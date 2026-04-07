Prognoza ceny Bitcoina | Odpływy z ETF i napięcia USA–Iran

Prognoza ceny Bitcoina: odpływy z ETF i napięcia USA–IranBitcoin pozostaje pod wpływem głównie czynników zewnętrznych – odpływy z ETF, silniejsze dane gospodarcze z USA oraz odnowione napięcia USA–Iran kształtują akcję cenową na początku kwietnia 2026 roku. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.
Bitcoin (BTC/USD) jest notowany po 66 364 USD w godzinach wczesnego handlu europejskiego o 10:50 UTC 2 kwietnia 2026 roku, w ramach dziennego przedziału 66 302,10–69 196,60 USD. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.
Akcja cenowa nadal kształtowana jest przez czynniki makroekonomiczne i geopolityczne, a nie katalizatory specyficzne dla kryptowalut. Niepewność geopolityczna związana z trwającym konfliktem USA–Iran pozostaje głównym czynnikiem hamującym, przy czym ropa Brent odbiła do około 107,49 USD po tym, jak przemówienie prezydenta Trumpa z 1 kwietnia nie przyniosło jasnej ścieżki deeskalacji, według Saxo Bank. Podwyższone ceny ropy podsycają obawy inflacyjne i utrzymują oczekiwania na obniżki stóp w ryzach, co z kolei może obciążać aktywa ryzykowne, w tym waluty cyfrowe (Saxo Bank, 2 kwietnia 2026).
Amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały około 296 milionów USD odpływów netto w tygodniu 24–27 marca, kończąc czterotygodniową serię napływów. CoinShares zauważył, że produkty inwestycyjne związane z aktywami cyfrowymi odnotowały 414 milionów USD odpływów w tygodniu do 30 marca (CoinShares, 30 marca 2026), podczas gdy amerykański indeks ISM dla przemysłu wzrósł do 52,7 w marcu, najsilniejszego odczytu od sierpnia 2022, sugerując, że wzrost pozostaje odporny, ale presja inflacyjna nie słabnie (ISM, 1 kwietnia 2026).
Prognoza ceny Bitcoina 2026-2030: Prognozy analityków
Na dzień 24 marca 2026 roku prognozy cen BTC od podmiotów trzecich odzwierciedlają rynek w konsolidacji w pobliżu strefy 66 000–70 000 USD, przy czym analitycy są podzieleni co do tego, czy obecna faza reprezentuje reset cyklu, czy zwiastun odnowionej fali wzrostowej. Poniższe cele podsumowują wiodące prognozy podmiotów trzecich opublikowane w tym okresie.
CoinCodex (algorytmiczny model pięciodniowy)
CoinCodex prognozował, że BTC osiągnie 76 045 USD do 31 marca 2026 roku, co oznacza wzrost o 9,45% w stosunku do ówczesnej ceny 69 329 USD, na podstawie modelu wskaźników technicznych wykorzystującego dane z 26 marca 2026. Serwis wskazywał na ogólnie niedźwiedzi sentyment w tym czasie, z 80% śledzonych wskaźników sygnalizujących negatywny momentum, jednocześnie notując kluczowe poziomy oporu na 72 044, 72 745 i 73 539 USD (CoinCodex, 26 marca 2026).
Coinpedia (analiza warunków wybicia)
Coinpedia zauważa, że BTC nie udało się przebić powyżej 75 000 USD w ciągu miesiąca poprzedzającego publikację, przy czym cena utrzymywała się w pobliżu 68 739 USD w momencie publikacji 26 marca 2026, w obliczu wygaśnięcia opcji Bitcoin i Ethereum o wartości 16,4 miliarda USD oraz odnowionych napięć geopolitycznych USA–Iran. Artykuł przytacza dane on-chain pokazujące, że portfele posiadające 10–10 000 BTC zwiększyły swoje pozycje o 0,45%, co odpowiada 61 568 BTC, w ciągu poprzedniego miesiąca, i wskazuje, że utrzymująca się rozbieżność między akumulacją przez długoterminowych posiadaczy a sprzedażą przez krótkoterminowych posiadaczy historycznie poprzedzała zmiany w byczym momentum (Coinpedia, 26 marca 2026).
Yahoo Finance (ponowny test 100 000 USD według autora)
Osobna analiza Yahoo Finance wyznacza cel 100 000 USD do końca 2026 roku, zauważając, że BTC cofnął się do poziomu cenowego z 2024 roku i argumentując, że szczyt cyklu z 2024 roku stanowi naturalny cel ponownego testu w roku historycznie charakteryzującym się konsolidacją po szczycie. Autor odwołuje się do wzorców spadków po cyklu z 2018 i 2022 roku jako kontekstu, jednocześnie uznając, że podwyższona niepewność makroekonomiczna utrzymuje otwarty scenariusz spadkowy (Yahoo Finance, 17 marca 2026).
Prognozy i przewidywania podmiotów trzecich są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględnić nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.
