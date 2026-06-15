Pierwsza oferta publiczna Revolut
Dowiedz się o Revolut, nadchodzącej pierwszej ofercie publicznej spółki, potencjalnych czynnikach cenotwórczych i sposobach handlowania akcjami Revolut za pośrednictwem kontraktów CFD.
Kiedy przypada data IPO spółki Revolut?
Od lutego 2025 r. Revolut nie ogłosił oficjalnie konkretnej daty swojej pierwszej oferty publicznej (IPO). Doniesienia sugerują jednak, że firma przygotowuje się do potencjalnego IPO w 2025 r., po niedawnej wycenie na poziomie około 45 mld USD. Revolut rozważa podobno wejście na giełdę Nasdaq w Stanach Zjednoczonych, choć rząd Wielkiej Brytanii prowadzi aktywną współpracę z firmą w celu promowania Londynu jako miejsca notowań.
Na termin i miejsce IPO Revolut może mieć wpływ kilka czynników:
- Wyniki finansowe: W 2023 r. Revolut odnotował przychody przekraczające 2,2 mld Usd, przy zyskach przed opodatkowaniem w wysokości 545 mln Usd, co odzwierciedla dobre wyniki finansowe.
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Zatwierdzenia przez organy regulacyjne: w lipcu 2024 r., po trzyletnim procesie, firma uzyskała brytyjską licencję bankową, co pozwoliło jej rozszerzyć ofertę ochrony depozytów i kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii.
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Warunki rynkowe: perspektywy IPO w 2025 r. są lepsze niż w poprzednich latach dzięki poprawie warunków makroekonomicznych i skumulowanemu popytowi. Czynniki zewnętrzne, takie jak stopy procentowe i warunki geopolityczne, mogą jednak nadal wpływać na nastroje inwestorów.
Czym jest Revolut?
Revolut to brytyjska firma zajmująca się technologiami finansowymi, oferująca cyfrowe usługi bankowe, w tym płatności, wymianę walut, handel akcjami i kryptowalutami oraz narzędzia do budżetowania. Założona w 2015 r. przez Nikolaya Storonsky'ego i Vlada Yatsenko, stała się jedną z największych firm zajmujących się technologiami finansowymi w Europie, zapewniając mobilną alternatywę dla tradycyjnych banków.
Kluczowe kamienie milowe w historii Revolut
- 2015 – rozpoczęła działalność w Wielkiej Brytanii, koncentrując się na obsłudze tanich kont walutowych i wielowalutowych.
- 2018 – uzyskała europejską licencję bankową, rozszerzając działalność na szersze usługi finansowe.
- 2020 – weszła na rynek amerykański i japoński, przyspieszając globalną ekspansję.
- 2021 – osiągnęła wycenę 33 mld Usd, stając się jednym z najbardziej cenionych startupów fintech w Europie.
- 2023 – odnotowała 2,2 mld Usd przychodów i 545 mln Usd zysku przed opodatkowaniem.
- 2024 – przekroczyła 50 milionów użytkowników, uzyskała brytyjską licencję bankową i ogłosiła plany przeniesienia globalnej siedziby do londyńskiego Canary Wharf.
- 2025 – przygotowuje się do IPO, z wyceną szacowaną na około 45 mld USD i rozważa wejście na giełdę Nasdaq lub w Londynie.
Kluczowe funkcje Revolut
- Konta wielowalutowe – Użytkownicy mogą przechowywać i wymieniać waluty po kursach międzybankowych.
- Handel akcjami i kryptowalutami – klienci mogą inwestować w akcje, kryptowaluty i towary bezpośrednio z aplikacji.
- Narzędzia do budżetowania oparte na sztucznej inteligencji – wgląd w wydatki w czasie rzeczywistym pomaga użytkownikom zarządzać finansami.
- Przelewy międzynarodowe – globalne przelewy z niskimi opłatami i kursami wymiany w czasie rzeczywistym.
- Konta Premium i Metal – plany oparte na subskrypcji z dodatkowymi korzyściami, takimi jak zwrot gotówki, ubezpieczenie i dostęp do poczekalni na lotniskach.
Revolut działa na podstawie licencji pieniądza elektronicznego w Wielkiej Brytanii i uzyskał licencje bankowe w kilku krajach europejskich, co pozwala mu rozszerzyć ofertę produktów. Firma szybko się rozwinęła, docierając do milionów użytkowników na całym świecie i jest uważana za jeden z najbardziej cenionych startupów fintech.
W jaki sposób Revolut zarabia pieniądze?
Revolut działa jako cyfrowa super aplikacja finansowa, oferująca usługi bankowe, płatnicze i inwestycyjne głównie za pośrednictwem swojej platformy mobilnej. W przeciwieństwie do tradycyjnych banków nie opiera się na fizycznych oddziałach, ale zamiast tego zapewnia oparte na technologii, mobilne doświadczenie.
