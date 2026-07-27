Czym są zlecenia z limitem i jak je złożyć?
Traderzy często korzystają ze zleceń z limitem, aby uzyskać większą kontrolę nad swoimi pozycjami, zlecając swojej platformie handlowej otwieranie i zamykanie transakcji po spełnieniu określonych warunków.
Dowiedz się więcej o zleceniach z limitem i ich działaniu, w tym o tym, jak złożyć zlecenie z limitem przy handlu kontraktami CFD z Capital.com.
Czym jest zlecenie limitowe?
Mówiąc prościej, zlecenia realizują transakcje na podstawie wcześniej ustalonych instrukcji.
Zlecenia limitowane są przeznaczone do otwierania lub zamykania pozycji, gdy aktywa osiągną z góry określony punkt cenowy.
Inwestorzy często składają zlecenie z limitem, oczekując, że rynek będzie poruszał się w kierunku określonej ceny. Zlecenia z limitem mogą obejmować załączone zlecenia take profit i stop-loss.
Jak działa zlecenie z limitem?
Zlecenia z limitem automatycznie otwierają lub zamykają pozycje, gdy cena osiągnie wcześniej ustaloną wartość. Istnieją dwa powszechne rodzaje zleceń z limitem: zlecenia z limitem kupna i zlecenia z limitem sprzedaży.
Zlecenia kupna z limitem zajmuje długą pozycję, gdy cena aktywa spadnie do określonego poziomu. Traderzy zajmujący pozycje niedźwiedzie wykorzystują zlecenia kupna z limitem, aby wyjść z krótkiej pozycji i chronić swoje zyski, podczas gdy traderzy zajmujący pozycje bycze tworzą te zlecenia, aby kupić aktywa po niższej cenie, mając na celu ich sprzedaż, gdy ich wartość wzrośnie.
I odwrotnie, traderzy używają zlecenia sprzedaży z limitem aby wyjść z pozycji, gdy cena aktywów wzrośnie do ustalonego poziomu. Traderzy oczekujący odwrócenia trendu wykorzystują zlecenia sprzedaży z limitem, aby zamknąć długą pozycję przed spadkiem ceny rynkowej. Traderzy zajmujący niedźwiedzie pozycje wykorzystują zlecenia sprzedaży z limitem, aby otworzyć krótką pozycję przed spadkiem, aby potencjalnie zyskać na spadku.
Szybkość, z jaką zlecenie z limitem może zostać zrealizowane, zależy od:
- Ruchów rynkowych: jak szybko cena aktywów zmienia się w kierunku zlecenia z limitem (jeśli w ogóle).
- Płynności: wystarczający wolumen transakcji dla przeciwstawnych pozycji, które chcą handlować po cenie zlecenia z limitem.
Jeśli wolumen zlecenia po określonej cenie jest niewystarczający, zlecenie z limitem może uzupełnić pozostały wolumen zlecenia transakcjami po niższej cenie. Jest to znane jako częściowe wypełnienie lub częściowe wykonanie.
Jak złożyć zlecenie z limitem
- Załóż konto handlowe lub demo na Capital.com, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
- Zaloguj się na swoje konto Capital.com i przejdź do wybranego aktywa.
- Wybierz opcję „Kup/sprzedaj po cenie” aby otworzyć zlecenie z limitem kupna lub sprzedaży.
- Ustaw wielkość transakcji.
- Zdecyduj o cenie limitu, po której zlecenie z limitem zostanie zrealizowane.
- Wybierz czas trwania zlecenia, wybierając opcję „Dodaj datę anulowania”.
- Sprawdź swoje zlecenie, potwierdzając, że wielkość transakcji i cena zlecenia z limitem ceny są prawidłowe.
- Złóż zlecenie z limitem, klikając przycisk w dolnej części kuponu.
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Zlecenie z limitem a różne typy zleceń
Zlecenia z limitem to tylko jeden z wielu typów zleceń, których inwestorzy mogą używać do zarządzania swoimi pozycjami. Poznaj różnice między popularnymi typami zleceń, aby rozróżnić ich mocne i słabe strony oraz sytuacje, w których najlepiej się sprawdzają.
Zlecenie z limitem a zlecenie rynkowe
Zlecenia rynkowe zasadniczo różnią się od zleceń z limitem, więc zapoznajmy się z czynnikami, które czynią je unikalnymi.
- Zlecenia limitowane realizują transakcję tylko wtedy, gdy cena aktywów osiągnie wcześniej ustaloną wartość.
- Zlecenia rynkowe natychmiast realizują transakcję po najlepszej dostępnej cenie.