Cena BTC: Przegląd techniczny
Cena BTC/USD wynosi 66 364 USD na dzień 2 kwietnia 2026 o 10:50 UTC, znajdując się poniżej każdej głównej średniej kroczącej na wykresie dziennym. Dane TradingView pokazują średnie proste 20/50/100/200-dniowe ułożone odpowiednio na około 69 542 / 68 655 / 77 210 / 90 101 USD, przy czym cena przebiega poniżej całego klastra, co odzwierciedla utrzymującą się presję sprzedażową we wszystkich kluczowych horyzontach czasowych.
Wskaźniki momentum wzmacniają stonowany ton. 14-dniowy RSI wynosi 42, znajdujący się w dolnym neutralnym obszarze i nie oferujący żadnego potwierdzenia kierunkowego. ADX (14) rejestruje 15, dokładnie na progu, który TradingView kojarzy ze słabym lub nietrendującym środowiskiem, sugerując, że obecny ruch nie ma silnego przekonania kierunkowego.
Klasyczny punkt obrotu na 69 728 USD reprezentuje najbliższy odniesienie powyżej; dzienny zamknięcie powyżej tego poziomu przywróciłoby do gry R1 na 74 500 USD. Średnia krocząca Hulla (9) na 67 418 USD znajduje się tuż poniżej obecnej ceny i może działać jako odniesienie krótkoterminowe. W przypadku cofnięć klasyczny punkt obrotu S1 na 63 442 USD jest kolejnym strukturalnym wsparciem poniżej, z S2 na 58 670 USD jako kolejnym odniesieniem, jeśli ten poziom zawiedzie (TradingView, 24 marca 2026).
Historia ceny Bitcoina (2024–2026)
Cena BTC/USD weszła w kwiecień 2024 notowana na około 68 600 USD, już znacznie powyżej minimów z 2023 roku, ponieważ zbliżający się halving w kwietniu 2024 i uruchomienie amerykańskich spotowych ETF-ów na Bitcoina w styczniu 2024 przyciągnęły nowe zainteresowanie instytucjonalne na rynek.
BTC zamknął 2024 rok na około 93 406 USD, notując silny roczny wzrost, zanim przedłużył to momentum na początek 2025 roku, krótko dotykając wszechczasowego szczytu 126 287 USD w dniu 6 października 2025. Ten szczyt okazał się jednak krótkotrwały. Szeroka odwrócenie przez IV kwartał 2025 sprowadziło BTC z powrotem do około 87 524 USD na koniec grudnia 2025, spadek o około 6,3% w stosunku do zamknięcia poprzedniego roku.
Sprzedaż trwa w 2026 roku. BTC zamknął 2 kwietnia 2025 na 82 527 USD; rok później BTC jest notowany po 66 364 USD na dzień 2 kwietnia 2026 o 10:50 UTC, co stanowi spadek o około 25,2% od początku roku i 19,6% niżej rok do roku.
Opinia analityka Capital.com: Bitcoin
Trajektoria cenowa Bitcoina w ciągu ostatniego roku ilustruje, jak szybko może się zmienić sentyment na rynku kryptowalut. Po osiągnięciu wszechczasowego szczytu 126 287 USD w październiku 2025, BTC gwałtownie się cofnął, notując około 66 364 USD na dzień 2 kwietnia 2026, spadek o około 47% od tego szczytu. Cofnięcie odzwierciedla zbieg czynników: utrzymujące się przeciwności makroekonomiczne, w tym podwyższone ceny ropy związane z napięciami USA–Iran; reset przepływów spotowych ETF po kilku silnych seriach napływów; oraz szersze pozycjonowanie risk-off na globalnych rynkach. Dla niektórych analityków obecny przedział w pobliżu 66 000–70 000 USD reprezentuje potencjalną strefę akumulacji, wspieraną dowodami zakupów przez długoterminowych posiadaczy. Dla innych niepowodzenie w odzyskaniu 75 000 USD utrzymuje ostrożne perspektywy krótkoterminowe.
Debata wokół kolejnego ruchu kierunkowego Bitcoina pozostaje otwarta. Jaśniejsze ramy regulacyjne w USA i wznowione napływy do ETF mogą działać jako czynniki wspierające, choć pogarszające się warunki makroekonomiczne lub dalsze eskalacje geopolityczne mogą równie dobrze przedłużyć spadek. Zmienność pozostaje definiującą cechą tej klasy aktywów, a wahania cen w obu kierunkach mogą być szybkie i znaczące.
Sentyment klientów Capital.com wobec kontraktów CFD na Bitcoina
Na dzień 24 marca 2026 roku pozycjonowanie klientów Capital.com w kontraktach CFD na Bitcoina wynosi 87,4% długich i 12,6% krótkich, co plasuje sentyment zdecydowanie po stronie długiej. Ta migawka odzwierciedla otwarte pozycje na Capital.com i może się zmieniać.
