Ripple (XRP/USD) notowany jest po 1,373 USD na dzień 14 kwietnia 2026 r. o godz. 10:08 UTC, blisko szczytu swojego dziennego przedziału 1,323–1,381 USD. Wyniki osiągane w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.

Akcję cenową wspiera zbieg kilku czynników. Produkty inwestycyjne XRP odnotowały około 119,6 mln USD w tygodniowych napływach netto w tygodniu kończącym się 4 kwietnia 2026 r., najsilniejszy tygodniowy wynik od połowy grudnia 2025 r., przy czym dane CoinShares pokazują, że suma ta stanowiła około 53% wszystkich globalnych napływów do funduszy kryptowalutowych w tym tygodniu (Seeking Alpha, 7 kwietnia 2026 r.). Momentum legislacyjne za ustawą CLARITY również wspiera ten ruch, ponieważ Senat USA wrócił z przerwy wielkanocnej 13 kwietnia, a posiedzenie Komisji Bankowej Senatu zaplanowano na ostatnie dwa tygodnie kwietnia (FinTech Weekly, 13 kwietnia 2026 r.). Ustawa, jeśli zostanie przyjęta, ustanowiłaby jasne ramy ustawowe dla aktywów cyfrowych, kodyfikując granicę regulacyjną między SEC a CFTC i rozwiązując długotrwałą niepewność jurysdykcyjną, która obciążała uczestnictwo instytucjonalne. Okrągły stół SEC na temat wdrożenia aktywów cyfrowych jest również zaplanowany na 16 kwietnia, dodając krótkoterminowy akcent polityczny dla uczestników rynku (Bitcoin Gate, 7 kwietnia 2026 r.).

Prognoza ceny Ripple 2026-2030: opinie analityków

Na dzień 14 kwietnia 2026 r. prognozy ceny XRP od ekspertów zewnętrznych odzwierciedlają ostro podzielone perspektywy, przy czym modele krótkoterminowe wskazują na przedział 1,15–1,60 USD na kwiecień, podczas gdy długoterminowe cele instytucjonalne sięgają 2,80 USD do końca roku. Te prognozy kształtują przede wszystkim postępy w ustawie CLARITY, dynamika przepływów ETF oraz szersze warunki makroekonomiczne.

Coinpedia (scenariusz niedźwiedzi na kwiecień)

Coinpedia wskazuje 1,315 USD jako krytyczny poziom przełamania dla XRP w kwietniu 2026 r., ostrzegając, że potwierdzone zamknięcie poniżej tego poziomu może otworzyć spadek w kierunku 1,269 USD, a następnie 1,20 USD, podczas gdy odzyskanie oporu 1,335–1,50 USD byłoby wymagane do przywrócenia byczego momentum. Publikacja zauważa, że XRP utrzymuje się w pobliżu strefy wsparcia 1,31 USD, z budowaniem się niedźwiedziego momentum w niższych ramach czasowych w związku z niepowodzeniem w odzyskaniu kluczowego oporu, ponieważ sprzedający utrzymują kontrolę nad krótkoterminową strukturą (Coinpedia, 30 marca 2026 r.).

CoinCodex (algorytmiczny przedział na kwiecień)

Model CoinCodex umieszcza XRP w średnim przedziale handlowym 1,29–1,49 USD na kwiecień 2026 r., z szerszym kanałem na cały rok 2026 wynoszącym 1,29–2,06 USD i szacunkiem na koniec grudnia na poziomie 1,60 USD. Model rejestruje ogólnie niedźwiedzi sentyment na dzień 13 kwietnia 2026 r., zauważając, że 27 z 29 wskaźników technicznych sygnalizuje warunki niedźwiedzie, podczas gdy 14-dniowy RSI wynosi 43,62, odzwierciedlając neutralną pozycję. Algorytm wskazuje na niepowodzenie XRP w odzyskaniu poziomu 1,40 USD jako krótkoterminową przeszkodę (CoinCodex, 13 kwietnia 2026 r.).

247 Wall St. (podzieleni analitycy na kwiecień)

247 Wall St. informuje, że analitycy są podzieleni między cel spadkowy na kwiecień wynoszący 1,15 USD, uzależniony od przełamania wsparcia 1,28 USD w związku z utknięciem postępów w ustawie CLARITY i przedłużającą się presją geopolityczną, a cel wzrostowy 1,60 USD w przypadku, gdy ustawa CLARITY przejdzie przez posiedzenie Komisji Bankowej Senatu. Publikacja identyfikuje trzy krótkoterminowe wydarzenia: posiedzenie w sprawie ustawy CLARITY, spotkanie FOMC 28–29 kwietnia oraz ewentualne postępy w zakresie zawieszenia broni, zauważając, że te czynniki łącznie mogą pomóc określić, czy XRP przetestuje górną czy dolną granicę przedziału kwietniowego (247 Wall St., 4 kwietnia 2026 r.).

Coinpedia (perspektywa na cały rok 2026)

Długoterminowy model Coinpedia na 2026 r. prognozuje handel XRP w przedziale 3–6 USD przez cały rok, uzależniony od poprawy momentum rynku kryptowalut oraz rozszerzenia przez Ripple partnerstw bankowych poprzez RippleNet i On-Demand Liquidity (ODL). Analiza zauważa potencjalną ścieżkę odreagowania w kierunku 1,80–2,20 USD w kwietniu, jeśli XRP odzyska strefę oporu 1,40–1,50 USD, z możliwym przedłużonym ruchem do 2,60 USD przy silniejszym momentum, ponieważ sprzedający wykazują wczesne oznaki wyczerpania w pobliżu strefy popytu 1,20–1,30 USD (Coinpedia, 5 kwietnia 2026 r.).

