Prognoza ceny Bitcoina | Odpływy z ETF i napięcia USA–Iran

Bitcoin (BTC/USD) jest notowany po 66 364 USD w godzinach wczesnego handlu europejskiego o 10:50 UTC 2 kwietnia 2026 roku, w ramach dziennego przedziału 66 302,10–69 196,60 USD. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Akcja cenowa nadal kształtowana jest przez czynniki makroekonomiczne i geopolityczne, a nie katalizatory specyficzne dla kryptowalut. Niepewność geopolityczna związana z trwającym konfliktem USA–Iran pozostaje głównym czynnikiem hamującym, przy czym ropa Brent odbiła do około 107,49 USD po tym, jak przemówienie prezydenta Trumpa z 1 kwietnia nie przyniosło jasnej ścieżki deeskalacji, według Saxo Bank. Podwyższone ceny ropy podsycają obawy inflacyjne i utrzymują oczekiwania na obniżki stóp w ryzach, co z kolei może obciążać aktywa ryzykowne, w tym waluty cyfrowe (Saxo Bank, 2 kwietnia 2026).

Amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały około 296 milionów USD odpływów netto w tygodniu 24–27 marca, kończąc czterotygodniową serię napływów. CoinShares zauważył, że produkty inwestycyjne związane z aktywami cyfrowymi odnotowały 414 milionów USD odpływów w tygodniu do 30 marca (CoinShares, 30 marca 2026), podczas gdy amerykański indeks ISM dla przemysłu wzrósł do 52,7 w marcu, najsilniejszego odczytu od sierpnia 2022, sugerując, że wzrost pozostaje odporny, ale presja inflacyjna nie słabnie (ISM, 1 kwietnia 2026).

Prognoza ceny Bitcoina 2026-2030: Prognozy analityków

Na dzień 24 marca 2026 roku prognozy cen BTC od podmiotów trzecich odzwierciedlają rynek w konsolidacji w pobliżu strefy 66 000–70 000 USD, przy czym analitycy są podzieleni co do tego, czy obecna faza reprezentuje reset cyklu, czy zwiastun odnowionej fali wzrostowej. Poniższe cele podsumowują wiodące prognozy podmiotów trzecich opublikowane w tym okresie.

CoinCodex (algorytmiczny model pięciodniowy)

CoinCodex prognozował, że BTC osiągnie 76 045 USD do 31 marca 2026 roku, co oznacza wzrost o 9,45% w stosunku do ówczesnej ceny 69 329 USD, na podstawie modelu wskaźników technicznych wykorzystującego dane z 26 marca 2026. Serwis wskazywał na ogólnie niedźwiedzi sentyment w tym czasie, z 80% śledzonych wskaźników sygnalizujących negatywny momentum, jednocześnie notując kluczowe poziomy oporu na 72 044, 72 745 i 73 539 USD (CoinCodex, 26 marca 2026).

Coinpedia (analiza warunków wybicia)

Coinpedia zauważa, że BTC nie udało się przebić powyżej 75 000 USD w ciągu miesiąca poprzedzającego publikację, przy czym cena utrzymywała się w pobliżu 68 739 USD w momencie publikacji 26 marca 2026, w obliczu wygaśnięcia opcji Bitcoin i Ethereum o wartości 16,4 miliarda USD oraz odnowionych napięć geopolitycznych USA–Iran. Artykuł przytacza dane on-chain pokazujące, że portfele posiadające 10–10 000 BTC zwiększyły swoje pozycje o 0,45%, co odpowiada 61 568 BTC, w ciągu poprzedniego miesiąca, i wskazuje, że utrzymująca się rozbieżność między akumulacją przez długoterminowych posiadaczy a sprzedażą przez krótkoterminowych posiadaczy historycznie poprzedzała zmiany w byczym momentum (Coinpedia, 26 marca 2026).

