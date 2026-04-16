Prognoza ceny Ripple: postępy ustawy CLARITY, okrągły stół SECXRP to cyfrowy aktywo wykorzystywane w sieci płatności Ripple, a ostatnie ruchy cenowe kształtują silne napływy do funduszy, postępy w ustawie CLARITY oraz okrągły stół SEC zaplanowany na 16 kwietnia 2026 r.
Ripple (XRP/USD) notowany jest po 1,373 USD na dzień 14 kwietnia 2026 r. o godz. 10:08 UTC, blisko szczytu swojego dziennego przedziału 1,323–1,381 USD.
Akcję cenową wspiera zbieg kilku czynników. Produkty inwestycyjne XRP odnotowały około 119,6 mln USD w tygodniowych napływach netto w tygodniu kończącym się 4 kwietnia 2026 r., najsilniejszy tygodniowy wynik od połowy grudnia 2025 r., przy czym dane CoinShares pokazują, że suma ta stanowiła około 53% wszystkich globalnych napływów do funduszy kryptowalutowych w tym tygodniu (Seeking Alpha, 7 kwietnia 2026 r.). Momentum legislacyjne za ustawą CLARITY również wspiera ten ruch, ponieważ Senat USA wrócił z przerwy wielkanocnej 13 kwietnia, a posiedzenie Komisji Bankowej Senatu zaplanowano na ostatnie dwa tygodnie kwietnia (FinTech Weekly, 13 kwietnia 2026 r.). Ustawa, jeśli zostanie przyjęta, ustanowiłaby jasne ramy ustawowe dla aktywów cyfrowych, kodyfikując granicę regulacyjną między SEC a CFTC i rozwiązując długotrwałą niepewność jurysdykcyjną, która obciążała uczestnictwo instytucjonalne. Okrągły stół SEC na temat wdrożenia aktywów cyfrowych jest również zaplanowany na 16 kwietnia, dodając krótkoterminowy akcent polityczny dla uczestników rynku (Bitcoin Gate, 7 kwietnia 2026 r.).
Prognoza ceny Ripple 2026-2030: opinie analityków
Na dzień 14 kwietnia 2026 r. prognozy ceny XRP od ekspertów zewnętrznych odzwierciedlają ostro podzielone perspektywy, przy czym modele krótkoterminowe wskazują na przedział 1,15–1,60 USD na kwiecień, podczas gdy długoterminowe cele instytucjonalne sięgają 2,80 USD do końca roku. Te prognozy kształtują przede wszystkim postępy w ustawie CLARITY, dynamika przepływów ETF oraz szersze warunki makroekonomiczne.
Coinpedia (scenariusz niedźwiedzi na kwiecień)
Coinpedia wskazuje 1,315 USD jako krytyczny poziom przełamania dla XRP w kwietniu 2026 r., ostrzegając, że potwierdzone zamknięcie poniżej tego poziomu może otworzyć spadek w kierunku 1,269 USD, a następnie 1,20 USD, podczas gdy odzyskanie oporu 1,335–1,50 USD byłoby wymagane do przywrócenia byczego momentum. Publikacja zauważa, że XRP utrzymuje się w pobliżu strefy wsparcia 1,31 USD, z budowaniem się niedźwiedziego momentum w niższych ramach czasowych w związku z niepowodzeniem w odzyskaniu kluczowego oporu, ponieważ sprzedający utrzymują kontrolę nad krótkoterminową strukturą (Coinpedia, 30 marca 2026 r.).
CoinCodex (algorytmiczny przedział na kwiecień)
Model CoinCodex umieszcza XRP w średnim przedziale handlowym 1,29–1,49 USD na kwiecień 2026 r., z szerszym kanałem na cały rok 2026 wynoszącym 1,29–2,06 USD i szacunkiem na koniec grudnia na poziomie 1,60 USD. Model rejestruje ogólnie niedźwiedzi sentyment na dzień 13 kwietnia 2026 r., zauważając, że 27 z 29 wskaźników technicznych sygnalizuje warunki niedźwiedzie, podczas gdy 14-dniowy RSI wynosi 43,62, odzwierciedlając neutralną pozycję. Algorytm wskazuje na niepowodzenie XRP w odzyskaniu poziomu 1,40 USD jako krótkoterminową przeszkodę (CoinCodex, 13 kwietnia 2026 r.).
