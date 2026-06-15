Debiut giełdowy Stripe — jak handlować akcjami Stripe
Dowiedz się więcej o wyczekiwanej pierwszej ofercie publicznej Stripe, poznaj kluczowe czynniki, które mogą wpłynąć na cenę akcji i odkryj, jak handlować akcjami spółek technologicznych za pośrednictwem kontraktów CFD.
Kiedy nastąpi debiut giełdowy Stripe?
Spółka Stripe nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty pierwszej oferty publicznej (IPO). Według stanu ze stycznia 2025 r. spółka pozostaje własnością prywatną pomimo trwających spekulacji na temat potencjalnego wejścia na giełdę.
Zgodnie z doniesienia spółka Stripe analizowała różne warianty pierwszej oferty publicznej, w tym bezpośrednie wejście na giełdę lub tradycyjną ofertę publiczną. Spółka zajmująca się płatnościami online została wyceniona w 2025 r. na około 91,5 mld USD, czyli zauważalnie niżej niż w szczytowej wycenie z 2021 r. sięgającej 95 mld USD. Chociaż zabiegi związane z pozyskiwaniem funduszy opóźniły wejście na giełdę, wskazują one również, że Stripe może ostatecznie zwrócić się ku rynkom publicznym w celu zabezpieczenia długoterminowego finansowania.
W przypadku niepotwierdzenia harmonogramu pierwszej oferty publicznej, inwestorzy zainteresowani sektorem technologii finansowych mogą zainteresować się notowanymi na giełdach konkurentami Stripe, takimi jak PayPal, czy inne spółki obsługujące płatności.
Czym jest Stripe?
Stripe to spółka prywatna zajmująca się technologiami finansowymi, która świadczy usługi przetwarzania płatności i dostarcza infrastrukturę finansową dla firm. Założona w 2010 roku przez irlandzkich przedsiębiorców, Patricka i Johna Collison, spółka Stripe ma dwie siedziby: w San Francisco w Kalifornii i w Dublinie w Irlandii.
Platforma Stripe umożliwia firmom akceptowanie płatności internetowych i osobistych, zarządzanie przychodami i usprawnianie operacji finansowych poprzez obsługę transakcji kartami kredytowymi i debetowymi oraz portfelami cyfrowymi, takimi jak Apple Pay i Google Pay. Oprócz przetwarzania płatności Stripe oferuje też usługi obejmujące rozliczanie subskrypcji, wykrywanie oszustw za pomocą narzędzia Radar oraz finansowanie działalności za pośrednictwem Stripe Capital.
Pomimo utrzymujących się od dawna spekulacji na temat wejścia na giełdę, Stripe pozostaje w prywatnych rękach. Na początku 2023 r. spółka była wyceniana na około 65 mld USD, co oznacza spadek w stosunku do szczytowej wyceny na poziomie 95 mld USD w 2021 r.
Co może wpływać na cenę akcji Stripe w czasie rzeczywistym?
Przy założeniu wprowadzenia spółki na giełdę, cena akcji Stripe w czasie rzeczywistym może być kształtowana przez różne czynniki, takie jak wolumen transakcji, presja konkurencji, krajobraz regulacyjny i szersze nastroje rynkowe.
Wzrost przychodów i wolumenu transakcji
Stripe generuje przychody z opłat pobieranych za obsługę płatności na platformie spółki, a na jej wyniki mogą mieć wpływ schematy wydatków online i globalne trendy w handlu elektronicznym
Przykładowo, sektor płatności elektronicznych doświadczył gwałtownego wzrostu podczas pandemii COVID-19, co przyczyniło się do szczytowej wyceny Stripe na poziomie 95 miliardów dolarów w 2021 roku. Tempo rozwoju handlu elektronicznego spowolniło jednak w latach 2022-2023, a wysoka inflacja wpłynęła na wydatki konsumentów, przez co wycena firmy spadła do około 65 miliardów dolarów po rundzie finansowania w 2023 roku. Utrzymujące się spowolnienie w sektorze transakcji online, szczególnie na kluczowych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone i Europa, może potencjalnie zaważyć na cenie akcji Stripe.
Konkurencyjny krajobraz
Stripe konkuruje z firmami takimi jak PayPal i Block w niszy płatności elektronicznych będącej częścią sektora technologii finansowych. W rezultacie na cenę akcji Stripe mogą mieć wpływ zmiany udziału w rynku, wprowadzanie nowych produktów lub partnerstwa strategiczne w branży. Jeśli konkurencja wprowadzi tańsze rozwiązania w zakresie obsługi płatności lub zapewni sobie wyłączne partnerstwo z głównymi platformami zakupowymi, pozycja rynkowa Stripe może ulec osłabieniu.