Yahoo Finance (ponowny test 100 000 USD według autora)

Osobna analiza Yahoo Finance wyznacza cel 100 000 USD do końca 2026 roku, zauważając, że BTC cofnął się do poziomu cenowego z 2024 roku i argumentując, że szczyt cyklu z 2024 roku stanowi naturalny cel ponownego testu w roku historycznie charakteryzującym się konsolidacją po szczycie. Autor odwołuje się do wzorców spadków po cyklu z 2018 i 2022 roku jako kontekstu, jednocześnie uznając, że podwyższona niepewność makroekonomiczna utrzymuje otwarty scenariusz spadkowy (Yahoo Finance, 17 marca 2026).

Wnioski: we wszystkich tych prognozach podmiotów trzecich przepływy ETF, poziom oporu 75 000 USD oraz geopolityczne tło USA–Iran pojawiają się jako kluczowe czynniki decydujące.

Prognozy i przewidywania podmiotów trzecich są z natury niepewne, ponieważ nie mogą w pełni uwzględnić nieoczekiwanych wydarzeń rynkowych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów.

Cena BTC: Przegląd techniczny

Cena BTC/USD wynosi 66 364 USD na dzień 2 kwietnia 2026 o 10:50 UTC, znajdując się poniżej każdej głównej średniej kroczącej na wykresie dziennym. Dane TradingView pokazują średnie proste 20/50/100/200-dniowe ułożone odpowiednio na około 69 542 / 68 655 / 77 210 / 90 101 USD, przy czym cena przebiega poniżej całego klastra, co odzwierciedla utrzymującą się presję sprzedażową we wszystkich kluczowych horyzontach czasowych.

Wskaźniki momentum wzmacniają stonowany ton. 14-dniowy RSI wynosi 42, znajdujący się w dolnym neutralnym obszarze i nie oferujący żadnego potwierdzenia kierunkowego. ADX (14) rejestruje 15, dokładnie na progu, który TradingView kojarzy ze słabym lub nietrendującym środowiskiem, sugerując, że obecny ruch nie ma silnego przekonania kierunkowego.

Klasyczny punkt obrotu na 69 728 USD reprezentuje najbliższy odniesienie powyżej; dzienny zamknięcie powyżej tego poziomu przywróciłoby do gry R1 na 74 500 USD. Średnia krocząca Hulla (9) na 67 418 USD znajduje się tuż poniżej obecnej ceny i może działać jako odniesienie krótkoterminowe. W przypadku cofnięć klasyczny punkt obrotu S1 na 63 442 USD jest kolejnym strukturalnym wsparciem poniżej, z S2 na 58 670 USD jako kolejnym odniesieniem, jeśli ten poziom zawiedzie (TradingView, 24 marca 2026).

To jest analiza techniczna wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady finansowej ani rekomendacji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu.

Historia ceny Bitcoina (2024–2026)

Cena BTC/USD weszła w kwiecień 2024 notowana na około 68 600 USD, już znacznie powyżej minimów z 2023 roku, ponieważ zbliżający się halving w kwietniu 2024 i uruchomienie amerykańskich spotowych ETF-ów na Bitcoina w styczniu 2024 przyciągnęły nowe zainteresowanie instytucjonalne na rynek.

BTC zamknął 2024 rok na około 93 406 USD, notując silny roczny wzrost, zanim przedłużył to momentum na początek 2025 roku, krótko dotykając wszechczasowego szczytu 126 287 USD w dniu 6 października 2025. Ten szczyt okazał się jednak krótkotrwały. Szeroka odwrócenie przez IV kwartał 2025 sprowadziło BTC z powrotem do około 87 524 USD na koniec grudnia 2025, spadek o około 6,3% w stosunku do zamknięcia poprzedniego roku.

Sprzedaż trwa w 2026 roku. BTC zamknął 2 kwietnia 2025 na 82 527 USD; rok później BTC jest notowany po 66 364 USD na dzień 2 kwietnia 2026 o 10:50 UTC, co stanowi spadek o około 25,2% od początku roku i 19,6% niżej rok do roku.