Databricks IPO – hogyan kereskedhet Databricks részvényekkel
Tudjon meg többet a Databricksről és a várható IPO-járól, beleértve az árfolyamának mozgatórugóit és a lehetséges becsült értékét, és tanulja meg hogyan kereskedhet a részvényével CFD-ken keresztül a tőzsdére kerülése után.
Mikor várható a Databricks IPO-ja?
A Databricks az aktuális (2025 áprilisa) információk szerint hivatalosan még nem jelentett be dátumot az első nyilvános részvénykibocsátására (IPO). Sokan viszont úgy gondolják, hogy a tőzsdére kerülés 2025-ben várható, miután a 2024-es 10 milliárd dolláros finanszírozási kör 62 milliárdra növelte a vállalat értékét. A piacfigyelők a Nasdaq Értéktőzsdén való bevezetést tartják legvalószínűbbnek, bár az időzítésre hatással lehet az AI piacon uralkodó hangulat és a makrogazdasági viszonyok.
Az IPO időzítésének legfontosabb tényezői:
- AI szektor momentuma: A Databricks sokak szerint alapinfrastruktúraként szolgál majd az AI fellendülés alatt, és várhatóan szeretne addig tőzsdére kerülni, amíg a befektetőknek nagy az érdeklődése az AI iránt.
- Pénzügyi növekedés: A Databricks meghaladta a 3 milliárd dolláros éves bevételt, és a jelentések szerint közeledik a nyereségességi küszöbhöz, ami fontos mérföldkő lenne a tőzsdére kerülés előtt.
- Piaci igény: a technológiai IPO-k talpra állása kedvező feltételeket teremthetne, főleg az üzleti szolgáltatásokra és generatív AI-ra összpontosító vállalatok esetében.
Mi az a Databricks?
A Databricks egy amerikai székhelyű adatfeldolgozó és AI vállalat, amely egy egységesített elemzőplatformot kínál adatelemzésre, gépi tanulásra és üzleti információgyűjtésre. A vállalatot 2013-ban alapították az Apache Spark alapítói, és lehetővé teszi a vállalatok számára az adatraktáraik és AI munkafeladataik egységesítését a felhőn.
A Databricks legfontosabb mérföldkövei
- 2013Az UC Berkeley hét akadémikusa alapította, köztük Ali Ghodsi, Matei Zaharia és Reynold Xin.
- 2015–2020Növelte a felhasználói bázisát a Fortune 500 vállalatok között és partnerséget között olyan felhőszolgáltatókkal, mint a Microsoft Azure és az AWS.
- 2021Elérte a 38 milliárd dolláros értékelést a H sorozatú finanszírozási kört követően; a Gartner piacvezetőnek kiáltotta ki az adattudományi platformok között.
- 2023500 millió dollárt gyűjtött és elérte a 43 milliárdos becsült értéket, valamint felvásárolta a MosaicML-t, amely egy generatív AI platform.
- 2025Sokan számítanak a Nasdaq-ra való felkerülésre, ami a történelem egyik legnagyobb AI IPO-ja lenne.
A Databricks fő termékei és jellemzői
- Databricks LakehouseÖtvözi az adattavakat és az adattárházakat, egységesített hozzáférést kínálva strukturált és nem strukturált adatokhoz.
- AI és ML eszközökgépi tanulási modellek képzésére és elindítására szolgáló eszközök, beleértve nyílt forráskódú keretrendszerekkel való integrációt.
- Mosaic AI (felvásárláson keresztül)Generatív AI platform, amely testre szabható, vállalati szintű nagy nyelvi modellekre összpontosít.
- Együttműködő munkafelületMegosztott jegyzetek és vezérlőpultok adattudósok, elemzők és mérnökök számára.
- Natív felhőbeli skálázhatóságAz AWS-en, Azure-on és Google Cloudon keresztül többfelhős rugalmasságot kínál.
Miből származik a Databricks bevétele?
A Databricks egy előfizetés-alapú SaaS modellen keresztül valósít meg bevételt, díjat felszámolva a vállalatoknak a platformjához való hozzáférésért, használat, számítógépes erőforrások és funkciók alapján.
