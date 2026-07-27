Hogyan lehet kiválasztani a legjobb kereskedési appot
Tanulja meg mire kell odafigyelni egy kereskedési appnál és hogyan tudja kiválasztani az igényeinek leginkább megfelelőt.
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Mi az a kereskedési app?
Egy kereskedési app egy olyan digitális platform, amelyet egy online bróker, mint például a Capital.com biztosít, és hozzáférést nyújt a pénzügyi piacokhoz a mobileszközén keresztül. Ezek a platformok különféle eszközosztályokat kínálhatnak, mint például a részvények, devizák, árucikkek és indexek. A kereskedési appok általában valós idejű árfolyam grafikonokat, technikai elemzés indikátorokat és kockázatkezelő eszközöket kínálnak.
A kereskedési appok célja az, hogy hozzáférhetővé tegyék a kereskedést és biztosítsák a kereskedők számára a pozícióik kényelmes kezelését bárhol és bármikor. Akár tapasztalt kereskedő, akár kezdő, a kereskedési appnak mindent meg kell adnia, amire szüksége lehet a kereskedési stratégiái hatékony végrehajtásához.
Hogyan lehet kiválasztani a legjobb kereskedési appot?
A legjobb kereskedési app kiválasztása a kereskedési stílusával, céljaival és igényéivel kapcsolatos tényezőktől függ. Ennek eredményeként a legjobb kereskedési app minden kereskedő számára eltérő. Ettől eltekintve van néhány egyszerű kérdés, amit feltehet magának az eligazodás megkönnyítése érdekében.
- Milyen piacok és pénzügyi eszközök érdeklik? Válasszon olyan appot, amely hozzáférést nyújt azokhoz a piacokhoz és eszközökhöz, amelyekkel kereskedni szeretne.
- Milyen a kereskedési stílusa? Az appnak meg kell felelnie a kiválasztott kereskedési stratégiának, akár napon belüli kereskedő, aki a rövid távú ármozgásokra összpontosít, akár pozícióalapú kereskedő hosszabb távú kilátásokkal.
- Mennyi támogatást és információforrást szeretne? Keressen egy olyan platformot, amely arra lett tervezve, hogy támogassa a fejlődését és oktatását az igényeinek megfelelő oktatóanyagokkal, ügyfélszolgálattal és elemzőeszközökkel.
Az említett tényezők felmérésével leszűkítheti a kínálatot és olyan kereskedési appot találhat, amely megfelel a kereskedési céljainak.
Milyen eszközökkel kereskedhet appokon keresztül?
Számos különféle pénzügyi termék közül lehet válogatni, amelyek mindegyike a kereskedők egyéni igényeihez igazodik. Az alábbiakban találhat néhány talán már ismerős pénzügyi terméket, valamint megtudhatja milyen az elérhetőségük és miért népszerűek a kereskedők körében.
- A CFD-k (különbözeti ügyletek) lehetővé teszik, hogy olyan eszközök ármozgásain spekuláljon, mint például a részvények, devizák és árucikkek, az adott eszköz birtokolása nélkül.A CFD-k tőkeáttételt kínálnak, amellyel a kereskedők nagyobb pozíciókat nyithatnak kisebb kezdőtőkével, növelve a lehetséges nyereségüket vagy veszteségüket.
- Határidőügyletek egy eszköz előre meghatározott áron és dátumon történő vásárlására vagy eladására vonatkozó szerződések. A határidős ügyletek egységesítettek és gyakran használják őket árucikkekre és indexekre, valamint alkalmasak fedezésre és a jövőbeli ármozgásokon való spekulációra.
- Opciók feljogosítják, de nem kötelezik egy eszköz megvásárlására vagy eladására egy meghatározott áron egy adott dátum előtt. Az opciók használhatók fedezésre vagy korlátozott kockázatú tőkeáttételes pozíciókra.
- Az azonnali kereskedés pénzügyi eszközök vásárlását és eladását foglalja magába azonnali végrehajtással az aktuális piaci áron. Gyakori a deviza és árucikk piacokon, ahol a kereskedők azonnali végrehajtást szeretnének.