Przychody Revolut pochodzą z kilku kluczowych źródeł - oto więcej informacji na temat głównych z nich.
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Źródła przychodów
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Opis
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Opłaty za wymianę walut
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Revolut zarabia niewielki procent od transakcji dokonywanych kartą za każdym razem, gdy użytkownicy dokonują płatności za pomocą swoich kart debetowych lub przed płaconych kart Revolut. Opłata ta jest uiszczana przez sprzedającego, a nie użytkownika. Im więcej przetworzonych transakcji, tym wyższe przychody.
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Plany subskrypcyjne
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Revolut oferuje plany Plus, Premium, Metal i Ultra, zapewniające korzyści, takie jak wyższe limity wypłat, ubezpieczenie podróżne, zwrot gotówki i dostęp do saloników lotniskowych za miesięczną lub roczną opłatą. Przychody z subskrypcji zapewniają przewidywalny stały dochód.
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Wymiana walut
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Podczas gdy Revolut oferuje bezpłatne międzybankowe kursy wymiany w dni powszednie, pobiera marżę w weekendy i za transakcje o dużym wolumenie, generując przychody z przeliczeń walutowych.
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Handel kryptowalutami i akcjami
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Użytkownicy mogą kupować i sprzedawać akcje, kryptowaluty i towary za pośrednictwem aplikacji. Revolut zarabia na prowizjach, spreadach i opłatach za wypłaty, co czyni go kluczowym czynnikiem napędzającym przychody, zwłaszcza w miarę rozwoju handlu detalicznego.
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Konta firmowe
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Revolut Business oferuje konta dostosowane do potrzeb firm, freelancerów i przedsiębiorców, zapewniając funkcje takie jak płatności wielowalutowe, karty firmowe i zarządzanie wydatkami. Przychody pochodzą z opłat miesięcznych i opłat za przetwarzanie płatności.
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Usługi pożyczkowe
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Revolut generuje przychody z produktów pożyczkowych, takich jak pożyczki osobiste, linie kredytowe, kredyty w rachunku bieżącym i usługi BNPL (kup teraz, zapłać później). Zarabia na odsetkach i opłatach za pożyczki, podobnie jak tradycyjne banki.
Co może wpływać na cenę akcji Revolut w czasie rzeczywistym?
Na cenę akcji Revolut, po wprowadzeniu ich do publicznego obrotu, będzie miał wpływ szereg czynników, od warunków rynkowych i wyników firmy po zmiany regulacyjne i presję konkurencyjną. Inwestorzy będą uważnie obserwować sytuację finansową, wzrost liczby użytkowników i trendy w branży, aby ocenić jej potencjał. Poniżej znajduje się kilka kluczowych czynników, które mogą wpływać na wahania kursu akcji Revolut...
Warunki rynkowe i trendy branżowe
Na akcje Revolut będą miały wpływ czynniki makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe, inflacja i globalne warunki gospodarcze, które wpływają na zaufanie inwestorów. Jako bank cyfrowy, jego wycena będzie również odzwierciedlać szersze trendy w sektorze fintech i zmiany na rynkach finansowych. Sukces IPO nada ton początkowym nastrojom inwestorów.
Fundamenty i wzrost spółki
Revolut jest rentowny od wielu lat, co jest kluczowym wyróżnikiem w branży fintech. Inwestorzy będą śledzić wzrost przychodów w bankowości, handlu i usługach subskrypcyjnych, aby ocenić przyszłą ekspansję. Stała rentowność, rosnące wpłaty użytkowników i wyższe wolumeny obrotu mogą napędzać wzrosty akcji, podczas gdy spowolnienie wzrostu na kluczowych rynkach może wpłynąć na wycenę.
Konkurencja i strategiczne posunięcia
Wyniki akcji będą kształtowane przez sposób, w jaki Revolut konkuruje z Wise, Monzo i tradycyjnymi bankami. Strategiczne posunięcia, takie jak partnerstwa, przejęcia lub potencjalne wykupy, mogą prowadzić do zmian wyceny, podczas gdy presja konkurencyjna może ograniczać wzrost.
Regulacje i zgodność z przepisami
Zatwierdzenia regulacyjne, takie jak uzyskanie większej liczby licencji bankowych, mogą zwiększyć wiarygodność i zaufanie inwestorów. Jednak zmiany w przepisach finansowych lub bardziej rygorystyczne zasady zgodności zwłaszcza w handlu kryptowalutami i usługach finansowych, mogą mieć wpływ na operacje i wyniki akcji.
Nastroje rynkowe i aktywność handlowa
Oceny kupna/sprzedaży analityków, wolumen obrotu i krótkie zainteresowanie mogą powodować zmienność. Ważne wiadomości takie jak zmiany na stanowiskach kierowniczych, naruszenia bezpieczeństwa lub strategiczne partnerstwa, mogą napędzaćsentyment.
