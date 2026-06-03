Melyik a 10 legtöbbet kereskedett valuta?

A világ legtöbbet kereskedett valutái az amerikai dollár (USD), az euró (EUR), a japán jen (JPY) és a brit font (GBP). Ezek a valuták dominálják a globális devizakereskedést, ami a stabilitásuknak, likviditásuknak és a nemzetközi piacokra gyakorolt hatásuknak köszönhető. Mindegyiküknek sajátos szerepe van, és általában a mögöttük álló központi bankok, a gazdasági viszonyok és a globális kereskedelem befolyásolják őket.

Cikkünkből megismerheti a 10 legfontosabb valutát, megtudhatja minek köszönhető a széles körű kereskedésük, mely fő valutapárokban szerepelnek és milyen tényezők miatt kulcsfontosságúak a devizapiac számára. Az alábbiakban található összes statisztika a Nemzetközi Fizetések Bankjának háromévente megjelenő 2022-es jelentéséből származik, amely az első számú információforrásnak számít az ilyen adatok tekintetében.

Az alábbi grafikonon látható melyek a világ legtöbbet kereskedett valutái az említett adatforrás szerint. Megjegyeznénk, hogy a százalékok összege 200-at tesz ki, mivel a valutákkal párokban kereskednek.

Amerikai dollár (USD)

A világ legnagyobb valutája kereskedési forgalom alapján az amerikai dollár, amelynek 2022-ben a napi kereskedési forgalma átlagosan 6,6 billió dollár volt. Ez a rendkívül magas forgalom nem meglepő, hiszen a dollár szerepel a globális devizatranzakciók 88%-ában, ami kihangsúlyozza a dominanciáját a nemzetközi pénzügy terén. A világ első számú tartalékvalutájaként betöltött szerepének köszönhetően egy rendkívül stabil és magas likviditású valuta, és olyan fő valutapárokban szerepel, mint az EUR/USD, az USD/JPY és a GBP/USD. A dollár mozgásait gyakran befolyásolják az USA gazdasági mutatói, a Federal Reserve politikája és a nemzetközi események, ami főként annak tudható be, hogy számos árucikk, mint például az olaj és az arany kereskedése USD-ben történik.

Euró (EUR)

Az euró átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 2,29 billió dollár volt. Az euró 20 európai országot képvisel, amivel a világ második legtöbbet kereskedett valutája. Az euró értékére hatással van az Európai Központi Bank (EKB), az eurózónán belüli gazdasági viszonyok és különféle politikai tényezők. Az euróra jellemző a magas likviditás, és az első számú kereskedési párja az EUR/USD, amely az egyik legaktívabb valutapár, és kulcsfontosságú mérőszám az euró dollárhoz viszonyított értékének mérésére.

Japán jen (JPY)

A japán jen a világ harmadik legtöbbet kereskedett valutája, amelynek 2022-ben 1,25 billió dollár volt az átlagos napi kereskedési forgalma. Ázsiában a legtöbbet kereskedett valutának számít, és a stabilitás szimbóluma a globális piacokon. Japán alacsony kamatlábú környezete miatt a jennek jelentős szerepe van a "carry ügyleteknél", amelyeknél a befektetők jent vesznek fel hitelre, hogy magasabb hozamú valutákba fektessenek. Az értékére komoly hatással van a Japán Nemzeti Bank (BoJ) politikája, a japán gazdasági adatok és az ázsiai gazdaság. Az USD/JPY napjainkban az egyik legtöbbet kereskedett valutapár a világon.

Brit font (GBP)

A brit font átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 968 milliárd dollár volt, amivel a negyedik legtöbbet kereskedett valutának számít. A gyakran "sterlingnek" nevezett angol font az egyik legrégebbi és leggyakrabban kereskedett valuta a világon. A GBP ismert a volatilitásáról, és főként angliai események befolyásolják, mint például az Angol Nemzeti Bank (BoE) politikája, a gazdasági adatok és a politikai fejlemények, mint például a Brexit. A GBP/USD, vagy becenevén "kábel" egy népszerű és gyakran ingadozó valutapár, amelyet széles körben követnek a hirtelen ármozgásai miatt.

Kanadai dollár (CAD)

A "loonie" becenéven ismert kanadai dollár átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 526 milliárd dollár volt. A valuta szoros kapcsolatban áll az olajárakkal, figyelembe véve, hogy Kanada a fő olajexportáló országok közé tartozik. A CAD árfolyama általában szorosan követi a nyersolaj ártrendjeit, ami vonzóvá teszi az árucikkekkel foglalkozó kereskedők számára. A CAD értékére továbbá hatással lehet a Kanadai Nemzeti Bank (BoC) politikája, a gazdasági adatok és az amerikai gazdasági viszonyok.Az USA és Kanada szoros gazdasági kapcsolata miatt az USD/CAD az egyik leggyakrabban kereskedett valutapár.

