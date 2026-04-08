Ethereum (ETH/USD) jest notowany po cenie 2030,94 USD według stanu na 12:57 UTC 2 kwietnia 2026 r., zgodnie z feedem notowań Capital.com, po sesji śróddziennej, która wahała się między 2030,94 USD a 2156,72 USD. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Sentyment wokół ETH był osłabiany przez kilka zbieżnych czynników. Spotowe fundusze ETF Ethereum odnotowały piąty kolejny miesiąc wypływów netto w marcu, a łączne umorzenia przekroczyły 2,4 mld USD od momentu, gdy okres rozpoczęcia funduszy zaczął się odwracać (Yahoo Finance, 1 kwietnia 2026 r.). Niepewność dotycząca polityki handlowej USA również wywierała presję na szersze rynki kryptowalut. Globalna dopłata 10% administracji Trumpa na podstawie Sekcji 122 Ustawy o Handlu, obowiązująca od końca lutego (White & Case, 2 marca 2026 r.), utrzymała nastroje niechęci do ryzyka w aktywach cyfrowych. Dodatkowo uwaga makro koncentruje się na danych dotyczących płac pozarolniczych w USA, które mają zostać opublikowane 2 kwietnia 2026 r. oraz nadchodzących sygnałach dotyczących stóp procentowych Rezerwy Federalnej, które według analityków mogą wpłynąć na krótkoterminowy sentyment w odniesieniu do aktywów ryzykownych, w tym kryptowalut (DL News, 1 kwietnia 2026 r.).

Prognoza ceny Ethereum 2026-2030: Opinia analityków dotycząca ceny docelowej

Według stanu na 2 kwietnia 2026 r. zewnętrzne prognozy cen ETH odzwierciedlają ogólnie ostrożne prognozy krótkoterminowe, ze scenariuszami ożywienia uzależnionymi od warunków makro i powrotu popytu na kluczowych poziomach wsparcia. Poniższe cele podsumowują szacunki z różnych źródeł w tym oknie czasowym.

CoinCodex (krótkoterminowy model techniczny)

CoinCodex prognozuje, że ETH osiągnie 2278,54 USD do 4 kwietnia 2026 r., co stanowi wzrost o 10,92% w stosunku do ceny referencyjnej z 30 marca 2026 r. wynoszącej 2069,81 USD. Model zauważa, że 82% śledzonych wskaźników sygnalizuje odczyt niedźwiedzi według stanu na ten dzień, a wskaźnik strachu i chciwości wynosi 8 (ekstremalny strach), podczas gdy kluczowe poziomy wsparcia są identyfikowane na poziomach 1947,05 USD, 1910,66 USD i 1877,38 USD (CoinCodex, 30 marca 2026 r.).

Coinpedia (scenariusz ożywienia w Q2 2026)

Coinpedia ustala cel ożywienia w Q2 2026 r. na poziomie 2878 USD, wskazując na akumulację w paśmie wsparcia 1700-1900 USD oraz rosnącą liczbę transakcji wielorybów powyżej 1 mln USD jako sygnały instytucjonalnego pozycjonowania w pobliżu 2000 USD. Kolejny ponowny test poziomu 4076 USD jest oznaczony jako scenariusz wtórny w dalszej części 2026 r., uzależniony od popytu przekraczającego obecny próg dla potwierdzonego ruchu kierunkowego (Coinpedia, 28 marca 2026 r.).

Changelly (zakres modelu na kwiecień 2026)

Model Changelly szacuje zakres handlowy na kwiecień 2026 r. na poziomie 2050,07-2464,99 USD, ze średnią miesięczną wynoszącą 2257,53 USD. Serwis zauważa, że wsparcie 200-dniowej średniej kroczącej rośnie od 28 marca 2026 r. na wykresie czterogodzinnym, jednocześnie wskazując na niedźwiedzią 50-dniową średnią kroczącą na interwale dziennym jako przeciwwagę, przy ogólnym odczycie sentymentu ekstremalnego strachu wynoszącym 11 (Changelly, 31 marca 2026 r.).

Standard Chartered (instytucjonalny cel na koniec roku)

Standard Chartered utrzymuje cel ceny ETH na koniec 2026 r. na poziomie 4000 USD, zrewidowany w dół z wcześniejszego szacunku 7500 USD, przy czym bank wskazuje słabe dane dotyczące napływów do spotowych ETF oraz utrzymującą się niepewność makro jako główne powody redukcji. Bank sygnalizuje również potencjalne krótkoterminowe dołek w pobliżu 1400 USD przed jakimkolwiek ożywieniem w kierunku tego poziomu, wiążąc tempo ewentualnego odbicia z czasem obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej, których nie przewidywał przed czerwcem 2026 r. (Yahoo Finance, 3 marca 2026 r.).