Z drugiej strony, innowacje takie jak sprawniejsze wykrywanie oszustw, wbudowane rozwiązania finansowe lub ulepszone narzędzia programistyczne mogą wzmocnić pozycję Stripe. Sukces modelu bankowości jako usługi i produktów finansowych, takich jak Stripe Treasury i Stripe Capital, może również wpłynąć na nastroje rynkowe.
Otoczenie regulacyjne i prawne
Stripe podlega nadzorowi regulacyjnemu w wielu jurysdykcjach. Zmiany w przepisach dotyczących płatności, prywatności danych, czy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) mogą wprowadzić dodatkowe koszty osiągnięcia zgodności lub ograniczenia operacyjne.
Jeśli władze państwowe wprowadzą bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące płatności elektronicznych lub transakcji transgranicznych, spółka Stripe może być zmuszona do zmiany swojego modelu biznesowego. Skutki toczących się sporów prawnych, np. w zakresie opłat interchange lub zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, mogą również wpłynąć na wizerunek spółki na rynku.
Czynniki makroekonomiczne i stopy procentowe
W okresach silnego wzrostu gospodarczego firmy mają tendencję do ekspansji, co zwiększa wolumeny płatności i potencjalne przychody Stripe. Jednak spowolnienie gospodarcze, inflacja lub rosnące stopy procentowe mogą zmniejszyć wydatki konsumentów i przedsiębiorstw, potencjalnie wywierając presję zniżkową na cenę akcji Stripe.
Jako że Stripe jest szybko rozwijającą się firmą technologiczną, wycena spółki może być również wrażliwa na zmiany nastrojów w stosunku do szerszego sektora technologii finansowych. Jeśli stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie, akcje spółek wzrostowych mogą znaleźć się pod presją spadkową, ponieważ inwestorzy mogą zdecydować się na bardziej stabilne, generujące dochód aktywa.
Nastroje rynkowe względem pierwszych ofert publicznych z sektora technologii finansowych
Sukces IPO innych spółek z sektora fintech może dostarczyć wglądu w to, jak debiut Stripe może zostać przyjęty przez rynki publiczne. Jeśli ostatnie notowania spółek z sektora technologii finansowych, takich jak konkurencyjne procesory płatności lub dostawcy usług bankowych, osiągają dobre wyniki, może to wskazywać na silny popyt.
Jeśli jednak podobne spółki będą zmagać się z trudnościami po IPO — czy to z powodu zmienności przychodów, kontroli regulacyjnej, czy obaw o rentowność — może to negatywnie wpłynąć na cenę akcji Stripe. Nastroje rynkowe wobec spółek z sektora technologii finansowych i procesorów płatności mogą również odgrywać rolę w wycenie Stripe po pierwszej ofercie publicznej.
Jak handlować akcjami Stripe
Jeżeli Stripe podejmie decyzję o debiucie giełdowym, dostęp do handlu akcjami spółki będzie wymagać wykonania kilku kroków.
- Wybór platformy brokerskiejWybierz wiarygodnego brokera, który oferuje akcje Stripe do handlu. Capital.com zapewnia dostęp do tysięcy aktywów za pośrednictwem kontraktów na różnice kursowe (CFD), umożliwiając spekulację na zmianach cen bez nabywania akcji bazowych.
- Rejestracja konta handlowegoOtwórz konto na wybranej platformie, podając odpowiednie dane osobowe i przechodząc weryfikację tożsamości.
- Zasil moje kontoZasil swoje konto przy użyciu wybranej metody płatności. Upewnij się, że dysponujesz wystarczającym kapitałem obrotowym i nigdy nie przeznaczaj na transakcje środków, na których stratę nie możesz sobie pozwolić.
- Monitorowanie notowań akcjiPo wejściu Stripe na giełdę monitoruj notowania akcji w czasie rzeczywistym. Śledź również aktualności i komunikaty finansowe spółki, które mogą mieć wpływ na cenę jej akcji.
- Zlecenie transakcjiGdy będziesz gotowy, złóż zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem ceny, aby kupić akcje. Rozważ użycie zleceń stop loss i take profit, aby ograniczyć potencjalne straty, jednocześnie chroniąc swoje zyski.
Więcej informacji na temat kontraktów na różnice kursowe zawiera nasz przewodnik handlu CFD.
Jakimi akcjami spółek z sektora technologii finansowych można handlować?
Mimo iż Stripe pozostaje spółką prywatną bez potwierdzonej daty pierwszej oferty publicznej, inwestorzy nadal mogą uzyskać ekspozycję na szerszy sektor fintech, handlując spółkami notowanymi na giełdzie, które działają w obszarze płatności elektronicznych, usług finansowych i infrastruktury technologii finansowych.
PayPal (PYPL)
PayPal to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych platform płatności elektronicznych na świecie. Firma obsługuje transakcje online dla konsumentów i firm oraz jest właścicielem Venmo, czołowej aplikacji do płatności peer-to-peer w Stanach Zjednoczonych. PayPal oferuje usługi zakupów z odroczoną płatnością („buy now, pay later”), transakcje kryptowalutowe i pożyczki dla firm.