Ne feledje – a döntést a kereskedési céljaival, a kockázattoleranciájával és a kereskedni kívánt eszközökkel összhangban kell meghoznia.
Mire kell odafigyelni egy kereskedési appnál
Miután eldöntötte mit keres, itt az ideje megvizsgálni milyen opciók állnak rendelkezésre. A kereskedési appok elemzése során vegye figyelembe, hogy az alábbi jellemzők hogyan javíthatnak a kereskedési élményén:
- Szabályozott és engedélyezett – gondoskodjon róla, hogy a kereskedési appot kínáló bróker elismert pénzügyi hatóságok által szabályozott és engedélyezett. Ez növeli a biztonságot és a megbízhatóságot, hiszen a tőkéje védelmet élvez és a bróker megfelel az ipari szabványoknak.
- Tisztességesség, következetesség és alacsony díjak – a kereskedési díjak közvetlen hatással vannak a nyereségességre. Vegye ezt is figyelembe a kereskedési stratégiája összeállítása és a platform kiválasztása során, és válasszon egy olyan appot, amely alacsony árréseket és átlátható díjakat kínál. Ha gyakran kereskedik, sokat megtakaríthat a díjakon egy olyan kereskedési app kiválasztásával, amely 0%-os jutalékot kínál és nem számít fel egynapos díjakat.
- Korszerű kereskedőeszközök – a grafikonelemző eszközök és a technikai mutatók kulcsfontosságúak a piaci trendek elemzéséhez, a kereskedési stratégia összeállításához és a megalapozott döntéshozáshoz. A minőségi kereskedési appok nagy választékot kínálnak a különféle grafikontípusokból és elemzőeszközökből, amelyek alkalmazhatók különböző kereskedési stratégiáknál és eszközosztályokon.
- Villámgyors megbízás végrehajtás – tegye hozzáférhetőbbé és hatékonyabbá a kereskedést egy olyan app kiválasztásával, amely intuitív és letisztult felülettel rendelkezik. A könnyű eligazodás, az ingyenes oktatóanyagok és a 24/7-ben elérhető ügyfélszolgálat tovább fokozhatja a kereskedési élményét.
- Gyors ügyletvégrehajtás – a gyorsaság előny lehet a kereskedésben, főleg a gyorsan mozgó piacokon, amelyeken az ár rövid időn belül jelentősen megváltozhat, ezért olykor az időzítés lehet a döntő tényező a nyereség és a veszteség között. Egy gyors ügyletvégrehajtást kínáló app gondoskodik róla, hogy a megbízásai a kívánt áron kerülnek végrehajtásra, minimálisra csökkentve a csúszást.
- Kereskedők és piacvezető szervek által javasolt – a díjak és a piacvezető szervek általi elismerések – mint például a ForexBrokers.com, az Online Money awards és a Good Money Guide – alátámasztják a megbízhatóságot és a kereskedési app minőségét. Keressen olyan díjakat, amelyek alátámasztják a kereskedési app legfontosabb jellemzőit, valamint olvasson független felhasználói értékeléseket olyan platformokon, mint például az App Store, a Google Play és a Trustpilot.
- Ingyenes oktatóanyagok – akár új a kereskedésben, akár a képességeit szeretné finomítani, az oktatóanyagokhoz való hozzáférés felbecsülhetetlen lehet. Keressen olyan appokat, amelyek útmutatókat, webináriumokat, cikkeket és egyéb oktatóanyagokat kínálnak, amelyekkel bővítheti tudását és fejlesztheti képességeit. Bónuszként keressen olyan platformot, amely ingyenes és naprakész piaci híreket, jelzéseket és értesítéseket kínál.
- Globális és helyi eszközökhöz való hozzáférés – válasszon egy olyan kereskedési appot, amely helyi és globális piacok széles választékával rendelkezik olyan eszközosztályok terén, mint például az árucikkek, részvények, indexek, devizák és kriptovaluták. A gazdagabb eszközkínálathoz való hozzáférés megkönnyíti a portfóliója diverzifikációját és különböző kereskedési stratégiák kipróbálását.