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Jak handlować akcjami Revolut za pośrednictwem kontraktów CFD
Gdy Revolut zadebiutuje na giełdzie, należy wykonać kilka kroków, aby móc handlować akcjami.
- Wybór platformy brokerskiejWybierz wiarygodnego brokera, który oferuje dostęp do akcji OpenAI. Platformy handlowe, takie jak Capital.com, oferują wykonywanie transakcji w formie kontraktów na różnice kursowe (CFD), które służą do spekulowania na zmianach cen bez nabywania aktywów bazowych.
- Rejestracja konta handlowegoOtwórz konto na wybranej platformie, podając niezbędne dane osobowe. Może wystąpić konieczność weryfikacji tożsamości.
- Wpłać środki Zasil swoje konto za pomocą przelewu bankowego, karty lub innych metod. Upewnij się, że masz wystarczający kapitał na swoje transakcje.
- Monitorowanie notowań akcjiPo wejściu OpenAI na giełdę monitoruj notowania akcji w czasie rzeczywistym. Śledź również aktualności i komunikaty finansowe spółki, które mogą mieć wpływ na jej wycenę.
- Zlecenie transakcjiGdy będziesz gotowy, złóż zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem ceny, aby kupić akcje. Rozważ wykorzystanie zleceń stop loss do zarządzania ryzykiem.
Jakimi innymi akcjami spółek fintech mogę handlować?
Od lutego 2025 r. Revolut pozostaje własnością prywatną, a IPO spodziewane jest w 2025 r. Możesz jednak uzyskać ekspozycję na inne akcje spółek fintech za pośrednictwem tych spółek notowanych na giełdzie:
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Paypal (PYPL) – wiodąca platforma płatności cyfrowych, będąca własnością Venmo i oferująca BNPL, kryptowaluty i usługi handlowe.
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Block (SQ) – dawniej Square, dostarcza systemy POS, Cash App i BNPL za pośrednictwem Afterpay. Rozszerzenie działalności na blockchain i finanse oparte na sztucznej inteligencji.
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Visa (V) & Mastercard (MA) – globalni giganci płatności, przetwarzający miliardy transakcji, w tym płatności Klarna BNPL.
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Affirm (AFRM) – główny dostawca BNPL, współpracujący z Amazon i zarabiający na opłatach handlowych i finansowaniu.
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Adyen (ADYEN) –holenderski procesor płatności dla firm takich jak Meta, Uber, i Microsoft, obsługujący transakcje globalne.
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SoFi (SOFI) – cyfrowy bank oferujący pożyczki, handel akcjami, kryptowaluty i refinansowanie kredytów studenckich.
Więcej informacji na temat akcji i rynków giełdowych można znaleźć w naszym kompleksowym przewodniku handlu akcjami.
Częste pytania
Kto jest właścicielem Revolut?
Revolut jest własnością prywatną, a największym udziałowcem jest CEO Nikolay Storonsky. Współzałożyciel Vlad Yatsenko również posiada udziały, wraz z głównymi inwestorami, takimi jak SoftBank, Tiger Global, Coatue Management i D1 Capital Partners. Gdy Revolut wejdzie na giełdę, potencjalnie w 2025 r., jego własność rozszerzy się na inwestorów publicznych.
Ile wart jest Revolut?
Revolut został ostatnio wyceniony na 45 miliardów dolarów w 2024 roku po wtórnej sprzedaży akcji mającej na celu zapewnienie płynności pracownikom. Jednakże jego wycena może ulegać wahaniom przed IPO, w zależności od warunków rynkowych, wyników finansowych i nastrojów inwestorów.
Kiedy Revolut zadebiutuje na giełdzie?
Revolut oficjalnie nie ustalił daty IPO, ale raporty sugerują, że może wejść na giełdę w 2025 roku. Firma rozważa wprowadzenie akcji na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (LSE) lub Nasdaq, ale przeszkody regulacyjne, w tym oczekująca brytyjska licencja bankowa, mogą wpłynąć na termin.
Jak zainwestować w Revolut przed IPO?
Możliwości inwestycyjne przed IPO są zazwyczaj ograniczone do inwestorów instytucjonalnych, firm kapitału podwyższonego ryzyka i prywatnych funduszy inwestycyjnych. Jednak niektóre rynki przed IPO, takie jak EquityZen lub Forge Global, mogą oferować dostęp do akcji Revolut, jeśli pierwsi inwestorzy zdecydują się na sprzedaż. Inwestorzy detaliczni prawdopodobnie będą musieli poczekać do publicznego debiutu.
Czy akcje Revolut będą dostępne w handlu CFD?
Jeśli Revolut wejdzie na giełdę, wielu brokerów może oferować kontrakty na różnice kursowe (CFD) na jego akcje, umożliwiając inwestorom spekulowanie na ruchach cen bez posiadania akcji. Dostępność będzie jednak zależeć od brokera, regulacji rynkowych i tego, czy akcje Revolut spełniają wymogi płynności.
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