Inwestorzy określają cenę, po której zlecenie z limitem otwiera lub zamyka pozycję, ale nie czas, w którym to następuje. Zlecenie z limitem może zostać zrealizowane w ciągu kilku minut, dni miesięcy, lub może nie zostać zrealizowane w ogóle, w zależności od wyników rynkowych.
Zlecenia rynkowe mają na celu natychmiastową realizację transakcji po najlepszej możliwej aktualnej cenie. Istnieją jednak wyjątki. Aktywa o niskiej płynności mogą mieć niewystarczający wolumen obrotu po przeciwnej stronie rynku, aby natychmiast zrealizować zlecenie rynkowe, co skutkuje poślizgiem. Jeśli trader złoży zlecenie rynkowe poza godzinami handlu, zlecenie zostanie zrealizowane, jak tylko rynek zostanie ponownie otwarty.
|Zlecenie z limitem
|Zlecenia rynkowe
|Co to jest?
|Zlecenie wykonania transakcji po określonej cenie lub lepszej.
|Zlecenie wykonania transakcji po najlepszej cenie dostępnej w danym momencie.
|Kontrola ceny
|Całkowita kontrola nad ceną, ale realizacja nie jest gwarantowana.
|Brak kontroli ceny, ale realizacja jest natychmiastowa.
|Aktywacja
|Realizacja ma miejsce, gdy rynek osiągnie cenę graniczną.
|Natychmiastowa realizacja.
|Korzyści
|Używany, gdy chcesz dokonać transakcji po określonej cenie lub lepszej.
|Używany, gdy chcesz dokonać transakcji jak najszybciej.
|Ryzyko
|Może nie zostać zrealizowana, jeśli cena nie osiągnie limitu
|Może zostać zrealizowana po niekorzystnej cenie w zmiennych warunkach rynkowych.
|Koszt
|Może zaoferować lepszą cenę, ale bez gwarancji realizacji.
|Zapewnia realizację, ale może skutkować mniej korzystną ceną.
|Użycie
|Dobre dla niepłynnych lub niestabilnych akcji, gdy liczy się przede wszystkim cena.
|Przydatne, gdy szybkość jest kluczowa, a cena ma drugorzędne znaczenie.
Zlecenie z limitem a zlecenie stop
Zlecenia stop są czasami mylone ze zleceniami z limitem, ponieważ oba realizują transakcje w oparciu o aktywność cenową aktywów. Oto sposób jak je od siebie odróżnić.
- Zlecenia limitowane realizuje transakcję tylko wtedy, gdy aktywa osiągną wcześniej określoną cenę.
- Zlecenia Stop przekształca się w zlecenie rynkowe, jeśli i kiedy cena aktywów osiągnie wcześniej ustaloną cenę „stop”.
Traderzy wybierają cenę limitu, czyli punkt, w którym zlecenie limitu zostanie zrealizowane, ale nie konkretny czas. Zlecenie z limitem może zostać szybko zrealizowane lub pozostać niewykonane, jeśli rynek nigdy nie osiągnie ustalonej ceny.
Zlecenia stop to narzędzia zarządzania ryzykiem, które mogą ograniczać straty lub chronić zyski poprzez uruchomienie zlecenia rynkowego, gdy aktywa osiągną określoną cenę. Ten rodzaj zlecenia gwarantuje, że transakcja zostanie zrealizowana po osiągnięciu ceny stop, ale ostateczna cena transakcji może się różnić w zależności od warunków rynkowych.
Istnieją również zlecenia stop-limit, które łączą zlecenie stop ze zleceniem z limitem. Zlecenie stop-limit zostanie uruchomione i przekształcone w zlecenie z limitem, gdy wybrane aktywo osiągnie określoną cenę.
|Zlecenie z limitem
|Zlecenia Stop
|Co to jest?
|Zlecenie wykonania transakcji po określonej cenie lub lepszej.
|Zlecenie staje się zleceniem rynkowym po osiągnięciu ceny stop.
|Kontrola ceny
|Kontrolujesz cenę, ale realizacja nie jest gwarantowana.
|Realizacja po cenie rynkowej po uruchomieniu stopu; brak kontroli po aktywacji.
|Aktywacja
|Realizacja ma miejsce, jeśli rynek osiągnie wskazaną cenę lub lepszą.
|Aktywuje się natychmiast, gdy akcje osiągną wcześniej ustaloną cenę (cenę stop).
|Korzyści
|Przydatne, gdy masz na myśli konkretną cenę transakcji.
|Pomaga zapobiegać dużym stratom lub zabezpieczać zyski poprzez ustawienie automatycznego wyzwalania.
|Ryzyko
|Ryzyko niezrealizowania transakcji, jeśli cena nie zostanie osiągnięta.
|Może zostać zrealizowana po niekorzystnej cenie w zmiennych warunkach rynkowych.
|Użycie
|Powszechne w handlu dziennym i maksymalizacji potencjału zysku.
|Często używane jako narzędzie zarządzania ryzykiem w celu zapobiegania dużym stratom.
