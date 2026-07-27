Mik azok a limitáras megbízások és hogyan lehet leadni őket?
A kereskedők gyakran használnak limitáras megbízásokat a pozícióik kezelésére, amelyekkel arra utasítják a kereskedési platformot, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén megnyissanak vagy lezárjanak egy ügyletet.
Ismerje meg a limitáras megbízásokat és működésüket, valamint tanulja meg hogyan lehet leadni egy limitáras megbízást a Capital.com oldalán való CFD kereskedés során.
Mi az a limitáras megbízás?
Egyszerűen fogalmazva olyan megbízásokról van szó, amelyek előre meghatározott utasítások alapján hajtanak végre ügyleteket.
Limit megbízások Arra lettek tervezve, hogy megnyissanak vagy lezárjanak egy pozíciót, amikor egy eszköz ára elért egy előre meghatározott szintet.
A kereskedők gyakran adnak le limitáras megbízást, amikor arra számítanak, hogy a piac a meghatározott ár irányába tart. A limitáras megbízások magukba foglalhatják az ügyletekhez csatolt take-profit és stop-loss megbízásokat.
Hogyan működik egy limitáras megbízás?
A limitáras megbízások automatikusan megnyissák vagy lezárják a pozíciókat, amikor az ár eléri az előre meghatározott értéket. A limitáras megbízásoknak két gyakori típusa van: vételi limitáras megbízások és eladási limitáras megbízások.
A vételi limitáras megbízások megnyitnak egy long pozíciót, amikor az eszköz ára a megadott szintre csökken. A csökkenésre számító kereskedők arra használják a vételi limitáras megbízásokat, hogy lezárják a short pozícióikat és bebiztosítsák a nyereségeiket, míg az emelkedésre számító kereskedők egy eszköz alacsonyabb áron történő megvásárlására használják őket azzal a céllal, hogy eladják az áremelkedést követően.
Ezzel szemben a kereskedők használhatnak eladási limitáras megbízásokat, hogy lezárjanak egy pozíciót, amikor az ár elér egy megadott szintet. A visszafordulásra számító kereskedők arra használják az eladási limitáras megbízásokat, hogy lezárjanak egy long pozíciót, mielőtt az árfolyam visszaesik. A csökkenésre számító kereskedők az eladási limitáras megbízásokkal short pozíciót nyitnak az árcsökkenés előtt, hogy profitáljanak a csökkenésből.
A limitáras megbízás végrehajtásának sebessége az alábbi tényezőktől függ:
- Piacmozgások: milyen gyorsan halad az eszköz ára a limitáras megbízás irányában (ha arra halad).
- Likviditás: megfelelő kereskedési forgalom az ellentétes irányú pozíciókból, amelyek a limitáras megbízás árszintjét célozták meg.
Ha nincs megfelelő mennyiségű forgalom a megadott áron, akkor a limitáras megbízás az ügylet hátralévő részét alacsonyabb áron hajtsa végre. Ez részleges végrehajtás néven ismert.
Hogyan lehet leadni egy limitáras megbízást
- Regisztráljon egy kereskedési vagy próbafiókot a Capital.com oldalán, ha még nem tette meg.
- Jelentkezzen be a Capital.com fiókjába, majd keresse meg a kívánt eszközt.
- Válassza ki a "Vásárlás/eladás amikor az ár" opciót, hogy megnyisson egy eladási vagy vásárlási limitáras megbízást.
- Adja meg az ügyletméretet.
- Adja meg az árszintet, amelyen a limitáras megbízás végrehajtsa az ügyletet.
- Válassza ki a megbízás időtartamát a "Törlés dátumának megadása" opcióval.
- Ellenőrizze a megbízását az ügyletméret és a limitáras megbízás árszintjének megerősítésével.
- Adja le a limitáras megbízást az ügylet áttekintés alatt található gombra kattintva.
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Limitáras megbízások kontra egyéb megbízástípusok
A limitáras megbízás csupán egy a számos különféle megbízástípus közül, amelyekkel a kereskedők kezelhetik a pozícióikat. Tanulja meg a különbséget a gyakori megbízástípusok között, hogy képes legyen felismerni az előnyeiket, hátrányaikat és milyen helyzetekre alkalmasak leginkább.
Limitáras megbízás kontra piaci megbízás
A piaci megbízások alapvetően különböznek a limitáras megbízásoktól, és az alábbiakban feltárjuk milyen tényezők teszik őket egyedivé.
- Limit megbízások csak akkor hajtsa végre az ügyletet, amikor az eszköz ára eléri az előre meghatározott szintet.
- Piaci megbízások azonnal lezárja az ügyletet a legjobb elérhető áron.