Íme néhány a Databricks legfontosabb bevételforrásai közül.
|Bevételforrás
|Leírás
|Platform előfizetések
|Az ügyfelek fizetnek a Databricks elemző és AI eszközeihez való hozzáférésért, az árazás pedig számítási órák és adathasználat alapján van meghatározva.
|Felhő partnerségek
|Az AWS, az Azure és a Google Cloud partnere – a bevétel elosztása vállalati megállapodások alapján történik.
|Professzionális szolgáltatások
|Nagy ügyfeleknek oktatást és testre szabott AI modellek fejlesztését kínálja.
|AI modell szolgáltatások
|A MosaicML felvásárlása óta a Databricks képes LLM képzéseket és testre szabott eszközöket kínálni a vállalati megoldásai részeként.
A Databricksnek világszerte több, mint 10.000 ügyfele van, beleértve olyan vállalatokat, mint a Shell, a Comcast és a HSBC.
Milyen tényezők befolyásolhatják a Databricks élő részvényárfolyamát?
A Databricks tőzsdére kerülése után a részvényárfolyamára különféle vállalat-specifikus fejlemények és a szélesebb piac mozgatórugói lesznek hatással. A fontos tényezők közül megemlíthetjük az AI eszközei iránti keresletet, a vállalat bevétel- és haszonkulcsnövelő képességét és a technológiai IPO-k piacának erejét. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány fontos tényezőt, amelyek hatással lehetnek a teljesítményére a kereskedés megkezdését követően.
AI elterjedés és a vállalati kereslet növekedése
A Databricks becsült értéke szoros kapcsolatban áll azzal, hogy a platformját milyen széles körben használják olyan vállalati ügyfelek, akik szeretnék modernizálni az adatinfrastruktúrájukat és AI modelleket alkalmazni. A Lakehouse architektúrájának elterjedése, a Mosaic AI szolgáltatásai iránti növekvő kereslettel párosulva növelheti a befektetők optimizmusát az AI gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatban. A komoly vállalati ügyfelek, az új partnerségek és az ügyfélkör bővítése emelkedésre utaló jelnek tekinthető.
Ezzel szemben aggodalmat válthatnak ki a csökkenő kereslet jelei, főleg a gazdasági ciklusokra érzékeny szektorokból. Ha a vállalatok elhalasztják az AI befektetéseiket a költségvetés korlátozások vagy a gazdasági bizonytalanság miatt, akkor a Databricks növekedése lassulhat, ami a részvényárfolyamát is befolyásolhatja.
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Bevételnövekedés és haszonkulcs
2024-ben a Databricks a jelentések szerint meghaladta a 3 milliárd dolláros éves bevételt, amivel közel került a nyereségességi küszöbhöz. A bevétel folyamatos növekedése, és egy jól körvonalazott terv a nyereségesség felé fontos lehet a vállalat IPO utáni értékének alátámasztásában. A befektetők valószínűleg megjutalmazzák a rendszeresen jó negyedéves eredményeket, a magas megtartási arányt és a fegyelmezett költségkezelést.
Azonban a Databricks egy tőkeigényes piacon tevékenykedik, és komoly összegeket kell fordítania a fejlesztésre, a felhő-infrastruktúrára és az ügyféltoborzásra. Ha ezek a költségek a vártnál gyorsabban emelkednek, vagy lassul a növekedése, az elhalaszthatja a nyereségességet és sebezhetővé teszi a vállalatot a becsült értékének átértékelésével szemben.
Technológiai IPO-k piacviszonyai
A Databricks tőzsdére kerülése nem lesz elszigetelt esemény. A teljesítményére hatással lesz a befektetők érdeklődése a technológiai IPO-k és az AI-központú részvények iránt. Ha 2025-ben több sikeres részvénykibocsátás lesz végrehajtva, és nem csökken az AI infrastruktúra iránti érdeklődés, akkor a Databricksnek előnye származhat a pozitív momentumból. Az olyan vetélytársakkal való összehasonlítások, mint a Snowflake, Palantir vagy akár az Nvidia, tovább növelhetik a keresletet, ha a szektor hangulata pozitív marad.
Ezzel szemben, ha a piaci viszonyok kockázatkerülőbbé válnak – az emelkedő kamatlábak, globális gazdasági lassulások vagy a szektor kiábrándító IPO-i miatt – a Databricks számára sokkal nehezebb lehet a sikeres debütálás. A becsült értékek csökkenhetnek a szektorban, ami nyomást helyezhet a növekedési fázisban lévő vállaltokra, hogy erős alapokkal igazolják a piaci tőkeértéküket.
