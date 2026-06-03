A világ legtöbbet kereskedett valutái
Ismerje meg a világ legtöbbet kereskedett valutáit, és tanulja meg hogyan kereskedhet velük CFD-ken keresztül a Capital.com-on.
Melyik a 10 legtöbbet kereskedett valuta?
A világ legtöbbet kereskedett valutái az amerikai dollár (USD), az euró (EUR), a japán jen (JPY) és a brit font (GBP). Ezek a valuták dominálják a globális devizakereskedést, ami a stabilitásuknak, likviditásuknak és a nemzetközi piacokra gyakorolt hatásuknak köszönhető. Mindegyiküknek sajátos szerepe van, és általában a mögöttük álló központi bankok, a gazdasági viszonyok és a globális kereskedelem befolyásolják őket.
Cikkünkből megismerheti a 10 legfontosabb valutát, megtudhatja minek köszönhető a széles körű kereskedésük, mely fő valutapárokban szerepelnek és milyen tényezők miatt kulcsfontosságúak a devizapiac számára. Az alábbiakban található összes statisztika a Nemzetközi Fizetések Bankjának háromévente megjelenő 2022-es jelentéséből származik, amely az első számú információforrásnak számít az ilyen adatok tekintetében.
Az alábbi grafikonon látható melyek a világ legtöbbet kereskedett valutái az említett adatforrás szerint. Megjegyeznénk, hogy a százalékok összege 200-at tesz ki, mivel a valutákkal párokban kereskednek.
Amerikai dollár (USD)
A világ legnagyobb valutája kereskedési forgalom alapján az amerikai dollár, amelynek 2022-ben a napi kereskedési forgalma átlagosan 6,6 billió dollár volt. Ez a rendkívül magas forgalom nem meglepő, hiszen a dollár szerepel a globális devizatranzakciók 88%-ában, ami kihangsúlyozza a dominanciáját a nemzetközi pénzügy terén. A világ első számú tartalékvalutájaként betöltött szerepének köszönhetően egy rendkívül stabil és magas likviditású valuta, és olyan fő valutapárokban szerepel, mint az EUR/USD, az USD/JPY és a GBP/USD. A dollár mozgásait gyakran befolyásolják az USA gazdasági mutatói, a Federal Reserve politikája és a nemzetközi események, ami főként annak tudható be, hogy számos árucikk, mint például az olaj és az arany kereskedése USD-ben történik.
Euró (EUR)
Az euró átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 2,29 billió dollár volt. Az euró 20 európai országot képvisel, amivel a világ második legtöbbet kereskedett valutája. Az euró értékére hatással van az Európai Központi Bank (EKB), az eurózónán belüli gazdasági viszonyok és különféle politikai tényezők. Az euróra jellemző a magas likviditás, és az első számú kereskedési párja az EUR/USD, amely az egyik legaktívabb valutapár, és kulcsfontosságú mérőszám az euró dollárhoz viszonyított értékének mérésére.
Japán jen (JPY)
A japán jen a világ harmadik legtöbbet kereskedett valutája, amelynek 2022-ben 1,25 billió dollár volt az átlagos napi kereskedési forgalma. Ázsiában a legtöbbet kereskedett valutának számít, és a stabilitás szimbóluma a globális piacokon. Japán alacsony kamatlábú környezete miatt a jennek jelentős szerepe van a "carry ügyleteknél", amelyeknél a befektetők jent vesznek fel hitelre, hogy magasabb hozamú valutákba fektessenek. Az értékére komoly hatással van a Japán Nemzeti Bank (BoJ) politikája, a japán gazdasági adatok és az ázsiai gazdaság. Az USD/JPY napjainkban az egyik legtöbbet kereskedett valutapár a világon.
Brit font (GBP)
A brit font átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 968 milliárd dollár volt, amivel a negyedik legtöbbet kereskedett valutának számít. A gyakran "sterlingnek" nevezett angol font az egyik legrégebbi és leggyakrabban kereskedett valuta a világon. A GBP ismert a volatilitásáról, és főként angliai események befolyásolják, mint például az Angol Nemzeti Bank (BoE) politikája, a gazdasági adatok és a politikai fejlemények, mint például a Brexit. A GBP/USD, vagy becenevén "kábel" egy népszerű és gyakran ingadozó valutapár, amelyet széles körben követnek a hirtelen ármozgásai miatt.
