Handel Evotec SE - EVT CFD
O firmie Evotec AG
Evotec SE jest firmą z siedzibą w Niemczech zajmującą się odkrywaniem i opracowywaniem leków. Firma zajmuje się opracowywaniem nowych produktów farmaceutycznych poprzez sojusze badawcze i partnerstwa rozwojowe z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi, instytucjami akademickimi, organizacjami pacjentów oraz firmami typu venture capital. Rozwiązania w zakresie odkrywania leków są dostarczane w formie prac wykonywanych na zlecenie, zintegrowanych sojuszy na rzecz odkrywania leków, partnerstw na rzecz rozwoju, licencjonowania kandydatów na leki oraz umów konsultingowych. Evotec SE prowadzi działalność w wielu obszarach, w tym w zakresie nauk neurologicznych, cukrzycy i powikłań cukrzycy, bólu i zapalenia, onkologii, chorób zakaźnych, chorób układu oddechowego i zwłóknienia. Linia produkcyjna obejmuje szereg obszarów terapeutycznych, takich jak bezsenność w OUN, przewlekły kaszel, immunologia i zapalenie, endometrioza, choroby kobiece, nefrologia, choroby dermatologiczne, choroby zwłóknieniowe i przeciwwirusowe.
Obecna cena akcji Evotec SE wynosi 4.495 EUR.
Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Trustpilot Group plc, Getinge B, Syros Pharma, Akoustis Tech, Oatly Group AB American Depositary Shares oraz FNCB Bancorp. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.