247 Wall St. (podzieleni analitycy na kwiecień)
247 Wall St. informuje, że analitycy są podzieleni między cel spadkowy na kwiecień wynoszący 1,15 USD, uzależniony od przełamania wsparcia 1,28 USD w związku z utknięciem postępów w ustawie CLARITY i przedłużającą się presją geopolityczną, a cel wzrostowy 1,60 USD w przypadku, gdy ustawa CLARITY przejdzie przez posiedzenie Komisji Bankowej Senatu. Publikacja identyfikuje trzy krótkoterminowe wydarzenia: posiedzenie w sprawie ustawy CLARITY, spotkanie FOMC 28–29 kwietnia oraz ewentualne postępy w zakresie zawieszenia broni, zauważając, że te czynniki łącznie mogą pomóc określić, czy XRP przetestuje górną czy dolną granicę przedziału kwietniowego (247 Wall St., 4 kwietnia 2026 r.).
Coinpedia (perspektywa na cały rok 2026)
Długoterminowy model Coinpedia na 2026 r. prognozuje handel XRP w przedziale 3–6 USD przez cały rok, uzależniony od poprawy momentum rynku kryptowalut oraz rozszerzenia przez Ripple partnerstw bankowych poprzez RippleNet i On-Demand Liquidity (ODL). Analiza zauważa potencjalną ścieżkę odreagowania w kierunku 1,80–2,20 USD w kwietniu, jeśli XRP odzyska strefę oporu 1,40–1,50 USD, z możliwym przedłużonym ruchem do 2,60 USD przy silniejszym momentum, ponieważ sprzedający wykazują wczesne oznaki wyczerpania w pobliżu strefy popytu 1,20–1,30 USD (Coinpedia, 5 kwietnia 2026 r.).
Yahoo Finance (zrewidowany cel Standard Chartered)
Yahoo Finance informuje, że Geoffrey Kendrick ze Standard Chartered obniżył cel banku na koniec roku 2026 dla XRP o 65% do 2,80 USD z wcześniejszej prognozy 8 USD, po spadku XRP do 1,16 USD w lutym i pogorszeniu napływów do spotowych ETF. Bank utrzymuje cele pośrednie na poziomie 7 USD na 2027 r. i 12,60 USD na 2028 r., z celem 28 USD na 2030 r. Kendrick zauważa, że wartość 2,80 USD reprezentuje minimalne oczekiwanie oparte wyłącznie na ożywieniu makroekonomicznym, przy czym wyższe cele pośrednie zależą od przyjęcia ustawy CLARITY i skumulowanych napływów ETF przekraczających 4 mld USD (Yahoo Finance, 29 marca 2026 r.).
Prognozy i przewidywania stron trzecich są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględniać nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych. Wyniki osiągane w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.
Cena XRP: przegląd techniczny
Cena XRP/USD wynosi 1,373 USD na dzień 14 kwietnia 2026 r. o godz. 10:08 UTC, notując się tuż poniżej klasycznego punktu obrotowego na poziomie 1,414 USD po cofnięciu się z dziennego maksimum 1,381 USD, przy minimum 1,323 USD.
Obraz średnich kroczących jest mieszany. Krótkoterminowy klaster 20/50/100/200-dniowych SMA znajduje się na poziomie około 1,34 USD / 1,38 USD / 1,56 USD / 1,92 USD, a cena obecnie utrzymuje się powyżej 20-dniowej SMA, jednocześnie notując się poniżej 50-dniowej, 100-dniowej i 200-dniowej SMA, co wskazuje, że długoterminowa struktura pozostaje niedźwiedzia. Średnia krocząca Hull (9) na poziomie 1,36 USD i średnia krocząca ważona wolumenem (20) na poziomie 1,34 USD generują sygnały kupna, sugerując krótkoterminową stabilizację wokół obecnych poziomów.
Momentum jest ogólnie neutralne. 14-dniowy wskaźnik siły względnej wynosi 52,1, umieszczając go w neutralnym terytorium bez kierunkowego nachylenia, podczas gdy średni wskaźnik kierunkowy na poziomie 8,9 odzwierciedla słabe środowisko trendowe, przy czym akcja cenowa jest bardziej skłonna do konsolidacji niż do impulsywnych ruchów na tym etapie.
Po stronie wzrostowej R1 na poziomie 1,53 USD jest najbliższym klasycznym punktem odniesienia; dzienne zamknięcie powyżej tego poziomu może uwidocznić R2 w pobliżu 1,73 USD. Po stronie spadkowej klasyczny punkt obrotowy na poziomie 1,41 USD reprezentuje pierwszy obszar odniesienia, a następnie S1 na poziomie 1,22 USD jako kolejny znaczący poziom w przypadku spadku ceny poniżej niego (TradingView, 14 kwietnia 2026 r.).