Podsumowanie: zewnętrzne prognozy ETH zbiegają się w krótkoterminowym zakresie ETH wynoszącym około 2050-2400 USD, ze scenariuszami ożywienia obejmującymi 2878 USD (Coinpedia, Q2) do 4000 USD (Standard Chartered, koniec roku). W tych źródłach główne zmienne to ożywienie przepływów ETF, kierunek polityki Rezerwy Federalnej oraz potwierdzenie popytu w paśmie wsparcia 1700-1900 USD.

Prognozy i zewnętrzne przewidywania są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględniać nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Cena ETH: Przegląd techniczny

Cena ETH/USD jest notowana po 2030,94 USD według stanu na 12:57 UTC 2 kwietnia 2026 r., zgodnie z feedem notowań Capital.com, przy czym sesja wahała się między 2030,94 USD a 2156,72 USD. Obraz dziennych średnich kroczących jest jednolicie niedźwiedzi: podsumowanie oscylatora TradingView pokazuje wszystkie 12 śledzonych średnich kroczących na sygnale sprzedaży, z 20/50/100/200-dniowymi SMA umieszczonymi na poziomach 2119 USD / 2044 USD / 2440 USD / 3030 USD, przy czym każda znajduje się powyżej obecnej ceny i działa jako malejąca półka oporu.

50-dniowa SMA na poziomie 2044 USD jest najbliższym punktem odniesienia oporu w krótkoterminowym klastrze. Cena jest obecnie notowana nieznacznie poniżej tego poziomu, a utrzymane dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu przywróciłoby 20-dniową SMA na poziomie 2119 USD do pola widzenia. Poza tym klasyczny pivot R1 na poziomie 2357 USD reprezentuje pierwszy znaczący punkt odniesienia oporu, z R2 na poziomie 2611 USD jako poziom wtórny, gdyby momentum miało się materialnie zmienić.

Jeśli chodzi o momentum, TradingView umieszcza 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI) na poziomie 46,2, neutralny odczyt, który nie oferuje wyraźnego przekonania kierunkowego. 14-dniowy średni wskaźnik kierunkowy (ADX) wynosi 13,8, poniżej progu 15, co wskazuje na słabe i nietrendujące środowisko cenowe w obecnej chwili.

W dół, klasyczny punkt obrotu na poziomie 2132 USD znajduje się tuż powyżej ostatniej ceny i obecnie reprezentuje krótkoterminowy opór, a nie wsparcie. Poziom S1 na poziomie 1879 USD jest pierwszym klasycznym punktem odniesienia wsparcia poniżej obecnej ceny, z S2 na poziomie 1654 USD jako znacznikiem wtórnym (TradingView, 2 kwietnia 2026 r.).

To jest analiza techniczna wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu.

Historia cen Ethereum (2024–2026)

Ethereum zostało uruchomione poprzez crowdsale w połowie 2014 r., a jego mainnet wszedł na żywo w lipcu 2015 r. ETH osiągnął najwyższy poziom wszech czasów wynoszący 4878,26 USD w listopadzie 2021 r., zanim rozpoczął się przedłużający się rynek niedźwiedzi w latach 2022-2023.

Rozpoczynając kwiecień 2024 r. w okolicach 3282 USD, ETH/USD wspinał się systematycznie przez wiosnę i krótko dotknął 3729,64 USD 8 kwietnia 2024 r., zanim się wycofał. Token handlował w szerokim zakresie 2870-3900 USD przez większość Q2 i Q3 2024 r., gwałtownie spadając do 2116 USD 5 sierpnia 2024 r. w trakcie szerszej wyprzedaży kryptowalut, a następnie odzyskując siły, aby zamknąć rok na poziomie 3331,81 USD 31 grudnia 2024 r.

W 2025 r. ETH rozpoczął na solidniejszym gruncie, zamykając się na poziomie 3353,92 USD 1 stycznia 2025 r. i wznosząc się do 3659,31 USD 10 listopada, zanim wiatry przeciwne makro i rotacja sektorowa obciążyły ceny do końca roku. Token zakończył 2025 r. w pobliżu 2967,68 USD 31 grudnia, spadając o około 11% rok do roku.

Spadek przyspieszył w 2026 r. ETH rozpoczął rok na poziomie 3001,03 USD 1 stycznia 2026 r., krótko odzyskał siły powyżej 3368 USD w połowie stycznia, a następnie gwałtownie spadł przez luty i marzec, dotykając śróddziennego minimum 1389,79 USD 9 marca 2026 r. przed ostatnim okresem. ETH zamknął się na poziomie 2033,04 USD 2 kwietnia 2026 r., spadając o około 32,2% od początku roku i około 38,9% rok do roku.