Yahoo Finance (zrewidowany cel Standard Chartered)

Yahoo Finance informuje, że Geoffrey Kendrick ze Standard Chartered obniżył cel banku na koniec roku 2026 dla XRP o 65% do 2,80 USD z wcześniejszej prognozy 8 USD, po spadku XRP do 1,16 USD w lutym i pogorszeniu napływów do spotowych ETF. Bank utrzymuje cele pośrednie na poziomie 7 USD na 2027 r. i 12,60 USD na 2028 r., z celem 28 USD na 2030 r. Kendrick zauważa, że wartość 2,80 USD reprezentuje minimalne oczekiwanie oparte wyłącznie na ożywieniu makroekonomicznym, przy czym wyższe cele pośrednie zależą od przyjęcia ustawy CLARITY i skumulowanych napływów ETF przekraczających 4 mld USD (Yahoo Finance, 29 marca 2026 r.).

Podsumowanie: modele krótkoterminowe zbiegają się na przedziale 1,15–1,60 USD na kwiecień 2026 r., przy czym wynik jest w dużej mierze binarny i związany z posiedzeniem w sprawie ustawy CLARITY, podczas gdy jedyny instytucjonalny cel na koniec roku w tym oknie wynosi 2,80 USD, a długoterminowe modele domów badawczych sięgają 3–6 USD na cały rok, podkreślając szeroką dyspersję między krótkoterminową ostrożnością a średnioterminowym optymizmem.

Cena XRP: przegląd techniczny

Cena XRP/USD wynosi 1,373 USD na dzień 14 kwietnia 2026 r. o godz. 10:08 UTC, notując się tuż poniżej klasycznego punktu obrotowego na poziomie 1,414 USD po cofnięciu się z dziennego maksimum 1,381 USD, przy minimum 1,323 USD.

Obraz średnich kroczących jest mieszany. Krótkoterminowy klaster 20/50/100/200-dniowych SMA znajduje się na poziomie około 1,34 USD / 1,38 USD / 1,56 USD / 1,92 USD, a cena obecnie utrzymuje się powyżej 20-dniowej SMA, jednocześnie notując się poniżej 50-dniowej, 100-dniowej i 200-dniowej SMA, co wskazuje, że długoterminowa struktura pozostaje niedźwiedzia. Średnia krocząca Hull (9) na poziomie 1,36 USD i średnia krocząca ważona wolumenem (20) na poziomie 1,34 USD generują sygnały kupna, sugerując krótkoterminową stabilizację wokół obecnych poziomów.

Momentum jest ogólnie neutralne. 14-dniowy wskaźnik siły względnej wynosi 52,1, umieszczając go w neutralnym terytorium bez kierunkowego nachylenia, podczas gdy średni wskaźnik kierunkowy na poziomie 8,9 odzwierciedla słabe środowisko trendowe, przy czym akcja cenowa jest bardziej skłonna do konsolidacji niż do impulsywnych ruchów na tym etapie.

Po stronie wzrostowej R1 na poziomie 1,53 USD jest najbliższym klasycznym punktem odniesienia; dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu może uwidocznić R2 w pobliżu 1,73 USD. Po stronie spadkowej klasyczny punkt obrotowy na poziomie 1,41 USD reprezentuje pierwszy obszar odniesienia, a następnie S1 na poziomie 1,22 USD jako kolejny znaczący poziom w przypadku spadku ceny poniżej niego (TradingView, 14 kwietnia 2026 r.).

Historia ceny Ripple (2024–2026)

Cena XRP/USD zamknęła 2024 r. na poziomie 2,08 USD, po wzroście z poniżej 0,51 USD w połowie kwietnia 2024 r. w ruchu napędzanym głównie entuzjazmem po wyborach w USA i szerszym momentum rynku kryptowalut, które podniosło ceny powyżej 1,12 USD do połowy listopada 2024 r. i ostatecznie wyniosło token do dwuletniego maksimum.

Rajd przedłużył się do 2025 r., przy czym XRP dotknął 3,10 USD na początku października 2025 r., zanim pojawili się sprzedający. Gwałtowne odwrócenie cofnęło ceny z powrotem do przedziału 2,32–2,57 USD przez listopad, a XRP zamknął rok na poziomie 1,84 USD w dniu 31 grudnia 2025 r., spadając o około 11,5% w roku kalendarzowym 2025, pomimo siły zaobserwowanej w połowie roku.

2026 r. kontynuował ten sam kierunek spadkowy. XRP otworzył rok na poziomie 1,88 USD w dniu 1 stycznia, krótko rosnąc do 1,67 USD w dniu 15 lutego w związku z odnowionym optymizmem dotyczącym napływów do ETF, następnie systematycznie spadał przez marzec i kwiecień, gdy obciążały go wiatry makroekonomiczne i niepewność regulacyjna. XRP zamknął się na poziomie 1,38 USD w dniu 14 kwietnia 2026 r., spadając o około 26,7% od początku roku i 35,3% rok do roku.