Jest to analiza techniczna wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu.
Historia ceny Ripple (2024–2026)
Cena XRP/USD zamknęła 2024 r. na poziomie 2,08 USD, po wzroście z poniżej 0,51 USD w połowie kwietnia 2024 r. w ruchu napędzanym głównie entuzjazmem po wyborach w USA i szerszym momentum rynku kryptowalut, które podniosło ceny powyżej 1,12 USD do połowy listopada 2024 r. i ostatecznie wyniosło token do dwuletniego maksimum.
Rajd przedłużył się do 2025 r., przy czym XRP dotknął 3,10 USD na początku października 2025 r., zanim pojawili się sprzedający. Gwałtowne odwrócenie cofnęło ceny z powrotem do przedziału 2,32–2,57 USD przez listopad, a XRP zamknął rok na poziomie 1,84 USD w dniu 31 grudnia 2025 r., spadając o około 11,5% w roku kalendarzowym 2025, pomimo siły zaobserwowanej w połowie roku.
2026 r. kontynuował ten sam kierunek spadkowy. XRP otworzył rok na poziomie 1,88 USD w dniu 1 stycznia, krótko rosnąc do 1,67 USD w dniu 15 lutego w związku z odnowionym optymizmem dotyczącym napływów do ETF, następnie systematycznie spadał przez marzec i kwiecień, gdy obciążały go wiatry makroekonomiczne i niepewność regulacyjna. XRP zamknął się na poziomie 1,38 USD w dniu 14 kwietnia 2026 r., spadając o około 26,7% od początku roku i 35,3% rok do roku.
Opinia analityka Capital.com: Ripple
Trajektoria cenowa XRP w ciągu ostatnich dwóch lat odzwierciedla zarówno wrażliwość tokena na wydarzenia regulacyjne, jak i jego zdolność do gwałtownych, napędzanych momentum ruchów. Perspektywa przyjęcia ustawy CLARITY okresowo podnosiła ceny, ponieważ jaśniejsze zasady jurysdykcyjne mogłyby poszerzyć uczestnictwo instytucjonalne i wspierać napływy do ETF. Jednak harmonogramy legislacyjne pozostają niepewne, a każde przedłużające się opóźnienie mogłoby usunąć kluczowy katalizator cenowy i obciążyć sentyment. Podobnie, chociaż wykorzystanie XRP w płatnościach transgranicznych poprzez RippleNet i On-Demand Liquidity daje mu narrację użyteczności, wzrost adopcji był stopniowy, a konkurencyjne sieci płatności oznaczają, że rzeczywiste wolumeny transakcji mogą nie przekładać się bezpośrednio na trwałą aprecjację ceny.
Szersze środowisko makroekonomiczne dodaje kolejną warstwę złożoności. Słabszy dolar amerykański i poprawa apetytu na ryzyko historycznie wspierały aktywa kryptowalutowe, w tym XRP, jednak podwyższone stopy procentowe i utrzymująca się niepewność geopolityczna nadal tłumią napływy spekulacyjne. Korelacja XRP z Bitcoinem oznacza również, że wyprzedaże w całym sektorze mogą szybko przeważyć nad wszelkimi pozytywnymi wiadomościami specyficznymi dla tokena, działając w obie strony w zależności od szerszego kierunku rynku.
Sentyment klientów Capital.com do CFD na Ripple
Na dzień 14 kwietnia 2026 r. pozycjonowanie klientów Capital.com w CFD na Ripple pokazuje 92,6% kupujących i 7,4% sprzedających, dając kupującym przewagę 85,2 punktu procentowego i umieszczając sentyment zdecydowanie w terytorium silnego kupna, jednostronnym. Ta migawka odzwierciedla otwarte pozycje na Capital.com i może szybko się zmieniać w miarę ewolucji warunków rynkowych.
Podsumowanie – Ripple (2026)
- XRP notowany jest po 1,373 USD na dzień 14 kwietnia 2026 r. o godz. 10:08 UTC, spadając o około 26,7% od początku roku i 35,3% rok do roku, po osiągnięciu szczytu w pobliżu 3,10 USD w październiku 2025 r.
