Debiut giełdowy Starlink — jak handlować akcjami Starlink
Dowiedz się więcej o Starlink i jego potencjalnym debiucie giełdowym, czynnikach mogących wpływać na cenę akcji w pierwszej ofercie publicznej Starlink i o tym, jak handlować akcjami spółek związanych z przestrzenią kosmiczną za pośrednictwem kontraktów CFD.
Jaka jest data debiutu giełdowego Starlink?
Na dzień 27 maja 2025 r. nadal nie potwierdzono daty pierwszej oferty publicznej Starlink. Jednostka zajmująca się internetem satelitarnym pozostaje w strukturach SpaceX i nie złożyła wniosku o wystąpienie z pierwszą ofertą publiczną (IPO) ani nie wyznaczyła podmiotów gwarantujących emisję.
Dnia 21 maja 2025 r. w rozmowie z redaktorem Bloomberg, Mishalem Husainem, Elon Musk powtórzył, że Starlink może wejść na giełdę „gdy przepływy pieniężne staną się przewidywalne”, ale odmówił określenia harmonogramu i stwierdził, że „nie spieszy mu się” z narażaniem firmy na kwartalną presję rynkową.
Po ewentualnej pierwszej ofercie publicznej Starlink mógłby być notowany na giełdzie Nasdaq. Do tego czasu Starlink pozostaje spółką prywatną, co oznacza, że jej akcje nie są dostępne na publicznych giełdach.
Czym jest Starlink?
Starlink to pion zajmujący się dostarczaniem szerokopasmowego Internetu za pośrednictwem satelitów w ramach SpaceX, prywatnej spółki z branży lotniczej kierowanej przez Elona Muska. Ogłoszony w 2015 r. i udostępniony publicznie w wersji beta w 2020 r., Starlink zapewnia łączność poprzez konstelację satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) liczącą około 8700 jednostek, z których około 7500 znajduje się na orbicie według stanu na dzień 23 maja 2025 r., co stanowi historyczny rekord. Częste starty rakiet Falcon 9 przyczyniają się do rozbudowy sieci, a zaplanowane na 2025 r. misje SpaceX będą wprowadzać na orbitę nowe partie urządzeń.
Przychody Starlink pochodzą z jednorazowej sprzedaży zestawów sprzętu oraz stałych opłat za usługi uzupełnianych o sprzedaż hurtową przepustowości liniom lotniczym, firmom transportowym i klientom rządowym. Według stanu z maja 2025 r. Starlink obsługuje ponad 5 mln klientów w ponad 125 autoryzowanych krajach i planuje dalszy rozwój na dużych rynkach wschodzących, takich jak Indie, gdzie oczekuje na wydanie niezbędnych zgód regulacyjnych.
Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku handlowym IPO SpaceX.
W jaki sposób Starlink zarabia pieniądze?
Starlink generuje przychody w dwóch etapach: najpierw sprzedaje terminal użytkownika (czasami ze stratą), a później pobiera stałą opłatę za łączność. Następnie spółka dodaje usługi o wyższej marży dla przedsiębiorstw, w zakresie mobilności i dla instytucji rządowych, a także umowy hurtowe dotyczące przepustowości z operatorami komórkowymi.
Zestawienie źródeł przychodów Starlink wygląda następująco:
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Źródła przychodów
|
Opis
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Sprzęt terminalowy
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Jednorazowa sprzedaż anten satelitarnych, routerów i plecakowych zestawów Mini; chociaż sprzęt nie jest źródłem zysków i zazwyczaj jest subsydiowany.
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Subskrypcje klientów
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Miesięczne plany dla gospodarstw domowych i użytkowników kamperów oraz osób bez stałego adresu.
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Usługi biznesowe
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Usługa „Global Priority” i pakiety stacjonarne z miesięczną subskrypcją oraz dodatkowe pakiety danych z limitem.
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Usługi związane z mobilnością
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Łączność morska, lotnicza i lądowa dla ruchomych obiektów. W 2024 roku Starlink obsłużył około 75 000 statków i ponad 450 samolotów.
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Sektor rządowy i obronności (Starshield)
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Zabezpieczona przepustowość i satelity dostosowane do potrzeb Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, sił sojuszniczych i agencji ratowniczych wspierane wieloletnimi umowami.
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Bezpośrednia łączność na telefonach i z siecią operatora
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Wstępne umowy hurtowe z operatorami takimi jak T-Mobile, One NZ i Telstra, a także indyjskimi Jio i Airtel, umożliwiają obecnie wysyłanie wiadomości tekstowych, a w przyszłości planowane jest wprowadzenie usług szerokopasmowych i opartych na transferze danych.
Podsumowując, abonamenty lokatorskie zapewniają stałe przychody, podczas gdy umowy z przedsiębiorstwami, operatorami sieci komórkowych, klientami hurtowymi i sektorem obronności przyczyniają się do wzrostu sprzedaży o wyższej marży. Ta kombinacja zmniejsza zależność od jednego segmentu rynku i może potencjalnie ustabilizować generowanie środków pieniężnych przed ewentualnym debiutem na giełdzie.