Ausztrál dollár (AUD)

Az ausztrál dollár átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 478 milliárd dollár volt. Ez az árucikk-központú valuta nagymértékben függ az olyan exportcikkektől, mint a vasérc, a szén és a földgáz. Népszerű az olyan kereskedők körében, akik kitettséget szeretnének az ázsiai és csendes-óceáni piacokon és a globális árucikk trendeken. Az AUD értékére hatással vannak az árucikk árfolyamok, Kína gazdasága és az ausztrál központi bank (RBA) politikája.Az AUD/USD egy gyakran kereskedett valutapár, amelyet főként a kockázatokkal kapcsolatos globális hangulat változásaira való érzékenysége miatt kedvelnek.

Svájci frank (CHF)

A svájci frank átlagos napi kereskedési forgalma 2022-ben 389 milliárd dollár volt. Gyakran tekintenek rá "mentsvár" valutaként, és általában magához vonzza a kereskedőket a globális bizonytalanság időszakaiban. A frank értékének kezelése a Svájci Nemzeti Bank (SNB) hatáskörébe tartozik, amely igyekszik megelőzni a valuta túlzott felértékelődését. A CHF hírneve, mint mentsvár eszköz, valamint Svájc stabil gazdasága és alacsony inflációja igen egyedivé teszi a valutát.A frankkal való kereskedésre főként az USD/CHF és az EUR/CHF párokat használják.

Kínai jüan (CNY)

Kína fokozódó gazdasági befolyásával a kínai jüan egyre fontosabb szerepet tölt be a globális devizapiacokon. Bár nem teljesen átváltható, a jüant hatalmas kereskedelmi tranzakciókra használják, főlent Ázsiában és a feltörekvő piacokon. A jüan értékét a Kínai Központi Bank (PBOC) kezeli az árfolyama irányításán keresztül. Kína kereskedelmi hálózatának terjeszkedésével az USD/CNY és egyéb jüan párok kereskedelmi forgalma évről évre növekszik.

Hongkongi dollár (HKD)

A hongkongi dollár az egyik legtöbbet kereskedett valuta a világon, ami főként Hongkong szerepének köszönhető, mint Ázsia egyik legnagyobb pénzügyi központja, valamint a Kínával ápolt szoros kereskedelmi kapcsolatának. A HKD egy szűk tartományban van az USD-hez kötve (7,75–7,85 HKD/USD), és ez a stabilitás nemzetközi befektetéseket vonz és hozzájárul a magas kereskedési forgalmához. A valuta napi kereskedési forgalma igen magas, amelynek többsége mögött Hongkong hatalmas pénzügyi szolgáltatási szektora áll, valamint a kínai gazdasággal való szoros kapcsolata.

Új-zélandi dollár (NZD)

Az új-zélandi dollár (NZD) az egyik legfontosabb árucikk-központú valuta, és szoros kapcsolatban áll Új-Zéland mezőgazdasági és energiahordozó árucikk exportjaival, mint például a tej- és hústermékek és a faanyag. A valuta értékét Új-Zéland központi bankja kezeli, és az NZD értékére főként a globális árucikk árfolyamok ingadozásai vannak hatással. Az NZD kimondottan népszerű az olyan kereskedők körében, akik kitettséget szeretnének az ázsiai és csendes-óceáni piacokon, a nagyobb ázsiai gazdaságokban előforduló volatilitás nélkül. Az NZD napi kereskedési forgalma jól példázza a jelentőségét a devizapiacokon, mint a régióban folytatott kereskedés és befektetések hídvalutája.

Hogyan tudhatok meg többet a legtöbbet kereskedett valutákról?

Ismerje meg közelebbről a legtöbbet kereskedett valutákat, és maradjon naprakész a piacokat mozgató legfrissebb devizahírekkel, amelyeket elemzőszakértőink állítanak össze, valamint olvassa el devizakereskedési útmutatóinkat, ha jobban meg szeretné érteni a valuták működését. Továbbá a BIS központi bankokról készített háromévenként megjelenő felmérése mélyebb betekintést nyújt a globális devizapiacok mozgásaiba. Az olyan piacvezető bankok, mint a JP Morgan és a Goldman Sachs szintén gyakran tesznek közzé valutaelemzéseket, míg a Nemzetközi Valutaalap Globális pénzügyi stabilitási jelentése beszámol a valuták makrotrendjeiről.