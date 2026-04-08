Prognoza ceny Ethereum: Piąty miesiąc wypływów z ETFEthereum którego obecna akcja cenowa jest kształtowana przez uporczywe wypływy ze spotowych ETF, niepewność dotyczącą polityki handlowej USA oraz nadchodzące dane makroekonomiczne z USA. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.
Ethereum (ETH/USD) jest notowany po cenie 2030,94 USD według stanu na 12:57 UTC 2 kwietnia 2026 r., zgodnie z feedem notowań Capital.com, po sesji śróddziennej, która wahała się między 2030,94 USD a 2156,72 USD. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.
Sentyment wokół ETH był osłabiany przez kilka zbieżnych czynników. Spotowe fundusze ETF Ethereum odnotowały piąty kolejny miesiąc wypływów netto w marcu, a łączne umorzenia przekroczyły 2,4 mld USD od momentu, gdy okres rozpoczęcia funduszy zaczął się odwracać (Yahoo Finance, 1 kwietnia 2026 r.). Niepewność dotycząca polityki handlowej USA również wywierała presję na szersze rynki kryptowalut. Globalna dopłata 10% administracji Trumpa na podstawie Sekcji 122 Ustawy o Handlu, obowiązująca od końca lutego (White & Case, 2 marca 2026 r.), utrzymała nastroje niechęci do ryzyka w aktywach cyfrowych. Dodatkowo uwaga makro koncentruje się na danych dotyczących płac pozarolniczych w USA, które mają zostać opublikowane 2 kwietnia 2026 r. oraz nadchodzących sygnałach dotyczących stóp procentowych Rezerwy Federalnej, które według analityków mogą wpłynąć na krótkoterminowy sentyment w odniesieniu do aktywów ryzykownych, w tym kryptowalut (DL News, 1 kwietnia 2026 r.).
Prognoza ceny Ethereum 2026-2030: Opinia analityków dotycząca ceny docelowej
Według stanu na 2 kwietnia 2026 r. zewnętrzne prognozy cen ETH odzwierciedlają ogólnie ostrożne prognozy krótkoterminowe, ze scenariuszami ożywienia uzależnionymi od warunków makro i powrotu popytu na kluczowych poziomach wsparcia. Poniższe cele podsumowują szacunki z różnych źródeł w tym oknie czasowym.
CoinCodex (krótkoterminowy model techniczny)
CoinCodex prognozuje, że ETH osiągnie 2278,54 USD do 4 kwietnia 2026 r., co stanowi wzrost o 10,92% w stosunku do ceny referencyjnej z 30 marca 2026 r. wynoszącej 2069,81 USD. Model zauważa, że 82% śledzonych wskaźników sygnalizuje odczyt niedźwiedzi według stanu na ten dzień, a wskaźnik strachu i chciwości wynosi 8 (ekstremalny strach), podczas gdy kluczowe poziomy wsparcia są identyfikowane na poziomach 1947,05 USD, 1910,66 USD i 1877,38 USD (CoinCodex, 30 marca 2026 r.).
Coinpedia (scenariusz ożywienia w Q2 2026)
Coinpedia ustala cel ożywienia w Q2 2026 r. na poziomie 2878 USD, wskazując na akumulację w paśmie wsparcia 1700-1900 USD oraz rosnącą liczbę transakcji wielorybów powyżej 1 mln USD jako sygnały instytucjonalnego pozycjonowania w pobliżu 2000 USD. Kolejny ponowny test poziomu 4076 USD jest oznaczony jako scenariusz wtórny w dalszej części 2026 r., uzależniony od popytu przekraczającego obecny próg dla potwierdzonego ruchu kierunkowego (Coinpedia, 28 marca 2026 r.).
Changelly (zakres modelu na kwiecień 2026)
Model Changelly szacuje zakres handlowy na kwiecień 2026 r. na poziomie 2050,07-2464,99 USD, ze średnią miesięczną wynoszącą 2257,53 USD. Serwis zauważa, że wsparcie 200-dniowej średniej kroczącej rośnie od 28 marca 2026 r. na wykresie czterogodzinnym, jednocześnie wskazując na niedźwiedzią 50-dniową średnią kroczącą na interwale dziennym jako przeciwwagę, przy ogólnym odczycie sentymentu ekstremalnego strachu wynoszącym 11 (Changelly, 31 marca 2026 r.).