Co może wpłynąć na wycenę Starlink?
Ostateczna cena akcji Starlink w ramach pierwszej oferty publicznej może zależeć od kombinacji wskaźników charakterystycznych dla spółki oraz szerszych czynników rynkowych. Oto kilka potencjalnych czynników, które mogą wpłynąć na wzrost lub spadek wyceny Starlink po debiucie na giełdzie:
Wyniki finansowe i generowanie środków pieniężnych
Dalszy wzrost przychodów, poprawa marż i pozytywny przepływ środków pieniężnych ułatwiłyby wycenę spółki przy użyciu tradycyjnych mnożników. Jednak każde spowolnienie tempa wzrostu przychodów, gwałtowny wzrost kosztów wprowadzenia satelitów na orbitę lub straty mogą osłabić zainteresowanie pierwszą ofertą publiczną.
Wzrost liczby abonentów i średni przychód na użytkownika (ARPU)
Starlink ma ponad 5 milionów abonentów na świecie. Utrzymanie wzrostu przy jednoczesnym ograniczeniu utraty klientów (tzw. churn) oraz zwiększenie udziału użytkowników korporacyjnych i mobilnych o wyższym ARPU może wspierać optymistyczne modele. Natomiast wolniejszy wzrost liczby nowych klientów, rosnąca rotacja lub większe rabaty cenowe mogą wywrzeć presję na prognozy i obniżyć wycenę.
Zatwierdzenia regulacyjne i dostęp do widma radiowego
Licencje pozostają czynnikiem decydującym. Według stanu z maja 2025 r. spółka nadal oczekuje na ostateczne zatwierdzenie w Indiach po złożeniu listu intencyjnego. Zielone światło na rozpoczęcie działalności w kraju lub postępy w innych gęsto zaludnionych regionach mogłyby znacznie poszerzyć bazę klientów Starlink, podczas gdy opóźnienia lub wzrost opłat za częstotliwości mogłyby mieć odwrotny skutek.
Konkurencja w dostarczaniu sygnału szerokopasmowego z niskiej orbity (LEO)
Prowadzony przez Amazon Project Kuiper wszedł w etap realizacji po wystrzeleniu 27 satelitów do dnia 28 kwietnia 2025 r., a chińskie konstelacje Guowang i Qianfan przyspieszają tempo prac pomimo początkowych niepowodzeń. Udane wdrożenia konkurencyjnych rozwiązań mogą wywierać presję na cenę akcji Starlink w chwili pierwszej oferty publicznej. Z drugiej strony, problemy techniczne lub opóźnienia w uruchomieniu usług konkurencji mogą podnieść wycenę Starlink.
Ekonomika wynoszenia na orbitę i nakłady inwestycyjne
Szacuje się, że wewnętrzny koszt SpaceX za każdy lot rakiety Falcon 9 wynosi od 15 do 30 mln USD (stan na maj 2025 r.). Jednak w 2022 roku Musk wyznaczył długoterminowy cel, jakim jest obniżenie kosztów każdego startu statku Starship poniżej 10 milionów dolarów. Osiągnięcie tego celu oraz wydłużenie okresu eksploatacji satelitów może zmniejszyć nakłady inwestycyjne i zwiększyć przepływy pieniężne, co przełożyłoby się na wyższą wycenę. Z drugiej strony niepowodzenia misji, opóźnienia regulacyjne lub wolniejsze od oczekiwanych obniżki kosztów mogą zwiększyć ryzyko.
Kontrakty rządowe i wojskowe
Wysokomarżowe umowy dotyczące sprzedaży przepustowości zawarte z agencjami amerykańskimi i krajów sojuszniczych, w tym duże kontrakty rządowe i wojskowe, mogą zapewnić wieloletnią przewidywalność przychodów. Rozszerzanie takich umów mogłoby być źródłem spokoju dla inwestorów, natomiast kontrola polityczna lub cięcia budżetowe miałyby potencjalnie negatywny wpływ na prognozy.
Jak handlować akcjami Starlink
Jeśli Starlink sfinalizuje swoją pierwszą ofertę publiczną na giełdzie Nasdaq, inwestorzy będą mogli spekulować na zmianach notowań akcji spółki za pośrednictwem kontraktów na różnice kursowe (CFD).
Oto jak handlować akcjami Starlink, gdy staną się dostępne:
- 1 Wybierz platformę brokerskąWybierz regulowanego brokera oferującego akcje Starlink lub kontrakty CFD.
- 2 Załóż konto handloweZarejestruj się i zweryfikuj swoją tożsamość.
- 3 Wpłać depozytZasil swoje konto za pomocą preferowanej metody.
- 4 Monitoruj wyniki akcjiObserwuj na bieżąco sprawozdania finansowe, harmonogram misji i wiadomości branżowe.
- 5 Dokonaj transakcjiKupuj lub sprzedawaj akcje przy użyciu zleceń rynkowych lub zleceń z limitem. Uwzględnij zlecenia stop-loss do zarządzania ryzykiem.