Kanadai dollár (CAD)
A "loonie" becenéven ismert kanadai dollár átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 526 milliárd dollár volt. A valuta szoros kapcsolatban áll az olajárakkal, figyelembe véve, hogy Kanada a fő olajexportáló országok közé tartozik. A CAD árfolyama általában szorosan követi a nyersolaj ártrendjeit, ami vonzóvá teszi az árucikkekkel foglalkozó kereskedők számára. A CAD értékére továbbá hatással lehet a Kanadai Nemzeti Bank (BoC) politikája, a gazdasági adatok és az amerikai gazdasági viszonyok.Az USA és Kanada szoros gazdasági kapcsolata miatt az USD/CAD az egyik leggyakrabban kereskedett valutapár.
Ausztrál dollár (AUD)
Az ausztrál dollár átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 478 milliárd dollár volt. Ez az árucikk-központú valuta nagymértékben függ az olyan exportcikkektől, mint a vasérc, a szén és a földgáz. Népszerű az olyan kereskedők körében, akik kitettséget szeretnének az ázsiai és csendes-óceáni piacokon és a globális árucikk trendeken. Az AUD értékére hatással vannak az árucikk árfolyamok, Kína gazdasága és az ausztrál központi bank (RBA) politikája.Az AUD/USD egy gyakran kereskedett valutapár, amelyet főként a kockázatokkal kapcsolatos globális hangulat változásaira való érzékenysége miatt kedvelnek.
Svájci frank (CHF)
A svájci frank átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 389 milliárd dollár volt. Gyakran tekintenek rá "mentsvár" valutaként, és általában magához vonzza a kereskedőket a globális bizonytalanság időszakaiban. A frank értékének kezelése a Svájci Nemzeti Bank (SNB) hatáskörébe tartozik, amely igyekszik megelőzni a valuta túlzott felértékelődését. A CHF hírneve, mint mentsvár eszköz, valamint Svájc stabil gazdasága és alacsony inflációja igen egyedivé teszi a valutát.A frankkal való kereskedésre főként az USD/CHF és az EUR/CHF párokat használják.
Kínai jüan (CNY)
Kína fokozódó gazdasági befolyásával a kínai jüan egyre fontosabb szerepet tölt be a globális devizapiacokon. Bár nem teljesen átváltható, a jüant hatalmas kereskedelmi tranzakciókra használják, főlent Ázsiában és a feltörekvő piacokon. A jüan értékét a Kínai Központi Bank (PBOC) kezeli az árfolyama irányításán keresztül. Kína kereskedelmi hálózatának terjeszkedésével az USD/CNY és egyéb jüan párok kereskedelmi forgalma évről évre növekszik.
Hongkongi dollár (HKD)
A hongkongi dollár az egyik legtöbbet kereskedett valuta a világon, ami főként Hongkong szerepének köszönhető, mint Ázsia egyik legnagyobb pénzügyi központja, valamint a Kínával ápolt szoros kereskedelmi kapcsolatának. A HKD egy szűk tartományban van az USD-hez kötve (7,75–7,85 HKD/USD), és ez a stabilitás nemzetközi befektetéseket vonz és hozzájárul a magas kereskedési forgalmához. A valuta napi kereskedési forgalma igen magas, amelynek többsége mögött Hongkong hatalmas pénzügyi szolgáltatási szektora áll, valamint a kínai gazdasággal való szoros kapcsolata.
Új-zélandi dollár (NZD)
Az új-zélandi dollár (NZD) az egyik legfontosabb árucikk-központú valuta, és szoros kapcsolatban áll Új-Zéland mezőgazdasági és energiahordozó árucikk exportjaival, mint például a tej- és hústermékek és a faanyag. A valuta értékét Új-Zéland központi bankja kezeli, és az NZD értékére főként a globális árucikk árfolyamok ingadozásai vannak hatással. Az NZD kimondottan népszerű az olyan kereskedők körében, akik kitettséget szeretnének az ázsiai és csendes-óceáni piacokon, a nagyobb ázsiai gazdaságokban előforduló volatilitás nélkül. Az NZD napi kereskedési forgalma jól példázza a jelentőségét a devizapiacokon, mint a régióban folytatott kereskedés és befektetések hídvalutája.
Hogyan tudhatok meg többet a legtöbbet kereskedett valutákról?
