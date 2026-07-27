Limitáras megbízások kontra egyéb megbízástípusok

A limitáras megbízás csupán egy a számos különféle megbízástípus közül, amelyekkel a kereskedők kezelhetik a pozícióikat. Tanulja meg a különbséget a gyakori megbízástípusok között, hogy képes legyen felismerni az előnyeiket, hátrányaikat és milyen helyzetekre alkalmasak leginkább.

Limitáras megbízás kontra piaci megbízás

A piaci megbízások alapvetően különböznek a limitáras megbízásoktól, és az alábbiakban feltárjuk milyen tényezők teszik őket egyedivé.

Limit megbízások csak akkor hajtsa végre az ügyletet, amikor az eszköz ára eléri az előre meghatározott szintet.

csak akkor hajtsa végre az ügyletet, amikor az eszköz ára eléri az előre meghatározott szintet. Piaci megbízások azonnal lezárja az ügyletet a legjobb elérhető áron.

A kereskedők meghatározhatják, hogy a limitáras megbízás milyen áron nyissa meg vagy zárja le a pozíciót, azonban a végrehajtás időpontját nem. Egy limitáras megbízás végrehajtása perceket, napokat vagy akár hónapokat is igénybe vehet – sőt, olykor a végrehajtás be sem következik a piac teljesítménye miatt.

A piaci megbízások arra lettek tervezve, hogy azonnal végrehajtsák az ügyleteket a lehető legjobb aktuális áron. Azonban van néhány kivétel. Egy alacsony likviditású eszköz esetenként nem rendelkezik megfelelő kereskedési forgalommal a piac másik oldalán a piaci megbízás azonnali végrehajtásához, ami csúszást eredményezhet. Ha egy kereskedő a kereskedési órákon kívül adja le a piaci megbízást, akkor a megbízás a piac megnyitásakor lesz végrehajtva.

Limitáras megbízás Piaci megbízás Mire szolgál? Egy megbízás, amely a meghatározott vagy jobb áron kerül végrehajtásra. Egy megbízás, amely a legjobb elérhető aktuális áron kerül végrehajtásra. Árszabályozás Teljes irányítás az ár felett, viszont a végrehajtás nem garantált. Nincs irányítás az ár felett, viszont a végrehajtás azonnali. Aktiválás Végrehajtásra kerül, amikor a piac eléri a megadott árszintet. Azonnali végrehajtás. Előnyök Akkor használják, amikor egy meghatározott vagy jobb áron szeretnének egy ügyletet végrehajtani. Akkor használják, amikor mielőbb szeretnének egy ügyletet végrehajtani. Kockázat Nem biztos, hogy végrehajtásra kerül, ha az ár nem éri el a megadott szintet Kedvezőtlen áron is végrehajtásra kerülhet ingadozó piacviszonyok alatt. Költség Jobb árat kínál, viszont nem garantálja a végrehajtást. Biztosítsa a végrehajtást, viszont esetenként rosszabb áron. Alkalmazhatóság Alkalmas alacsony likviditású és ingadozó részvényekre, amikor az ár a legfontosabb. Hasznos olyan esetekben, amikor a gyorsaság az első számú, az ár pedig másodlagos.

Limitáras megbízás kontra stop megbízás

A stop megbízásokat olykor összetévesztik a limitáras megbízásokkal, ugyanis mindkettő az eszköz ármozgása alapján hajtsa végre az ügyleteket. Íme hogyan lehet megkülönböztetni őket.

Limit megbízások csak akkor hajtsa végre az ügyletet, amikor az eszköz ára eléri az előre meghatározott szintet.

csak akkor hajtsa végre az ügyletet, amikor az eszköz ára eléri az előre meghatározott szintet. Stop megbízások piaci megbízássá változik, ha az eszköz ára eléri az előre meghatározott "stop" szintet.

A kereskedők meghatározhatják az árszintet – amelyen a limitáras megbízás végrehajtásra kerül – viszont a végrehajtás pontos időpontját nem. Egy limitáras megbízás gyorsan végrehajtásra kerülhet, de akár nyitva is maradhat, ha a piac soha nem éri el a meghatározott árszintet.

A stop megbízások kockázatkezelő eszközök, amelyek korlátozhatják a veszteségeket vagy megvédhetik a nyereségeket egy piaci megbízás aktiválásával, amikor az eszköz elér egy megadott árat. Ez a megbízástípus gondoskodik róla, hogy az ügylet végrehajtásra kerül, amikor az ár eléri a stop szintet, azonban a lezárási ár eltérő lehet a piacviszonyoktól függően.

Emellett léteznek stop-limitáras megbízások, amelyek ötvözik a stop és limitáras megbízásokat. Egy stop-limitáras megbízás aktiválódik, és limitáras megbízássá változik, amikor a kiválasztott eszköz elér egy meghatározott árat.