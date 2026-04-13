O firmie BCE Inc.
BCE Inc. jest kanadyjską firmą komunikacyjną, która świadczy usługi Bell w zakresie szerokopasmowej łączności bezprzewodowej, Internetu, telewizji (TV), mediów i komunikacji biznesowej. Spółka działa w trzech segmentach: Bell Wireless, Bell Wireline i Bell Media. Segment Bell Wireless oferuje produkty i usługi bezprzewodowej komunikacji głosowej i transmisji danych dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw, a także produkty elektroniki użytkowej w całej Kanadzie. Bell Wireline oferuje usługi transmisji danych, w tym dostęp do Internetu i telewizję internetową (IPTV), telefonię lokalną, połączenia międzymiastowe oraz inne usługi i produkty komunikacyjne dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw w Ontario, Quebecu, prowincjach atlantyckich i Manitobie. Segment Bell Media świadczy usługi w zakresie telewizji konwencjonalnej, telewizji specjalistycznej, telewizji płatnej, usług transmisji strumieniowej, cyfrowych usług medialnych, usług nadawania programów radiowych oraz usług reklamy zewnętrznej (OOH) w Kanadzie.
Obecna cena akcji BCE Inc. wynosi 31.95 CAD.
