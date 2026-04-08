Indeks Dow Jones Industrial Average – określany jako US Wall Street 30 (US30) na platformach handlu CFD, takich jak Capital.com – jest notowany po $46 453,6 na dzień 7 kwietnia 2026 r. o godzinie 12:54 UTC. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Sentyment na amerykańskich akcjach pozostaje pod presją kilku zbiegających się czynników. Trwający konflikt USA-Iran utrzymał ropę Brent na podwyższonym poziomie znacznie powyżej 100 dolarów za baryłkę, a zakłócenia w Cieśninie Ormuz podtrzymują obawy o inflację napędzaną energią – ropa Brent wzrosła z około 71 dolarów za baryłkę 27 lutego 2026 r. do 104 dolarów 9 marca 2026 r., według US Energy Information Administration (Anadolu Agency, 11 marca 2026 r.). Odbicie na Wall Street odnotowane na początku kwietnia – po wzroście DJIA o 2,5%, czyli 1125,37 punktu, 1 kwietnia 2026 r. – jak dotąd wydawało się niepewne, ponieważ inwestorzy ważyli ryzyko geopolityczne z nadziejami na zakończenie konfliktu z Iranem (Yahoo Finance, 1 kwietnia 2026 r.). ISM Services PMI za marzec 2026 r. spadł do 54 z 56,1 w lutym, nie spełniając konsensusu prognoz na poziomie 55 i sygnalizując spowolnienie ekspansji sektora usług, co zwiększyło ostrożność w związku z presją inflacyjną (Trading Economics, 4 kwietnia 2026 r.).

Prognoza US Wall Street 30 na lata 2026–2030: Cele niezależnych źródeł

Na dzień 2 kwietnia 2026 r. prognozy US Wall Street 30 od niezależnych źródeł obejmują szeroki zakres, kształtowany przez oczekiwania wobec polityki Rezerwy Federalnej, ryzyko geopolityczne związane z konfliktem USA-Iran, zmienność cen energii oraz trajektorie zysków korporacyjnych. Poniższe cele podsumowują wiodące prognozy dla DJIA opublikowane między 25 marca a 7 kwietnia 2026 r.

Long Forecast (model cyklu miesięcznego)

Long Forecast wskazuje zamknięcie DJIA w kwietniu 2026 r. na poziomie 41 318 dolarów, w miesięcznym zakresie 38 412–48 000 dolarów, po otwarciu okresu w pobliżu 45 267 dolarów; grudzień 2026 r. zamyka się na 47 000 dolarów, w przedziale 43 710–50 290 dolarów. Model stosuje długoterminową ekstrapolację cyklu cenowego i uzależnia tę ścieżkę od krótkoterminowej korekty do połowy roku przed stopniowym ożywieniem, z trwającą presją geopolityczną i kosztami energii wymienianymi jako główne obciążenie w drugim kwartale (Long Forecast, 30 marca 2026 r.).

LiteFinance (model analizy technicznej)

LiteFinance prognozuje średnią kwietniową 2026 r. w pobliżu 44 817 dolarów, w zakresie 43 700–45 934 dolarów, z ożywieniem do średniej grudniowej na poziomie 52 126 dolarów, w przedziale 50 654–53 598 dolarów. Model wywodzi swoją niedźwiedzią ścieżkę krótkoterminową z przebicia formacji Rising Wedge na wykresie tygodniowym przy 48 434 dolarach, ze spadającymi odczytami MACD i RSI na poziomie 37 sygnalizującymi kontynuację momentum spadkowego, jednocześnie zauważając niepewność geopolityczną i w sektorze energetycznym jako czynniki wzmacniające (LiteFinance, 1 kwietnia 2026 r.).

Motley Fool (perspektywa makro)

Motley Fool zauważa, że dane historyczne obejmujące lata 1950–2025 pokazują, że kwiecień jest średnio najlepszym miesiącem dla Dow Jones, z zyskiem około 1,9%, w obliczu oczekiwań, że sentyment może się ustabilizować po wyprzedaży napędzanej geopolitycznie w pierwszym kwartale. Artykuł zauważa, że odporność zysków spółek wchodzących w skład DJIA oraz potencjalna deeskalacja napięć na Bliskim Wschodzie są wymieniane jako warunki jakiegokolwiek ożywienia, jednocześnie ostrzegając, że obecne wiatry makroekonomiczne pozostają podwyższone (Motley Fool, 1 kwietnia 2026 r.).