- Próbafiók – válasszon egy appot, amely próbafiókot is kínál, amelyen virtuális tőkével gyakorolhatja a kereskedést, mielőtt valódi tőkéjét kockáztatná. Ez segít tesztelni különféle kereskedési stratégiákat és piacokat, valamint közelebbről megismerni a platformot.
Miért kereskedjen nálunk?
Itt az ideje egy megbízható brókert találni és beindítani a stratégiáját. A Capital.com egy többszörös díjnyertes online CFD-kereskedési platform, amely könnyen kezelhető asztali platformot és mobil appot kínál. Csatlakozzon 870,000 kereskedőhöz 183 különböző országból, és kereskedjen CFD-kkel 5,500+ eszközön, beleértve részvényeket, indexeket, árucikkeket és devizákat.
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- Egyszerű kezelhetőség: Részesüljön zökkenőmentes kereskedési élményben, és férjen hozzá a megalapozott kereskedési döntésekhez szükséges információkhoz és eszközökhöz.
- Korszerű kereskedőeszközök: A grafikonok, elemzőeszközök és hasznos források segíthetnek elemezni a történelmi áradatokat, a forgalmat és a trendeket.
- Versenyképes árrések és átlátható díjak: Tudni fogja mire vállalkozik, hiszen egy olyan brókert választott, amely őszinte a díjaival kapcsolatban és versenyképes árrésekkel minimalizálja a költségeket.
- Kockázatkezelés: Hatékony eszközök, mint például stop-loss* és take-profit megbízások, amelyekkel csökkentheti a kockázatokat és megvédheti a nyereségeit.
- Oktatóanyagok: Útmutatók, tanfolyamok, webináriumok és videók, amelyekkel felfrissítheti tudását és naprakész maradhat.
- Elhivatott ügyfélszolgálat: Lépjen kapcsolatba a csapattal és kapjon közvetlen választ a kérdéseire – a Capital.com napi 24 órában elérhető e-mailes, telefonos és élő chates ügyfélszolgálatot kínál különböző nyelveken.
- Elismerés és felhasználói visszajelzések: Válasszon egy olyan brókert, amely a közelmúltban díjakat nyert az iparág vezető szerveitől. Vessen egy pillantást nagyszerű felhasználói visszajelzéseinkre és értékeléseinkre olyan független értékelőplatformokon, mint például a Trustpilot.
*A stop-lossok nincsenek garantálva.
GYIK
Mit keressek egy kereskedési appban?
Az, hogy milyen szempontok szerint értékel egy kereskedési appot, függ a személyes kereskedési stílusától, a szükségleteitől és a preferenciáitól. Vegye figyelembe a szabályzást és az engedélyt, a felhasználóbarát felületet, az eszközkínálatot, a kereskedési költségeket, a grafikonelemző eszközöket, az oktatóanyagokat és az ügyfélszolgálatot.
Milyen különböző típusú kereskedési appok léteznek?
A piacon számos különféle kereskedési app közül lehet válogatni. Gyakran olyan tényezők szerint vannak csoportosítva, mint például a kínálatukban szereplő pénzügyi eszközök és eszközosztályok (mint például részvények, devizák és árucikkek), milyen felületeken elérhetők (asztali, webes, mobil) és milyen típusú kereskedők (lakossági vagy professzionális) számára lettek kifejlesztve.
Mennyire fontos az ügyfélszolgálat egy kereskedési appnál?
A megbízható ügyfélszolgálat gondoskodik arról, hogy bármilyen fennakadás vagy kérdés mihamarabb kezelve lesz, ami elengedhetetlen a zökkenőmentes kereskedési élményhez. Keressen olyan kereskedési appot, amely több ügyfélszolgálati csatornát kínál, mint például élő chat, e-mail és telefon, amelyek ideális esetben napi 24 órában elérhetők. A több különböző nyelv elérhetősége szintén hasznos lehet, ha nem az angol az anyanyelve.