A kereskedők meghatározhatják, hogy a limitáras megbízás milyen áron nyissa meg vagy zárja le a pozíciót, azonban a végrehajtás időpontját nem. Egy limitáras megbízás végrehajtása perceket, napokat vagy akár hónapokat is igénybe vehet – sőt, olykor a végrehajtás be sem következik a piac teljesítménye miatt.
A piaci megbízások arra lettek tervezve, hogy azonnal végrehajtsák az ügyleteket a lehető legjobb aktuális áron. Azonban van néhány kivétel. Egy alacsony likviditású eszköz esetenként nem rendelkezik megfelelő kereskedési forgalommal a piac másik oldalán a piaci megbízás azonnali végrehajtásához, ami csúszást eredményezhet. Ha egy kereskedő a kereskedési órákon kívül adja le a piaci megbízást, akkor a megbízás a piac megnyitásakor lesz végrehajtva.
|Limitáras megbízás
|Piaci megbízás
|Mire szolgál?
|Egy megbízás, amely a meghatározott vagy jobb áron kerül végrehajtásra.
|Egy megbízás, amely a legjobb elérhető aktuális áron kerül végrehajtásra.
|Árszabályozás
|Teljes irányítás az ár felett, viszont a végrehajtás nem garantált.
|Nincs irányítás az ár felett, viszont a végrehajtás azonnali.
|Aktiválás
|Végrehajtásra kerül, amikor a piac eléri a megadott árszintet.
|Azonnali végrehajtás.
|Előnyök
|Akkor használják, amikor egy meghatározott vagy jobb áron szeretnének egy ügyletet végrehajtani.
|Akkor használják, amikor mielőbb szeretnének egy ügyletet végrehajtani.
|Kockázat
|Nem biztos, hogy végrehajtásra kerül, ha az ár nem éri el a megadott szintet
|Kedvezőtlen áron is végrehajtásra kerülhet ingadozó piacviszonyok alatt.
|Költség
|Jobb árat kínál, viszont nem garantálja a végrehajtást.
|Biztosítsa a végrehajtást, viszont esetenként rosszabb áron.
|Alkalmazhatóság
|Alkalmas alacsony likviditású és ingadozó részvényekre, amikor az ár a legfontosabb.
|Hasznos olyan esetekben, amikor a gyorsaság az első számú, az ár pedig másodlagos.
Limitáras megbízás kontra stop megbízás
A stop megbízásokat olykor összetévesztik a limitáras megbízásokkal, ugyanis mindkettő az eszköz ármozgása alapján hajtsa végre az ügyleteket. Íme hogyan lehet megkülönböztetni őket.
- Limit megbízások csak akkor hajtsa végre az ügyletet, amikor az eszköz ára eléri az előre meghatározott szintet.
- Stop megbízások piaci megbízássá változik, ha az eszköz ára eléri az előre meghatározott "stop" szintet.
A kereskedők meghatározhatják az árszintet – amelyen a limitáras megbízás végrehajtásra kerül – viszont a végrehajtás pontos időpontját nem. Egy limitáras megbízás gyorsan végrehajtásra kerülhet, de akár nyitva is maradhat, ha a piac soha nem éri el a meghatározott árszintet.
A stop megbízások kockázatkezelő eszközök, amelyek korlátozhatják a veszteségeket vagy megvédhetik a nyereségeket egy piaci megbízás aktiválásával, amikor az eszköz elér egy megadott árat. Ez a megbízástípus gondoskodik róla, hogy az ügylet végrehajtásra kerül, amikor az ár eléri a stop szintet, azonban a lezárási ár eltérő lehet a piacviszonyoktól függően.
Emellett léteznek stop-limitáras megbízások, amelyek ötvözik a stop és limitáras megbízásokat. Egy stop-limitáras megbízás aktiválódik, és limitáras megbízássá változik, amikor a kiválasztott eszköz elér egy meghatározott árat.
|Limitáras megbízás
|Stop megbízás
|Mire szolgál?
|Egy megbízás, amely a meghatározott vagy jobb áron kerül végrehajtásra.
|Egy megbízás, amely piaci megbízássá válik a stop ár elérése után.
|Árszabályozás
|A kereskedő határozza meg az árat, viszont a végrehajtás nem garantált.
|Piaci áron kerül végrehajtásra a stop aktiválása után; az aktiválás után nem befolyásolható.
|Aktiválás
|Végrehajtásra kerül, amikor a piac eléri a megadott vagy jobb árszintet.
|Azonnal aktiválódik, amikor a részvény eléri az előre meghatározott árat (stop árszint).
|Előnyök
|Hasznos, amikor egy meghatározott áron szeretne ügyletet végrehajtani.
|Segít meggátolni a nagy veszteségeket vagy nyereséget bebiztosítani az automatikus aktiválás beállításával.
|Kockázat
|Fennáll a végrehajtás elmulasztásának kockázata, ha az ár nem éri el a megadott szintet.
|Kedvezőtlen áron is végrehajtásra kerülhet ingadozó piacviszonyok alatt.
|Alkalmazhatóság
|Gyakran használják napon belüli kereskedés során a lehetséges profit maximalizálására.
|Gyakran használják kockázatkezelő eszközként a nagy veszteségek megelőzésére.