Dowiedz się, jak handlować akcjami spółek technologicznych i innych z naszego przewodnika handlu akcjami.
Jakie akcje z sektora związanego z przestrzenią kosmiczną są dostępne do handlu?
Chcesz uzyskać ekspozycję na sektor kosmiczny przed potencjalnym debiutem giełdowym Starlink? Oto krótki przegląd pięciu notowanych spółek, na których można aktualnie handlować za pośrednictwem kontraktów CFD na akcje.
Boeing
Boeing – buduje główny stopień systemu wynoszenia obiektów na orbitę NASA. Wyniki grupy za pierwszy kwartał 2025 r. wykazały pokaźny portfel zamówień o wartości 545 mld dolarów, a akcje mogą zareagować na ważne wiadomości dotyczące kontraktów komercyjnych, obronnych i kosmicznych – handluj CFD na Boeing
Lockheed Martin
Lockheed Martin – wraz z Boeingiem – jest współwłaścicielem United Launch Alliance, która rozpoczęła kompleksową realizację projektu konstelacji Kuiper spółki Amazon, wystrzeliwując rakietę Atlas V w kwietniu 2025 roku. Czynnikami wpływającymi na cenę akcji mogą być budżety amerykańskich agencji związanych z obronnością, częstotliwość misji ULA oraz kwartalne generowanie środków pieniężnych — handluj CFD na Lockheed Martin
Virgin Galactic
Virgin Galactic, pionier turystyki kosmicznej, buduje statek kosmiczny klasy Delta i planuje wznowić sprzedaż biletów w pierwszym kwartale 2026 r., co znalazło potwierdzenie w wynikach finansowych spółki za pierwszy kwartał 2025 r. Wyniki lotów testowych, liczba rezerwacji i komunikaty regulacyjne mogą potencjalnie wpłynąć na cenę akcji — handluj CFD na Virgin Galactic
Rocket Lab USA
W 2014 roku spółka Rocket Lab po raz pierwszy zapowiedziała premierę Electron – dwustopniowej rakiety nośnej przystosowanej częściowo do wielokrotnego użytku. Do maja 2025 r. Electron zrealizował ponad 60 misji, a spółka planuje przeprowadzić pierwszy lot testowy Neutron w drugiej połowie 2025 r. Częstotliwość misji, wygrane przetargi oraz postępy w pracach nad Neutronem mogą mieć wpływ na cenę akcji spółki. — handluj CFD na Rocket Lab
Thales Group
Thales Group jest właścicielem spółki zależnej Thales Alenia Space, która zajmuje się produkcją satelitów dla telekomunikacji, obserwacji Ziemi i misji naukowych. Wyniki za rok 2024 wykazały rekordowy poziom zamówień o wartości 25,289 mld euro, co daje dobre perspektywy na przyszłość. Akcje Thales mogą reagować na wydarzenia fundamentalne, takie jak zapowiedzi nowych ESA lub kontraktów komercyjnych — handluj CFD na Thales
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Częste pytania
Jak handlować lub inwestować w Starlink?
Dopóki Starlink pozostaje prywatnym oddziałem SpaceX, nie ma możliwości obrotu akcjami lub kontraktami CFD na akcje spółki. Po wprowadzeniu akcji na giełdę (najprawdopodobniej Nasdaq), regulowani brokerzy dodadzą je do swojej oferty, co oznacza, że będzie można nimi handlować za pośrednictwem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD na akcje. Do tego czasu ekspozycję na ten sektor można uzyskać poprzez notowane na giełdzie spółki, takie jak Boeing, Lockheed Martin, czy Thales.
Czy Starlink wejdzie na giełdę?
Prawdopodobnie tak, ale jeszcze nie teraz. Zapytany podczas Forum Gospodarczego w Katarze 20 maja 2025 r., Elon Musk uznał wprowadzenie akcji Starlink na giełdę za „możliwe”, ale stwierdził, że „nie spieszy mu się”, powtarzając, że warunkiem wstępnym jest stabilny przepływ gotówki. Jak dotąd nie złożono prospektu i nie wyznaczono banków gwarantujących emisję, więc data pierwszej oferty publicznej pozostaje nieznana.
Jak kupić akcje Starlink przed pierwszą ofertą publiczną?
Dostęp jest ograniczony do wtórnego obrotu akcjami SpaceX na prywatnych platformach, takich jak Forge Global. Transakcje na tych platformach są niepłynne, charakteryzują się dużymi spreadami i podlegają prawu pierwokupu SpaceX, przez co większość inwestorów detalicznych nie może w nich uczestniczyć.
Ile warte są akcje Starlink?
Wycena jest jak na razie oparta na domniemaniach. W grudniu 2024 r. spółka SpaceX wyceniła wartość grupy na około 350 mld dolarów, co obejmowało zarówno operacje związane z wynoszeniem satelitów na orbitę, jak i działalność Starlink. Jednak ostateczna wycena będzie znana dopiero po ustaleniu oficjalnego przedziału cenowego podczas przygotowań do pierwszej oferty publicznej, zakładając, że wydzielona spółka wejdzie na giełdę.
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