Ismerje meg közelebbről a legtöbbet kereskedett valutákat, és maradjon naprakész a piacokat mozgató legfrissebb devizahírekkel, amelyeket elemzőszakértőink állítanak össze, valamint olvassa el devizakereskedési útmutatóinkat, ha jobban meg szeretné érteni a valuták működését. Továbbá a BIS központi bankokról készített háromévenként megjelenő felmérése mélyebb betekintést nyújt a globális devizapiacok mozgásaiba. Az olyan piacvezető bankok, mint a JP Morgan és a Goldman Sachs szintén gyakran tesznek közzé valutaelemzéseket, míg a Nemzetközi Valutaalap Globális pénzügyi stabilitási jelentése beszámol a valuták makrotrendjeiről.
Hogyan kereskedhet a legtöbbet kereskedett valutákkal CFD-ken keresztül
A legtöbbet kereskedett valuták CFD-ken keresztüli kereskedése lehetővé teszi az árfolyamaikon való spekulációt a valuták megvásárlása és birtoklása nélkül. A CFD-k rugalmasságot kínálnak, hiszen long (vásárlás) pozíciót nyithat, ha a devizapár emelkedésére számít, vagy short (eladás) pozíciót, ha csökkenést vár. Továbbá használhat tőkeáttételt (más néven tőkeáttételes kereskedés), hogy nagyobb pozícióknak szerezzen kitettséget, viszonylag alacsony fedezettel. A tőkeáttétel azonban kockázatos, ugyanis a lehetséges nyereségeket és veszteségeket is növeli.
A fő valutákra magas likviditás jellemző, általában szűk árréseket kínálnak, és olyan tényezők befolyásolják őket, mint például a központi bankok politikája, gazdasági adatok és globális események. Mindig egy terv alapján kereskedjen, és használjon stop-loss megbízásokat a kockázatkezelési stratégiája részeként.
Tudjon meg többet a CFD kereskedésről a hasznos útmutatónkból, és tanulja meg hogyan működnek a devizapiacok.
GYIK
Miért fontos, hogy egy valutával sokat kereskednek?
Amikor gyakran kereskedett valutákkal kereskedik, az azt jelenti, hogy a piac magas likviditású, így a kereskedők számára könnyebb gyorsan be- és kilépni a pozícióikból, minimális árváltozással. A magas likviditás általában szűkebb árréseket (alacsonyabb díjakat) és alacsonyabb áringadozást jelent, ami előnyös lehet a lakossági kereskedők számára, ugyanis előreláthatóbbak az ármozgások. Továbbá a gyakran kereskedett valuták mögött általában erős gazdaságok állnak vagy központi bankok támogatását élvezik, ezért kevésbé hajlamosak a váratlan áringadozásokra, az alacsonyabb likviditású valutákhoz viszonyítva.
Melyik a világ legtöbbet kereskedett valutája?
Az amerikai dollár a világ legtöbbet kereskedett valutája, amely a devizatranzakciók több, mint 88%-ában szerepel a BIS háromévente megjelenő központi bankokról készített 2022-es felmérése szerint. A dollár dominanciája annak tudható be, hogy globális tartalékvaluta szerepét tölti be, valamint fizetőeszközként szolgál a nemzetközi kereskedelemben, pénzügyben és az árucikk piacokon. Ennek eredményeként az olyan valutapárok, mint például az EUR/USD és az USD/JPY a legforgalmasabb párok közé tartoznak, magas likviditást és gyakori kereskedési lehetőségeket kínálva a lakossági kereskedők számára.
Melyik a legértékesebb valuta a világon?
A 2025-ös adatok szerint a kuvaiti dinár (KWD) számít a világ legértékesebb valutájának. Az átváltási árfolyama folyamatosan magas szinten van a fő valutákhoz viszonyítva, és 1 kuvaiti dinár általában több, mint 3 amerikai dollárt ér. A dinár magas értéke főként Kuvait olajexportokból származó bevételének, a stabil gazdaságának és Kuvait központi bankjának szigorú valutapolitikájának köszönhető.
Melyik a világ legkevesebbet kereskedett valutája?
A világ legkevesebbet kereskedett valutái általában azok, amelyek kis és elszigetelt gazdaságokhoz tartoznak, korlátozott nemzetközi kereskedelemmel. Ilyen valuták például a São Tomé és Príncipe-i dobra (STN) vagy a madagaszkári ariary (MGA). Ezekre a valutákra jellemző az alacsony kereskedési forgalom és a korlátozott elérhetőség a globális devizapiacokon, ami nehezen hozzáférhetővé teszi őket lakossági kereskedők számára, és hajlamosak a szélesebb árrésekre és a magasabb volatilitásra.