Példa egy limitáras megbízásra
Észreveszi, hogy az Nvidia részvényára hirtelen felszökik. Az első napon az Nvidia részvényára 1900-ról 2000-ra emelkedik. A második napon folytatja az emelkedést 2150-ig, majd a harmadik napon tovább emelkedik 2200-ra.
Miután beazonosította az emelkedő trendet, relatív erősség index (RSI) segítségével meghatározza a túlvett és túladott viszonyokat a piacon, amit Fibonacci visszahúzódás stratégiával ötvöz a támasz és ellenállás szintek megjelöléséhez. A számításai szerint 2250-en lehetséges ellenállás szint található, a 2100 pedig támasz szintként szolgál.
Visszahúzódásra számít, miután az ár elérte az ellenállás szintet, amiből szeretne nyereséget kovácsolni – ennek érdekében létrehoz egy eladási limitáras megbízást, amely lezárja az Nvidia long pozícióját kicsivel az ellenállás szintje alatt, 2245-ön.
Az előrejelzésével összhangban az Nvidia piaci ára tovább emelkedik, 2240 fölé, majd a limitáras megbízása 2245-ön aktiválódik és lezárja a pozícióját az előre meghatározott áron.
Később, amikor a visszahúzódás után ismét long pozíciót szeretne nyitni az Nvidián, elhelyezhet egy vásárlási limitáras megbízást kicsivel a támasz szint felett, például 2105-ön. Ha az ár 2105-re esik, a vásárlási limitáras megbízás aktiválódik és egy új long pozíciót nyit a kívánt áron.
GYIK
Mi az a limitáras megbízás?
A limitáras megbízások a kereskedőknek nagyobb irányítást adnak a pozícióik felett, ugyanis automatikusan végrehajtsák az ügyleteket amikor (és ha) a piac eléri a meghatározott árat. A leggyakoribb limitáras megbízástípusok a vásárlási és az eladási limitáras megbízás.
- A vásárlási limitáras megbízások akkor hajtsák végre az ügyletet, amikor az ár a megadott szintre esik.
- Az eladási megbízás pedig akkor hajtsa végre az ügyletet, amikor a piaci ár a megadott árszintre emelkedik.
A limitáras megbízás esetenként nem az elvárások szerint hajtsa végre az ügyletet, ha az ár ellentétes irányba tart vagy nincs megfelelő forgalom a piac másik oldalán, ami részleges végrehajtást eredményezhet.
Hogyan működik egy limitáras megbízás?
Emelkedő trend alatt egy kereskedő leadhat egy limitáras megbízást, ha alacsonyabb áron szeretne long pozíciót nyitni. Csökkenő trendben egy kereskedő leadhat egy vásárlási limitáras megbízást a támasz szinten, ha arra számít, hogy az visszafordul a szintről – ezt a technikát használják a visszahúzódás stratégiában.
Egyes kereskedők eladási limitáras megbízásokat, leadásával próbálkoznak emelkedő trend alatt a long pozíciójuk magasabb áron történő lezárása és a nyereségeik bebiztosítása érdekében, ami a kockázatkezelési stratégia részét képezi.
Mik a limitáras megbízás előnyei és kockázatai?
A limitáras megbízásokkal kezelhetők a pozíciók be- és kilépési pontjainak árszintjei. Ez segíthet a kereskedőknek elkerülni a kedvezőtlen piacviszonyokat és a felesleges költségeket.
Fennáll a kockázata végrehajtás elmaradásának, ha a piac nem éri el a megadott árat, ami kihagyott lehetőségeket eredményezhet – főleg a gyorsan mozgó piacokon.
Előnyök
- A be- és kilépési árak kezelése
- Kedvezőtlen piacviszonyok elkerülése
- Kereskedési költségek csökkentése
Kockázatok
- Nem kerül végrehajtásra, ha nem éri el az árat
- Kihagyott lehetőségek gyorsan mozgó piacokon
- Részleges végrehajtás lehetősége alacsony forgalom esetén