Standard Chartered (instytucjonalny cel na koniec roku)
Standard Chartered utrzymuje cel ceny ETH na koniec 2026 r. na poziomie 4000 USD, zrewidowany w dół z wcześniejszego szacunku 7500 USD, przy czym bank wskazuje słabe dane dotyczące napływów do spotowych ETF oraz utrzymującą się niepewność makro jako główne powody redukcji. Bank sygnalizuje również potencjalne krótkoterminowe dołek w pobliżu 1400 USD przed jakimkolwiek ożywieniem w kierunku tego poziomu, wiążąc tempo ewentualnego odbicia z czasem obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej, których nie przewidywał przed czerwcem 2026 r. (Yahoo Finance, 3 marca 2026 r.).
Prognozy i zewnętrzne przewidywania są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględniać nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.
Cena ETH: Przegląd techniczny
Cena ETH/USD jest notowana po 2030,94 USD według stanu na 12:57 UTC 2 kwietnia 2026 r., zgodnie z feedem notowań Capital.com, przy czym sesja wahała się między 2030,94 USD a 2156,72 USD. Obraz dziennych średnich kroczących jest jednolicie niedźwiedzi: podsumowanie oscylatora TradingView pokazuje wszystkie 12 śledzonych średnich kroczących na sygnale sprzedaży, z 20/50/100/200-dniowymi SMA umieszczonymi na poziomach 2119 USD / 2044 USD / 2440 USD / 3030 USD, przy czym każda znajduje się powyżej obecnej ceny i działa jako malejąca półka oporu.
50-dniowa SMA na poziomie 2044 USD jest najbliższym punktem odniesienia oporu w krótkoterminowym klastrze. Cena jest obecnie notowana nieznacznie poniżej tego poziomu, a utrzymane dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu przywróciłoby 20-dniową SMA na poziomie 2119 USD do pola widzenia. Poza tym klasyczny pivot R1 na poziomie 2357 USD reprezentuje pierwszy znaczący punkt odniesienia oporu, z R2 na poziomie 2611 USD jako poziom wtórny, gdyby momentum miało się materialnie zmienić.
Jeśli chodzi o momentum, TradingView umieszcza 14-dniowy wskaźnik siły względnej (RSI) na poziomie 46,2, neutralny odczyt, który nie oferuje wyraźnego przekonania kierunkowego. 14-dniowy średni wskaźnik kierunkowy (ADX) wynosi 13,8, poniżej progu 15, co wskazuje na słabe i nietrendujące środowisko cenowe w obecnej chwili.
W dół, klasyczny punkt obrotu na poziomie 2132 USD znajduje się tuż powyżej ostatniej ceny i obecnie reprezentuje krótkoterminowy opór, a nie wsparcie. Poziom S1 na poziomie 1879 USD jest pierwszym klasycznym punktem odniesienia wsparcia poniżej obecnej ceny, z S2 na poziomie 1654 USD jako znacznikiem wtórnym (TradingView, 2 kwietnia 2026 r.).
To jest analiza techniczna wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu.
Historia cen Ethereum (2024–2026)
Ethereum zostało uruchomione poprzez crowdsale w połowie 2014 r., a jego mainnet wszedł na żywo w lipcu 2015 r. ETH osiągnął najwyższy poziom wszech czasów wynoszący 4878,26 USD w listopadzie 2021 r., zanim rozpoczął się przedłużający się rynek niedźwiedzi w latach 2022-2023.
Rozpoczynając kwiecień 2024 r. w okolicach 3282 USD, ETH/USD wspinał się systematycznie przez wiosnę i krótko dotknął 3729,64 USD 8 kwietnia 2024 r., zanim się wycofał. Token handlował w szerokim zakresie 2870-3900 USD przez większość Q2 i Q3 2024 r., gwałtownie spadając do 2116 USD 5 sierpnia 2024 r. w trakcie szerszej wyprzedaży kryptowalut, a następnie odzyskując siły, aby zamknąć rok na poziomie 3331,81 USD 31 grudnia 2024 r.
