prowadzi działalność w trzech segmentach: Paperboard Mills, Americas Paperboard Packaging oraz Europe Paperboard Packaging. Segment Zakładów Produkcji Tektury obejmuje osiem północnoamerykańskich zakładów produkujących tekturę makulaturową powlekaną (CRB), tekturę siarczanową powlekaną niebieloną (CUK) i tekturę siarczanową bieloną w stanie stałym (SBS). Segment Opakowań z Tektury Obu Ameryk obejmuje opakowania tekturowe, kartony składane sprzedawane firmom produkującym dobra konsumpcyjne (CPG) oraz kubki, pokrywki i pojemniki na żywność sprzedawane firmom z branży gastronomicznej i restauracjom szybkiej obsługi (QSR), obsługującym rynek produktów spożywczych i konsumpcyjnych w obu Amerykach. Segment opakowań tekturowych w Europie obejmuje opakowania tekturowe, kartony składane, sprzedawane firmom z branży CPG, obsługującym rynki żywności, napojów i produktów konsumenckich w Europie.
Obecna cena akcji Graphic Packaging Holding wynosi 9.85 USD.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Ideal Power Inc, Hawkins, Poseida Therapeutics, Inc., eGain, Digital Turbine, Inc. oraz Bank of Marin. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.