Block (SQ)
Spółka Block (poprzednio znana jako Square) oferuje szeroki zakres usług finansowych, w tym swój flagowy system punktów sprzedaży (POS), rozwiązania w zakresie pożyczek biznesowych oraz Cash App, mobilną platformę płatniczą i inwestycyjną. Firma rozszerzyła swoją działalność na blockchain i kryptowaluty poprzez swoją spółkę zależną, Spiral. Block konkuruje bezpośrednio ze Stripe w zakresie usług przetwarzania płatności dla sprzedawców.
Visa (V) i Mastercard (MA)
Visa i Mastercard dominują w globalnej branży płatności kartami, przetwarzając miliardy transakcji rocznie. Jako sieci płatnicze, spółki zarządzają infrastrukturą stanowiącą podstawę wielu transakcji elektronicznych, w tym tych przetwarzanych przez firmy takie jak Stripe. Zarówno Visa, jak i Mastercard dostarczają szereg produktów i usług, w tym płatności zbliżeniowe, handel elektroniczny i otwartą bankowość.
SoFi Technologies (SOFI)
SoFi Technologies to firma zajmująca się bankowością elektroniczną i finansami osobistymi, która oferuje refinansowanie kredytów studenckich, pożyczki osobiste, karty kredytowe i usługi inwestycyjne. W przeciwieństwie do tradycyjnych banków, SoFi działa wyłącznie online i rozszerza swój ekosystem technologii finansowych o handel akcjami, transakcje kryptowalutowe i dział bankowości dla firm.
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Kiedy będzie można handlować akcjami Stripe?
Stripe pozostaje nadal spółką prywatną, co oznacza, że jej akcje nie są jeszcze dostępne w publicznym obrocie. Dopóki firma nie ogłosi i nie zrealizuje swojej pierwszej oferty publicznej, inwestorzy nie mogą kupować ani sprzedawać akcji Stripe za pośrednictwem tradycyjnych giełd lub handlować kontraktami CFD.
Chociaż istnieją spekulacje na temat potencjalnego wejścia na giełdę, spółka Stripe nie ustaliła ostatecznego harmonogramu IPO. Zarząd badał wcześniej takie opcje, jak bezpośrednie wejście na giełdę lub tradycyjna oferta publiczna, ale żadne formalne plany nie zostały potwierdzone.
Inwestorzy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na sektor płatności elektronicznych, mogą skorzystać z alternatyw notowanych na giełdzie, takich jak Visa i Mastercard, które dominują w światowych transakcjach kartami płatniczymi, bądź Block, który prowadzi Square oraz Cash App. Ponadto inwestorzy mogą śledzić firmy, które polegają na infrastrukturze płatności Stripe, takie jak Amazon.
Jeśli Stripe przystąpi do pierwszej oferty publicznej, zostaną ujawnione dalsze szczegóły dotyczące struktury akcji, giełdy notowania i dostępności do handlu. Do tego czasu akcje Stripe pozostaną niedostępne w publicznym obrocie.
Częste pytania
Jaka jest data debiutu giełdowego Stripe?
Spółka Stripe nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty pierwszej oferty publicznej (IPO). Chociaż temat wejścia na giełdę pozostaje przedmiotem spekulacji, firma pozostaje obecnie w rękach prywatnych. Ewentualne ogłoszenie pierwszej oferty publicznej będzie zawierać szczegółowe informacje, takie jak giełda notowania i cena akcji.
Jak handlować lub inwestować w Stripe przed pierwszą ofertą publiczną?
Dopóki Stripe nie złoży oferty publicznej, akcjami spółki nie można handlować na giełdach ani za pośrednictwem platform CFD. Niektórzy inwestorzy instytucjonalni mogą uzyskać dostęp do akcji Stripe za pośrednictwem wtórnych rynków prywatnych, ale możliwości te są zazwyczaj ograniczone do akredytowanych inwestorów. Inwestorzy poszukujący ekspozycji na sektor technologii finansowych mogą rozważyć spółki notowane na giełdzie, takie jak PayPal lub Block, które są dostępne za pośrednictwem platform CFD zapewniających możliwość spekulacji na zmianach cen bez nabywania akcji bazowych.
Czy akcje Stripe będą dostępne w handlu CFD?
Jeśli Stripe wejdzie na giełdę, akcje spółki mogą stać się dostępne do obrotu za pośrednictwem kontraktów CFD w zależności od oferty wybranego brokera. Inwestorzy powinni skontaktować się ze swoim dostawcą kontraktów CFD, aby sprawdzić, czy akcje Stripe zostaną uwzględnione w ofercie instrumentów handlowych po IPO.
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