W 2025 r. ETH rozpoczął na solidniejszym gruncie, zamykając się na poziomie 3353,92 USD 1 stycznia 2025 r. i wznosząc się do 3659,31 USD 10 listopada, zanim wiatry przeciwne makro i rotacja sektorowa obciążyły ceny do końca roku. Token zakończył 2025 r. w pobliżu 2967,68 USD 31 grudnia, spadając o około 11% rok do roku.
Spadek przyspieszył w 2026 r. ETH rozpoczął rok na poziomie 3001,03 USD 1 stycznia 2026 r., krótko odzyskał siły powyżej 3368 USD w połowie stycznia, a następnie gwałtownie spadł przez luty i marzec, dotykając śróddziennego minimum 1389,79 USD 9 marca 2026 r. przed ostatnim okresem. ETH zamknął się na poziomie 2033,04 USD 2 kwietnia 2026 r., spadając o około 32,2% od początku roku i około 38,9% rok do roku.
Opinia analityka Capital.com: Ethereum
ETH wszedł w 2026 r. na poziomie 3001,03 USD, zanim gwałtownie spadł przez Q1, odnotowując około 32% spadek kwartał do kwartału i przedłużając sześciomiesięczną passę spadkową, która przerwała się dopiero w marcu 2026 r., kiedy token zyskał około 7%, co stanowiło jego najsilniejszy miesięczny wynik od sierpnia 2025 r. Wyprzedaż w Q1 odzwierciedlała zbieg czynników: pięć kolejnych miesięcy wypływów netto ze spotowych funduszy ETF Ethereum o łącznej wartości ponad 2,4 mld USD według danych SoSoValue, wysoką korelację z zmiennością rynku akcji oraz utrzymującą się niepewność makro związaną z polityką handlową USA i wytycznymi dotyczącymi stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Fundamenty on-chain przedstawiają bardziej mieszany obraz. Dzienne aktywne adresy zbliżyły się do 788 000 na początku kwietnia 2026 r., a udział ETH utrzymywany na scentralizowanych giełdach spadł do około 11%, co sugeruje retencję wśród długoterminowych posiadaczy. Jednocześnie pozycjonowanie dźwigniowe pozostało kruche, z 111 mln USD w likwidacjach długich wywołanych, gdy ceny spadły poniżej 2000 USD.
Krótkoterminowy sentyment pozostaje ostrożny, z niedźwiedzim ustawieniem średnich kroczących i neutralnym 14-dniowym wskaźnikiem siły względnej, które nie oferują wyraźnego przekonania kierunkowego według stanu na 2 kwietnia 2026 r. Ożywienie napływów do ETF lub zmiana w polityce Rezerwy Federalnej mogłyby wspierać odbicie w kierunku zakresu 2200-2400 USD cytowanego przez kilka modeli zewnętrznych, podczas gdy utrzymane przebicie poniżej poziomu wsparcia 1755 USD mogłoby otworzyć drogę do głębszego ruchu w kierunku 1500 USD. Jednocześnie akumulacja on-chain przez adresy dużych portfeli oraz potencjalna przejrzystość regulacyjna wokół produktów stakowanych ETH to czynniki strukturalne, które według niektórych analityków mogłyby wspierać ceny w dłuższym horyzoncie, choć wiatry przeciwne makro i apetyt na ryzyko w całym sektorze pozostają dominującymi zmiennymi krótkoterminowymi.
Sentyment klientów Capital.com wobec kontraktów CFD na Ethereum
Według stanu na 2 kwietnia 2026 r. pozycjonowanie klientów Capital.com w kontraktach CFD na Ethereum wynosi 87,7% pozycji długich i 12,3% pozycji krótkich, co plasuje je zdecydowanie w terytorium silnego kupna, z kupującymi wyprzedzającymi o 75,4 punktu procentowego. To jednostronne przechylenie w kierunku pozycji długich odzwierciedla wyraźne nastawienie bycze wśród aktywnych uczestników w momencie pomiaru. Ta migawka odzwierciedla otwarte pozycje na Capital.com i może się zmieniać.
Podsumowanie – Ethereum (2026)
- ETH jest notowany po 2030,94 USD według stanu na 12:57 UTC 2 kwietnia 2026 r., spadając o około 32% od początku roku i około 39% rok do roku.