Podsumowanie – Bitcoin (2026)
- BTC jest notowany po 66 364 USD na dzień 2 kwietnia 2026 o 10:50 UTC, spadek o około 25,2% od początku roku i 19,6% rok do roku, po osiągnięciu wszechczasowego szczytu 126 287 USD w październiku 2025.
- Wszystkie dzienne średnie kroczące sygnalizują sprzedaż, przy średnich prostych 20/50/100/200-dniowych ułożonych między 69 542 a 90 101 USD powyżej obecnej ceny; 14-dniowy RSI wynosi 42, w dolnym neutralnym obszarze.
- ADX wynosi 15, wskazując na słabe lub nietrendujące środowisko, podczas gdy średnia krocząca Hulla (9) na 67 418 USD znajduje się tuż poniżej obecnej ceny jako odniesienie krótkoterminowe.
- Kluczowe czynniki napędowe obejmują napięcia geopolityczne USA–Iran podnoszące ceny ropy, reset przepływów spotowych ETF na Bitcoina po odpływach netto około 296 milionów USD w tygodniu 24–27 marca oraz utrzymującą się niepewność makroekonomiczną utrzymującą oczekiwania na obniżki stóp w ryzach.
FAQ
Jaka jest najnowsza prognoza ceny kryptowaluty Bitcoin?
Nie ma jednej konsensusu prognozy dla Bitcoina. W oknie źródłowym artykułu krótkoterminowe cele podmiotów trzecich skupiały się wokół połowy 70 000 USD, podczas gdy prognozy na 2026 rok o dłuższym terminie sięgały przedziału 100 000–155 000 USD. Nowsze prognozy oparte na modelach nadal znacznie się różnią, co podkreśla, jak wrażliwy Bitcoin pozostaje na przepływy ETF, warunki makroekonomiczne, regulacje i geopolitykę. Prognozy są szacunkami, a nie pewnością, więc powinny być traktowane jako jeden z elementów, a nie przewidywanie tego, co się stanie.
Ile jest Bitcoinów?
Nie ma centralnego rejestru pokazującego dokładnie, kto posiada wszystkie Bitcoiny, ponieważ zasoby znajdują się w portfelach, giełdach, funduszach, firmach i rządach. Jednak Satoshi Nakamoto, pseudonimowy twórca Bitcoina, jest powszechnie uważany za największego znanego indywidualnego posiadacza. Poza tym znaczące zasoby są związane z publicznymi spółkami, ETF-ami, giełdami i portfelami państwowymi związanymi z konfiskatami lub rezerwami strategicznymi. Własność może się również zmieniać w czasie, więc każdy ranking należy traktować jako przybliżony, a nie definitywny.
Podaż Bitcoina jest z założenia ograniczona do 21 milionów monet. To maksimum jest ustalone w protokole, ale nie wszystkie te monety są jeszcze w obiegu. Nowe Bitcoiny wciąż wchodzą do obiegu poprzez mining, a obecna podaż w obiegu wynosi nieco ponad 20 milionów. W praktyce dostępna podaż do handlu może być niższa, ponieważ uważa się, że niektóre monety zostały utracone, podczas gdy inne są przechowywane długoterminowo i rzadko się poruszają.
Czy cena Bitcoina może wzrosnąć lub spaść?
Tak. Cena Bitcoina może gwałtownie wzrosnąć lub spaść, czasami w krótkich okresach. Podobnie jak inne rynki, reaguje na podaż i popyt, ale może również silnie reagować na przepływy ETF, oczekiwania dotyczące stóp procentowych, regulacje, sentyment rynkowy i wydarzenia geopolityczne. Oznacza to, że scenariusze bycze i niedźwiedzie mogą pozostawać prawdopodobne w tym samym czasie. Zmienność jest podstawową cechą tego aktywa, więc traderzy często rozważają zarówno potencjał wzrostowy, jak i ryzyko spadkowe oceniając Bitcoina.
Czy powinienem inwestować w Bitcoina?
To, czy Bitcoin jest odpowiedni, zależy od Twoich celów, horyzontu czasowego, sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. Bitcoin jest wysoce zmiennym aktywem, a duże wahania cen mogą działać na Twoją korzyść lub przeciwko Tobie. Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji. Przed inwestowaniem lub handlem warto dokładnie rozważyć ryzyko, zrozumieć, jak działa rynek, i zdecydować, czy ekspozycja na kryptowaluty pasuje do Twojego ogólnego podejścia.
Czy mogę handlować kontraktami CFD na Bitcoina na Capital.com?
Tak, możesz handlować kontraktami CFD na Bitcoina na Capital.com. Handel kontraktami CFD na kryptowaluty pozwala spekulować na ruchach cenowych bez posiadania bazowego aktywa oraz zajmować pozycje długie lub krótkie. Jednak kontrakty na różnicę (CFD) są przedmiotem handlu z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, a dźwignia finansowa zwiększa zarówno zyski, jak i straty. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz jak działa handel CFD, ocenić swoją tolerancję ryzyka i uznać, że straty mogą wystąpić szybko.