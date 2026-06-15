Debiut giełdowy Starlink — jak handlować akcjami Starlink

Co może wpłynąć na wycenę Starlink?

Ostateczna cena akcji Starlink w ramach pierwszej oferty publicznej może zależeć od kombinacji wskaźników charakterystycznych dla spółki oraz szerszych czynników rynkowych. Oto kilka potencjalnych czynników, które mogą wpłynąć na wzrost lub spadek wyceny Starlink po debiucie na giełdzie:

Wyniki finansowe i generowanie środków pieniężnych

Dalszy wzrost przychodów, poprawa marż i pozytywny przepływ środków pieniężnych ułatwiłyby wycenę spółki przy użyciu tradycyjnych mnożników. Jednak każde spowolnienie tempa wzrostu przychodów, gwałtowny wzrost kosztów wprowadzenia satelitów na orbitę lub straty mogą osłabić zainteresowanie pierwszą ofertą publiczną.

Wzrost liczby abonentów i średni przychód na użytkownika (ARPU)

Starlink ma ponad 5 milionów abonentów na świecie. Utrzymanie wzrostu przy jednoczesnym ograniczeniu utraty klientów (tzw. churn) oraz zwiększenie udziału użytkowników korporacyjnych i mobilnych o wyższym ARPU może wspierać optymistyczne modele. Natomiast wolniejszy wzrost liczby nowych klientów, rosnąca rotacja lub większe rabaty cenowe mogą wywrzeć presję na prognozy i obniżyć wycenę.

Zatwierdzenia regulacyjne i dostęp do widma radiowego

Licencje pozostają czynnikiem decydującym. Według stanu z maja 2025 r. spółka nadal oczekuje na ostateczne zatwierdzenie w Indiach po złożeniu listu intencyjnego. Zielone światło na rozpoczęcie działalności w kraju lub postępy w innych gęsto zaludnionych regionach mogłyby znacznie poszerzyć bazę klientów Starlink, podczas gdy opóźnienia lub wzrost opłat za częstotliwości mogłyby mieć odwrotny skutek.

Konkurencja w dostarczaniu sygnału szerokopasmowego z niskiej orbity (LEO)

Prowadzony przez Amazon Project Kuiper wszedł w etap realizacji po wystrzeleniu 27 satelitów do dnia 28 kwietnia 2025 r., a chińskie konstelacje Guowang i Qianfan przyspieszają tempo prac pomimo początkowych niepowodzeń. Udane wdrożenia konkurencyjnych rozwiązań mogą wywierać presję na cenę akcji Starlink w chwili pierwszej oferty publicznej. Z drugiej strony, problemy techniczne lub opóźnienia w uruchomieniu usług konkurencji mogą podnieść wycenę Starlink.

Ekonomika wynoszenia na orbitę i nakłady inwestycyjne

Szacuje się, że wewnętrzny koszt SpaceX za każdy lot rakiety Falcon 9 wynosi od 15 do 30 mln USD (stan na maj 2025 r.). Jednak w 2022 roku Musk wyznaczył długoterminowy cel, jakim jest obniżenie kosztów każdego startu statku Starship poniżej 10 milionów dolarów. Osiągnięcie tego celu oraz wydłużenie okresu eksploatacji satelitów może zmniejszyć nakłady inwestycyjne i zwiększyć przepływy pieniężne, co przełożyłoby się na wyższą wycenę. Z drugiej strony niepowodzenia misji, opóźnienia regulacyjne lub wolniejsze od oczekiwanych obniżki kosztów mogą zwiększyć ryzyko.

Kontrakty rządowe i wojskowe

Wysokomarżowe umowy dotyczące sprzedaży przepustowości zawarte z agencjami amerykańskimi i krajów sojuszniczych, w tym duże kontrakty rządowe i wojskowe, mogą zapewnić wieloletnią przewidywalność przychodów. Rozszerzanie takich umów mogłoby być źródłem spokoju dla inwestorów, natomiast kontrola polityczna lub cięcia budżetowe miałyby potencjalnie negatywny wpływ na prognozy.