- Kluczowe czynniki obejmują pięć kolejnych miesięcy wypływów ze spotowych ETF ETH, podwyższoną niepewność dotyczącą polityki handlowej USA, wytyczne dotyczące stóp procentowych Rezerwy Federalnej oraz wysoką korelację ETH z szerszym sentymentem akcji.
- ETH stał się inflacyjny netto po redukcjach opłat EIP-4844, zmniejszając stopę spalania i dodając skromną presję podażową do już ostrożnego tła popytowego.
FAQ
Jaka jest najnowsza prognoza ceny kryptowaluty Ethereum?
Zewnętrzne prognozy przywołane w tym artykule sugerują ostrożne krótkoterminowe perspektywy dla Ethereum, a nie jeden uzgodniony cel. Szacunki opublikowane między 24 marca a 2 kwietnia 2026 r. umieszczają ETH w szerokim zakresie krótkoterminowym, przy czym niektóre modele wskazują na około 2050-2400 USD, a inne przedstawiają wyższe scenariusze ożywienia w dalszej części 2026 r. Te prognozy zależą od czynników takich jak przepływy ETF, polityka Rezerwy Federalnej, sentyment rynkowy oraz utrzymanie popytu wokół kluczowych poziomów wsparcia.
Kto posiada najwięcej Ethereum?
Żadne pojedyncze publiczne źródło nie może potwierdzić dokładnie, kto posiada najwięcej Ethereum w danym momencie, ponieważ zasoby są rozproszone między portfelami należącymi do giełd, instytucji, protokołów i indywidualnych inwestorów. Duże portfele giełdowe często pojawiają się wśród największych posiadaczy, ale mogą reprezentować aktywa utrzymywane w imieniu wielu użytkowników, a nie jednego właściciela. W praktyce własność Ethereum jest rozproszona między mieszankę podmiotów, a dane portfela nie zawsze ujawniają rzeczywistego właściciela stojącego za adresem.
Ile jest etheru?
Ether nie ma ustalonej maksymalnej podaży w taki sam sposób jak niektóre inne kryptowaluty. Całkowita ilość w obiegu zmienia się w czasie, ponieważ nowy ETH jest emitowany przez sieć, podczas gdy część ETH jest również usuwana z podaży poprzez mechanizm spalania opłat wprowadzony przez aktualizacje Ethereum. W rezultacie podaż może się rozszerzać lub kurczyć w zależności od aktywności sieci, poziomów emisji i dynamiki opłat transakcyjnych w danym momencie.
Czy cena Ethereum może wzrosnąć lub spaść?
Cena Ethereum może poruszać się w obu kierunkach, czasami w bardzo krótkich okresach. W artykule scenariusze wzrostowe są powiązane z poprawą przepływów ETF, silniejszym popytem i bardziej wspierającym tłem makro, podczas gdy ryzyka spadkowe obejmują słaby sentyment, dalsze wypływy, niepewność polityki handlowej oraz presję ze strony szerszej słabości aktywów ryzykownych. Poziomy techniczne mogą pomóc traderom w ramowaniu możliwych scenariuszy, ale nie przewidują wyników, a zmienność pozostaje ważną cechą rynku kryptowalut.
Czy powinienem inwestować w Ethereum?
To, czy Ethereum jest odpowiednie dla Ciebie, zależy od Twoich celów, tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego i zrozumienia rynku. Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji. Ethereum jest aktywem zmiennym, a zarówno inwestowanie spotowe, jak i handel CFD wiążą się z ryzykiem. Przed podjęciem jakichkolwiek działań ważne jest zrozumienie, jak działa produkt, rozważenie możliwości strat i ocena, czy pasuje do Twoich osobistych okoliczności.
Czy mogę handlować kontraktami CFD na Ethereum na Capital.com?
Tak, możesz handlować kontraktami CFD na Ethereum na Capital.com. Handel kontraktami CFD na kryptowaluty pozwala spekulować na temat ruchów cen bez posiadania aktywów bazowych oraz zajmować pozycje długie lub krótkie. Jednak kontrakty na różnicę (CFD) są przedmiotem obrotu z depozytem zabezpieczającym, a dźwignia finansowa wzmacnia zarówno zyski, jak i straty. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz, jak działa handel CFD, ocenić swoją tolerancję ryzyka i uznać, że straty mogą wystąpić szybko.