Coin Price Forecast (ekstrapolacja krokowa)

Coin Price Forecast szacuje, że DJIA osiągnie około 54 082 dolarów w połowie 2026 r. i zamknie rok na poziomie 54 651 dolarów, co stanowi wzrost rok do roku o około 14% od poziomu otwarcia 2026 r. wynoszącego 48 063 dolarów. Model stosuje krokową ekstrapolację liniową z historycznych szeregów cenowych i uzależnia swoją ścieżkę od stabilnej polityki monetarnej i kontynuacji wzrostu zysków, zauważając, że cel na koniec roku został obcięty z wcześniejszych iteracji powyżej 56 000 dolarów, ponieważ uwzględniono niedawną słabość (Coin Price Forecast, 7 kwietnia 2026 r.).

W tych źródłach prognozy US Wall Street 30 wahają się od około 47 000 dolarów w najbardziej ostrożnym modelu do około 54 651 dolarów w najbardziej optymistycznym, przy czym prognozy krótkoterminowe na kwiecień odzwierciedlają obecną korektę od lutowego rekordu wszech czasów wynoszącego 50 516 dolarów. Polityka Rezerwy Federalnej, geopolityka na Bliskim Wschodzie i koszty energii pozostają wspólnymi wątkami napędzającymi rozbieżności w perspektywach.

Prognozy i przewidywania stron trzecich są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględnić nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Cena indeksu US30: Przegląd techniczny

Indeks US30 jest notowany po 46 453,6 dolara na dzień 7 kwietnia 2026 r. o godzinie 12:54 UTC, tuż powyżej 20-dniowej SMA wynoszącej 46 452 dolarów i zasadniczo zgodnie z 200-dniową SMA na poziomie 46 739 dolarów. Krótsze średnie kroczące – 10- i 20-dniowe SMA na poziomie 46 118 i 46 452 dolarów – sygnalizują kupno, podczas gdy 30-, 50- i 100-dniowe SMA na poziomie 47 219, 48 117 i 48 104 dolarów znajdują się powyżej obecnej ceny i rejestrują sygnały sprzedaży, wskazując, że indeks pozostaje poniżej swojego średnioterminowego klastra średnich kroczących (TradingView, 7 kwietnia 2026 r.).

14-dniowy wskaźnik siły względnej wynosi 47,28, neutralny odczyt, który umieszcza momentum w środku swojego zakresu bez wskazywania warunków wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik kierunku średniego na poziomie 32,99 sugeruje, że ustalony trend jest obecny, według danych oscylatora TradingView.

W klasycznej strukturze pivot, punkt obrotu na poziomie 46 821 dolarów jest najbliższym odniesieniem powyżej obecnej ceny; dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu umieściłoby R1 na poziomie 48 585 dolarów w zasięgu wzroku. W dół, S1 na poziomie 44 577 dolarów jest następnym odniesieniem poniżej punktu obrotu, z poziomem 100-dniowej SMA na 48 104 dolarów i 200-dniowej SMA na 46 739 dolarów wyznaczającymi szerszy zakres (TradingView, 2 kwietnia 2026 r.).

Jest to analiza techniczna wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu.

Historia indeksu US Wall Street 30 (2024–2026)

Dow Jones Industrial Average (DJIA), śledzony tutaj jako US Wall Street 30 (US30), zakończył 2024 r. na poziomie 42 509,0 dolarów, po czym stale rósł przez 2025 r., zamykając rok na poziomie 48 066,5 dolarów – wzrost o 13,1% w roku kalendarzowym.

Indeks US Wall Street 30 otworzył 2026 r. w pobliżu 48 128,9 dolarów i przedłużył ten wzrost do połowy lutego, osiągając śróddzienny szczyt 50 519,0 dolarów 10 lutego 2026 r. – najwyższy poziom w zbiorze danych. Ten wzrost był krótkotrwały; eskalujące napięcia geopolityczne związane z konfliktem USA-Iran, rosnące koszty energii i szerszy sentyment unikania ryzyka obciążyły rynki w marcu i kwietniu, sprowadzając indeks poniżej 47 000 dolarów.

US30 zamknął się na poziomie 46 454,3 dolarów 7 kwietnia 2026 r., co stanowi około 3,5% spadku od początku roku, ale 20,8% wzrostu rok do roku – porównywalne zamknięcie 7 kwietnia 2025 r. znajdowało się w pobliżu 38 457,3 dolarów, poziomu osiągniętego podczas ostrej wyprzedaży napędzanej cłami, która spowodowała, że indeks dotknął śróddziennego minimum 36 608,5 dolarów tego samego dnia.