- Kluczowe czynniki napędowe obejmują posiedzenie Senatu w sprawie ustawy CLARITY zaplanowane na koniec kwietnia, okrągły stół SEC w sprawie aktywów cyfrowych 16 kwietnia, dynamikę napływów ETF oraz użyteczność XRP w płatnościach transgranicznych poprzez RippleNet i On-Demand Liquidity.
- Szersze warunki makroekonomiczne, w tym kierunek dolara amerykańskiego, oczekiwania dotyczące stóp procentowych i wydarzenia geopolityczne, nadal wpływają na sentyment do kryptowalut, przy czym wysoka korelacja XRP z Bitcoinem wzmacnia ruchy w całym sektorze w obu kierunkach.
FAQ
Jaka jest najnowsza prognoza ceny kryptowaluty Ripple?
Ostatnie prognozy XRP od ekspertów zewnętrznych przedstawione w artykule wskazują na szeroki zakres możliwych wyników, a nie pojedynczą zgodną opinię. Prognozy krótkoterminowe na kwiecień 2026 r. skupiają się wokół 1,15–1,60 USD, podczas gdy niektóre prognozy długoterminowe sięgają wyżej, z jednym instytucjonalnym celem na koniec roku wynoszącym 2,80 USD. Te szacunki zależą od czynników takich jak wydarzenia regulacyjne, trendy przepływów ETF, szerszy sentyment do kryptowalut i warunki makroekonomiczne. Prognozy mogą szybko się zmieniać i należy je traktować z ostrożnością.
Kto posiada najwięcej Ripple?
Ripple Labs jest powszechnie kojarzony z największymi zasobami XRP, ponieważ kontroluje znaczną część podaży tokenów poprzez swój skarbiec korporacyjny i strukturę escrow. Należy jednak zauważyć, że własność może się zmieniać w czasie, gdy tokeny są uwalniane, dystrybuowane lub przenoszone między portfelami. Duże zasoby mogą również znajdować się na giełdach, u depozytariuszy lub w podmiotach instytucjonalnych, więc salda portfeli nie zawsze pokazują podstawowego właściciela rzeczywistego w prosty sposób.
Ile jest monet Ripple?
XRP ma stałą maksymalną podaż wynoszącą 100 miliardów tokenów, co wyróżnia go od kryptowalut, które zwiększają podaż poprzez wydobycie. Nie cała ta podaż krąży jednak swobodnie w tym samym czasie, ponieważ niektóre tokeny pozostają zablokowane w escrow lub w inny sposób nie są aktywnie przedmiotem obrotu na rynku. Oceniając XRP, traderzy często patrzą zarówno na całkowitą podaż, jak i podaż w obiegu, ponieważ to rozróżnienie może wpływać na interpretację rynkową i oczekiwania cenowe.
Czy cena Ripple może wzrosnąć lub spaść?
Cena XRP może poruszać się w obu kierunkach, w zależności od tego, jak rozwiną się różne czynniki rynkowe i polityczne. W artykule główne zmienne obejmują postępy w ustawie CLARITY, trendy napływów ETF, szerszy sentyment rynku kryptowalut oraz warunki makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe i wydarzenia geopolityczne. XRP ma również tendencję do poruszania się z Bitcoinem podczas szerszych wahań rynkowych, co oznacza, że pozytywne wiadomości specyficzne dla tokena mogą być wzmocnione lub zniwelowane przez szerszą presję rynkową.
Czy powinienem inwestować w Ripple?
To, czy XRP jest dla Ciebie odpowiedni, zależy od Twoich celów, tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego i zrozumienia rynku. Artykuł nie zawiera porad inwestycyjnych, a zamiast tego przedstawia zarówno czynniki wspierające, jak i spadkowe, w tym niepewność regulacyjną, zmieniający się sentyment i zmienność na rynkach kryptowalut. XRP wykazał zdolność do dużych ruchów cenowych w obu kierunkach, więc każdy, kto rozważa ekspozycję, powinien zrozumieć ryzyko i dokładnie zbadać aktywo przed podjęciem decyzji.
Czy mogę handlować CFD na Ripple na Capital.com?
Tak, możesz handlować CFD na Ripple na Capital.com. Handel CFD na kryptowaluty pozwala spekulować na ruchach cen bez posiadania aktywów bazowych oraz zajmować pozycje długie lub krótkie. Jednak kontrakty na różnicę kursową (CFD) są przedmiotem obrotu z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, a dźwignia finansowa wzmacnia zarówno zyski, jak i straty. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz, jak działa handel CFD, ocenić swoją tolerancję ryzyka i zdawać sobie sprawę, że straty mogą wystąpić szybko.