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Handel France 40 Future - CAC40U2026 CFD

8529.30%
The chart shows the CAC40U2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 8529.3, a high of 8528, and a low of 8523.
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8526.3

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8529.3

3
Niski: 8523Wysoki: 8528
Sprzedawcy:
50%
Kupujący:
50%
Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.. Ceny akcji są orientacyjne i mogą różnić się od aktualnych cen rynkowych.
Warunki handlu
Typ
Ten rynek finansowy jest dostępny do handlu CFD.
Więcej informacji:Kontrakty CFD
CFD
Spread3
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Korekta finansowania pozycji długiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
€1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.01096 %
(-€2.20)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~€20,000.00

Środki z dźwigni ~€19,000.00

-0.01096%
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Korekta finansowania pozycji krótkiej overnight
Depozyt zabezpieczający. Twoja inwestycja
€1,000.00
Opłata overnight za utrzymanie pozycji
Opłaty od pełnej wartości pozycji
-0.01096 %
(-€2.20)

Rozmiar transakcji z dźwignią ~€20,000.00

Środki z dźwigni ~€19,000.00

-0.01096%
Korekta finansowania overnight21:00 (UTC)
WalutaEUR
Min. wielkość handlu0.01
Depozyt zabezpieczający5.00%
Giełda papierów wartościowych
Prowizja od transakcji10%
Opłata za gwarantowany stop
Opłata za gwarantowany stop loss (GSL) jest naliczana tylko w przypadku aktywacji GSL. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i Prowizje naszej witryny.
0.02%

1Naszą opłatą za realizację transakcji jest spread, czyli różnica między ceną kupna i sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opłaty i prowizje na naszej stronie internetowej

Handel France 40 Future - CAC40U2026

The France 40, or the CAC 40 Index, is an index comprising of the stocks of the 40 largest French entities. They are selected from the top companies in terms of market capitalisation listed on the NYSE Euronext Paris (known before 2000 as the Paris Bourse). The index is a benchmark in tracking the direction of the overall French stock market. In terms of sector allocation, the CAC 40 Index is dominated by the oil, gas, health care, industrial goods and services. The index is an underlying for derivatives (options, futures), exchange traded funds (ETFs), funds and structured products.

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20:39, 8 kwietnia 2026

Opinie i oceny użytkowników

Przeczytaj opinie naszych klientów1, niezależnie od ich poziomu doświadczenia.
2024-06-07
M***** S********

Działa ok prawie żadnych zastrzeżeń szybkie wypłaty i wpłaty porostu ok

2024-03-18
A*** R*****

Dopiero się uczę ale widzę że ta aplikacja jest prosta i łatwa w obsłudze już na wersji demo zarobiłem kilkanaście zł polecam bardzo

2025-02-15
M****** G

Jak na start z inwestowaniem w giełdę, to jest dobry wybór

2025-03-03
T***** W************

Daje możliwość poznania jak działa rynek

2024-04-16
P********* M****

Działa i to się liczy. Obsługa pomaga zawsze na czas.

2024-12-27
E******* B******-S*****

Świetna platforma do tredingu polecam

2025-07-06
P**** M*****

łatwa w obsłudze aplikacja dla inwestorów

2025-06-02
M*****

Naprawdę polecam capitala nawet przy tylu innych apek. Warto spróbować.

2025-02-05
A****** C**********

Przejrzyste wykresy, łatwe intuicyjne menu

2025-02-11
R****

Bardzo polecam tą platformę. Bardzo profesjonalne podejscie pracowników szczególnie Pani Iwony. Zawsze mogę na nią liczyć w każdej problematycznej dla mnie sprawie.

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4.6
Oceny i recenzje
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Oceny i recenzje
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Trzy kroki, by zacząć

1. Utwórz konto (z zastrzeżeniem spełnienia warunków)2. Wpłać depozyt na własnych warunkach3. Zacznij, gdy będziesz gotowy