Versenykörnyezet
A Databricks egy gyorsan fejlődő iparágban tevékenykedik, amelyben rendkívül kiélezett a verseny, és olyan riválisokkal kell versenyeznie, mint a Snowflake, a Google BigQuery és az Amazon Redshift, ami az adatfeldolgozást illeti, az AI piacon pedig olyan vállalatokkal, mint az OpenAI, a Hugging Face és mások. A folyamatos termékinnováció, mint például az egységesített elemzőmotor, a generatív AI eszközök vagy a natív felhőalapú szolgáltatások fejlesztései segíthetnek a vállalatnak kitűnni a versenytársai közül, és megőrizni az előnyét a vállalati AI infrastruktúra terén.
A vállalatnak azonban gyorsan kell fejlődnie. Ha a versenytársai hasonló funkciókat dobnak piacra, csökkentik az árukat vagy felhívják magukra nagy ügyfelek figyelmét, akkor a piaci részesedés csökkenése aggodalmat válthat ki a befektetők körében. A reaktívnak ítélt partnerségek és integrációk stratégiaváltásról árulkodhatnak, ami csökkentheti a befektetők bizalmát.
Innováció és AI képességek
Egy olyan platformként, amely lehetővé teszi vállalatok számára hatalmas mennyiségű bizalmas adat feldolgozását és elemzését, a Databricks egyre szigorúbb szabályzásokkal találhatja magát szembe világszerte. Az AI modellek átláthatóságára, a felhasználók adatvédelmi jogaira és a felhőadatok lokalizációjára irányuló új jogszabályok hatással lehetnek a vállalat szolgáltatásaira, főleg olyan régiókban, mint az EU vagy az ázsiai és csendes-óceáni térség.
A proaktív megfelelőség és az átláthatóság növelheti a befektetők bizalmát, és a Databrickset a felelősségteljes AI szolgáltatók csoportjába helyezheti. Azonban bármilyen botlás, mint például adatkiszivárgások, szabálysértési büntetések vagy perek jelentősen ronthatnak a vállalat hírnevén, és növelhetik a költségeit, ami a részvényárfolyamának teljesítményét is befolyásolhatja.
Médiaszereplés, elemzők véleménye és kereskedési momentum
Más nagy kaliberű IPO-khoz hasonlóan a Databricks is jelentős áringadozásokat tapasztalhat, amelyeket a kereskedés első hónapjaiban előidézhet a hangulat, címlapsztorik és az elemzők értékelései. A pozitív médiaszereplés – például vezető indexekbe való bekerülés, a jó bevételi eredmények vagy az elemzők frissített értékelései – vásárlást és emelkedő momentumot idézhet elő.
Ugyanakkor az IPO utáni volatilitás gyakori, főleg akkor, ha a korai jelentések nem felelnek meg a várakozásoknak vagy a bennfentesek elkezdik eladni a részvényeiket a lekötési időszak lejárta után. A lakossági kereskedők hangulata, mint például a felhajtás a közösségi hálókon szintén felerősítheti a rövid távú ármozgásokat.
Hogyan kereskedhet Databricks részvényekkel CFD-ken keresztül
Miután a Databricks tőzsdére került, kereskedhet majd a részvényeivel CFD-ken keresztül. Íme hogyan:
- 1 Válasszon egy platformotA Capital.com több ezer globális részvényen kínál CFD kereskedést, beleértve az újonnan tőzsdére került technológiai részvényeket is.
- 2 Nyisson fiókotRegisztráljon, igazolja személyazonosságát és állítsa be a kereskedési preferenciáit.
- 3 Fizessen be fiókjáraFizessen be kereskedési fiókjára. Csak annyit fizessen be, amennyivel megengedheti a kereskedést.
- 4 Kövesse figyelemmel a piacotKövesse nyomon a Databricks részvényárfolyamát, bevételi jelentéseit és a vállalat híreit a tőzsdére kerülés után.
- 5 Nyisson pozíciótHasználjon long vagy short pozíciókat az ármozgásokon való kereskedésre. Alkalmazzon kockázatkezelő eszközöket, mint például a stop-loss megbízások.
Tudjon meg többet a CFD kereskedési útmutatónkból.
Milyen egyéb AI és technológiai részvényekkel kereskedhetek?