Przykład zlecenia z limitem ceny
Obserwujesz gwałtowny wzrost cen akcji Nvidia. Pierwszego dnia cena akcji Nvidia wzrasta z 1900 do 2000. Drugiego dnia cena ponownie wzrasta do 2150, a trzeciego do 2200.
Po zauważeniu tego trendu wzrostowego, używasz indeksu siły względnej (RSI) aby zidentyfikować warunki wykupienia i wyprzedania na rynku, w połączeniu z strategią zniesienia Fibonacciego, aby określić poziomy wsparcia i oporu. Twoje obliczenia wskazują na potencjalny poziom oporu na 2250 i potencjalny poziom wsparcia na 2100.
Przewidujesz odwrócenie, gdy cena osiągnie poziom oporu i zamierzasz na tym skorzystać, tworzysz więc zlecenie sprzedaży z limitem, aby wyjść ze swojej długiej pozycji Nvidia nieco poniżej poziomu oporu na 2245.
Zgodnie z przewidywaniami, cena rynkowa Nvidii rośnie, przekraczając 2240, a zlecenie z limitem jest następnie uruchamiane przy 2245, zamykając pozycję po wcześniej ustalonej cenie.
Później, jeśli chcesz ponownie wejść w długą pozycję na Nvidii po cofnięciu, możesz ustawić zlecenie kupna z limitem nieco powyżej poziomu wsparcia na 2105. Jeśli cena spadnie do 2105, zlecenie kupna z limitem zostanie uruchomione, a ty wejdziesz w nową długą pozycję po żądanej cenie.
FAQ - pytania i odpowiedzi
Czym jest zlecenie limitowe?
Zlecenia z limitem dają traderom większą kontrolę nad ich pozycjami, automatycznie realizując transakcje, gdy (lub jeśli) rynek osiągnie określoną cenę. Najpopularniejszymi rodzajami zleceń z limitem są zlecenia kupna z limitem i zlecenia sprzedaży z limitem.
- Zlecenia kupna z limitem realizują transakcję, gdy cena rynkowa spadnie do ustalonej ceny.
- Zlecenia sprzedaży uruchamiają transakcję, gdy cena rynkowa wzrośnie do ustalonej ceny.
Zlecenie z limitem może nie zostać zrealizowane zgodnie z zamierzeniami, jeśli po przeciwnej stronie rynku nie ma wystarczającego wolumenu, co może skutkować częściową realizacją lub jeśli cena aktywów zmienia się wbrew oczekiwaniom.
Jak działa zlecenie z limitem?
Podczas trendu wzrostowego trader może złożyć zlecenie kupna z limitem ceny, aby wejść w długą pozycję po niższej cenie. Podczas trendu spadkowego trader może utworzyć zlecenie kupna z limitem ceny na poziomie wsparcia w oparciu o oczekiwanie, że cena powróci do równowagi, technika ta jest wykorzystywana w strategii cofnięcia.
Niektórzy traderzy stosują zlecenia sprzedaży z limitem podczas trendu wzrostowego na rynku, aby zamknąć długą pozycję po wyższej cenie i zablokować zyski lub jako część strategii zarządzania ryzykiem.
Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze zleceniem z limitem?
Zlecenia z limitem zapewniają kontrolę nad punktami cenowymi wejścia lub wyjścia z pozycji. Może to pomóc inwestorom uniknąć niekorzystnych warunków rynkowych lub niepotrzebnych kosztów.
Jeśli rynek nie osiągnie ceny granicznej, istnieje nieodłączne ryzyko, że transakcja nie zostanie zrealizowana, a potencjalne okazje zostaną utracone, zwłaszcza na szybko zmieniających się rynkach.
Korzyści
- Kontrola nad cenami wejścia i wyjścia
- Pozwala uniknąć niekorzystnych warunków rynkowych
- Zmniejsza koszty handlowe
Poziomy ryzyka
- Może nie zostać zrealizowane, jeśli cena nie zostanie osiągnięta
- Utrata możliwości na szybko zmieniających się rynkach
- Możliwość częściowej realizacji z powodu niewystarczającego wolumenu