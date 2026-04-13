Handel Camping World Holdings Inc - CWH CFD
O firmie Camping World Holdings, Inc. Cl
Camping World Holdings, Inc. prowadzi sprzedaż detaliczną pojazdów rekreacyjnych (RV) oraz powiązanych produktów i usług. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: Usługi i Plany Good Sam oraz Sprzedaż Detaliczna RV i Outdoor. Segment Usług i Planów Good Sam zajmuje się sprzedażą następujących ofert: plany pomocy drogowej w nagłych wypadkach, programy ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, programy pomocy w podróży, przedłużone umowy serwisowe pojazdów, finansowanie pojazdów i pomoc w refinansowaniu, pokazy i imprezy konsumenckie oraz publikacje i katalogi konsumenckie. Segment RV i Outdoor Retail zajmuje się sprzedażą nowych i używanych pojazdów kempingowych; prowizjami od umów finansowych i ubezpieczeniowych związanych ze sprzedażą pojazdów kempingowych; sprzedażą usług serwisowych i naprawczych pojazdów kempingowych; sprzedażą części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów kempingowych; sprzedażą produktów outdoorowych, sprzętu, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych; dystrybucją mebli kempingowych między firmami oraz sprzedażą członkostwa w Good Sam Club i kart kredytowych pod wspólną marką.
Obecna cena akcji Camping World Holdings Inc wynosi 7.07 USD.