Bár a Databricks továbbra is magánkézben van, kereskedhet hasonló vagy hozzá kapcsolódó technológiai vállalatokkal, amelyeknek AI és big data kitettségük van:
- Snowflake (SNOW)Felhőadat platform, amelyre a Databricks legnagyobb versenytársaként tekintenek.
- Palantir (PLTR)Vállalati AI és elemzőcég, állami és kereskedelmi ügyfelekkel.
- Nvidia (NVDA)Félvezetőgyártó óriáscég, amely az AI infrastruktúra és az adatközpontok alapját képezi.
- Microsoft (MSFT)Az Azure egyik fő partnere és az OpenAI befektetője, amely tevékenykedik az adattárolás és az AI eszközök terén is.
- Salesforce (CRM)A Tableau tulajdonosa, AI-alapú CRM eszközöket kínál.
- Alphabet (GOOGL)A Google Cloud BigQuery platformja és a Vertex AI a Databricks szolgáltatásainak közvetlen versenytársai.
Tekintse meg az átfogó részvénykereskedési útmutatónkat ha egyéb lehetőségeket szeretne felfedezni.
GYIK
Kik a Databricks tulajdonosai?
A Databricks jelenleg magánkézben van, és az UC Berkeley informatikusainak csapata hozta létre, köztük a vállalat vezérigazgatóját, Ali Ghodsi-t. A vállalat számos ismert befektetőtől kapott finanszírozást, mint például az Andreessen Horowitz, a BlackRock, a T. Rowe Price és a Microsoft, amely emellett a stratégiai felhőpartnere is. Bár Ghodsi és a többi alapító szorosan közreműködik, a vállalat irányítása az intézményi befektetőkkel oszlik meg a sorozatos finanszírozási körök eredményeként.
Mennyi a Databricks aktuális értéke?
A Databricks utolsó becsült értéke 62 milliárd dollár volt a 2024-es J sorozatú finanszírozási kör után. Ez az érték a vállalat bevételeinek rohamos növekedésén, a felhasználói bázisának bővülésén és az AI ökoszisztémában betöltött egyre nagyobb szerepén alapult. Azonban az IPO végső értéke eltérhet a piaci viszonyoktól, a befektetők érdeklődésétől és a tőzsdei bevezetés előtti Databricks által megosztott pénzügyi jelentésektől függően.
Mikor lesz a Databricks IPO-ja?
Bár hivatalos IPO dátum még nem lett bejelentve, számos elemző és befektető 2025-ben számít a Databricks tőzsdére kerülésére. A vállalat már bizonyította a készenlétét a bevételei mérföldköveivel, felvásárlásokkal és a növekvő népszerűségével. Sokan a Nasdaq Értéktőzsdén való bevezetésre számítanak, bár a pontos dátum függhet a tágabb értelemben vett IPO légkörtől és a Databricks döntésétől, hogy hagyományos IPO-t, közvetlen tőzsdei bevezetést vagy egyéb opciót választ.
Hogyan tudok Databricksbe fektetni az IPO-ja előtt?
Az IPO előtti részvényekhez való hozzáférés általában intézményi befektetőkre, kockázatitőke-társaságokra és meghatalmazott személyekre van korlátozva, zárt körű kibocsátáson keresztül. Azonban egyes másodlagos piacok, mint például a Forge Global vagy az EquityZen hozzáférést nyújthatnak a meglévő részvényesek által eladott privát részvényekhez. Ezekre a részvényekre jellemző az alacsony likviditás, valamint korlátozásokkal és magasabb kockázatokkal járhatnak, ezért a befektetőknek javasolt alapos kutatást végezni, mielőtt a befektetés mellett döntenek.
A Databricks elérhető lesz CFD kereskedésre?
Ha a Databricks végrehajtsa az IPO-ját, a Capital.com és a hozzá hasonló brókerek CFD-ket kínálhatnak a részvényein. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy spekuláljanak a piac rövid távú ármozgásain a mögöttes eszköz birtoklása nélkül. A CFD-k lehetővé teszik a tőkeáttételt, valamint long és short pozíciók nyitását, azonban sajátos kockázatokkal járnak, és általában jobban megfelelnek aktív kereskedők számára, mint hosszú távú befektetésre. Az elérhetőség a bróker kínálatától, a piaci kereslettől és az IPO utáni likviditástól függ majd.