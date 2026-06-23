IPO de Monzo – comment trader les actions Monzo
Découvrez Monzo et sa potentielle IPO, les principaux facteurs influençant son cours, et comment trader les actions Monzo via des CFD lors de son introduction en bourse.
Quand aura lieu l'IPO de Monzo ?
En février 2025, Monzo n'a pas officiellement annoncé de date précise pour son introduction en bourse (IPO). Cependant, des rapports suggèrent que la société envisage une future IPO alors qu'elle continue son expansion au Royaume-Uni et à l'international. Avec sa base d’utilisateurs solide et son approche axée sur le numérique, une introduction en bourse pourrait fournir des capitaux supplémentaires pour sa croissance.
Monzo vise à être « prête pour une IPO » d’ici fin 2025, même si l’introduction en bourse pourrait ne pas avoir lieu avant 2026. L’entreprise se concentre sur le renforcement de sa gouvernance et l’achèvement des préparatifs nécessaires pour garantir une entrée en bourse réussie.
Valorisation
Lors de son dernier tour de table en 2024, Monzo a été valorisée à environ 4,5 milliards de livres sterling. L’entreprise a enregistré son premier bénéfice annuel l’an dernier, porté par la hausse des taux d’intérêt ainsi que l’augmentation des frais de transaction et d’abonnement.
Lieux potentiels d’IPO
Un débat est en cours au sein de Monzo concernant le lieu privilégié pour son IPO. Le PDG TS Anil plaide en faveur d’une introduction aux États-Unis, cherchant à accéder à des marchés de capitaux plus profonds et à des valorisations plus élevées, souvent observées pour les entreprises axées sur la tech de l’autre côté de l’Atlantique. À l’inverse, le conseil d’administration de Monzo penche pour une introduction au Royaume-Uni, en phase avec la vaste clientèle locale de l’entreprise qui dépasse les 10 millions d’utilisateurs.
Contexte de marché
La décision concernant le lieu d’introduction intervient à un moment clé pour les marchés actions britanniques, qui ont connu un recul de l’activité liée aux IPO. Les entreprises introduites à Londres ont levé l’an dernier le montant le plus bas jamais enregistré, suscitant des inquiétudes quant à la liquidité du marché et aux valorisations. Une introduction en bourse de Monzo pourrait redynamiser de manière significative les marchés actions britanniques, en particulier dans le secteur de la fintech, considéré comme un moteur de croissance potentiel.
Dans l'ensemble, bien que Monzo n'ait pas fixé de date spécifique pour son IPO, la société se prépare activement à son introduction en bourse, avec des réflexions en cours concernant le calendrier et le lieu optimaux pour soutenir au mieux sa croissance et sa valeur pour ses actionnaires.
Qu'est-ce que Monzo ?
Monzo est une banque numérique britannique proposant des services financiers via une application mobile, incluant des comptes courants, des fonctionnalités d'épargne et des outils de gestion budgétaire. Fondée en 2015, elle est devenue l'une des principales néobanques, bouleversant le secteur bancaire traditionnel grâce à une approche centrée sur le client et pilotée par la technologie.
Caractéristiques clés de Monzo
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Banque via application : un compte courant mobile-first avec notifications instantanées et aperçu des dépenses en temps réel.
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Outils d’épargne et de gestion budgétaire : propose des « Pots » pour l’épargne, des arrondis automatiques et des contrôles de dépenses.
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Dépenses à l’étranger sans frais : propose des transactions forex à faible coût et des retraits aux distributeurs automatiques.
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Découverts et prêts : propose des options de crédit flexibles, y compris des découverts et des prêts personnels.
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Monzo Premium et Plus : comptes par abonnement avec des avantages supplémentaires comme l’assurance voyage et les cartes virtuelles.
Monzo est réglementée au Royaume-Uni en tant que banque entièrement agréée, offrant aux utilisateurs une sécurité financière et une protection FSCS sur les dépôts éligibles.
Historique de valorisation de Monzo
La valorisation de Monzo a connu une croissance significative au fil des années, reflétant l’expansion rapide de sa base d’utilisateurs, la diversification de ses produits et la confiance des investisseurs dans le secteur de la banque numérique. Cependant, les conditions de marché et les préoccupations liées à la rentabilité pourraient affecter sa valorisation lors de sa future IPO.
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Année
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Tour de table
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Valorisation estimée
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Évolutions clés
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2017
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Série C
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280 M£
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Obtention de la licence bancaire au Royaume-Uni, passage des cartes prépayées aux comptes courants complets.
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2018
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Série D
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1 Md£
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Atteint 1 million de clients, élargissement des services de prêt.
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2020
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Série G
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1,25 Md£
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L’impact du COVID-19 a entraîné une baisse de la valorisation, mais la croissance du nombre d’utilisateurs s’est poursuivie.
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2021
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Financement privé
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3,5 Md£
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Rebond grâce à l’augmentation des revenus issus des prêts et des comptes premium.
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2024
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Financement pré-IPO
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4,5 Md£
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Développement de la banque pour les entreprises, présence internationale et offres premium.
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À déterminer
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IPO potentielle
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?
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La valorisation dépendra des conditions de marché, de la croissance des revenus et des perspectives de rentabilité.
Comment Monzo gagne-t-elle de l’argent ?
Monzo génère des revenus en tant que banque entièrement numérique, proposant des services financiers principalement via son application mobile. Contrairement aux banques traditionnelles, elle ne dépend pas d’agences physiques mais propose une expérience fluide, axée sur la technologie.
Les revenus de Monzo proviennent de plusieurs sources, réparties comme suit :
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Source de revenu
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Description
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Frais d'interchange
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Un petit pourcentage gagné lorsque les clients utilisent leurs cartes Monzo.
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Découverts et prêts
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Intérêts perçus grâce à l’offre de services de crédit.
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Formules d’abonnement
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Monzo Plus et Monzo Premium proposent des fonctionnalités supplémentaires moyennant des frais.
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Partenariats de places de marché
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Revenus issus de produits financiers tiers comme l’assurance.
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Banque pour les entreprises
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Revenus provenant des comptes Monzo Business conçus pour les PME.
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Indicateur financier
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Tendance de performance
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Croissance des revenus
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Au cours de l’exercice clos en mars 2024, les revenus ont bondi de 147 % pour atteindre 800 millions de livres sterling, contre 355,6 millions l’année précédente.
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Rentabilité
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A réalisé un bénéfice avant impôts de 15,4 millions de livres sterling au cours de l’exercice clos en mars 2024, marquant la première année complète de rentabilité de l’entreprise.
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Base utilisateurs
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A atteint 9,7 millions de clients en mai 2023, ce qui en fait la septième plus grande banque du Royaume-Uni en nombre de clients.
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Dépôts des clients
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A enregistré une augmentation de 88 % des dépôts des clients, atteignant 11,2 milliards de livres sterling au cours de l’exercice clos en mars 2024.
Qu’est-ce qui pourrait influencer le cours de l’action Monzo ?
Le cours de l’action Monzo, une fois cotée en bourse, sera influencé par de nombreux facteurs, allant des conditions générales du marché à la performance de l’entreprise.Les investisseurs suivront de près la croissance, la rentabilité et les évolutions réglementaires.
Conditions de marché et tendances sectorielles
Tendances macroéconomiques: les taux d’intérêt, l’inflation et les habitudes de consommation auront un impact sur les valorisations des fintechs. Des taux d’intérêt plus élevés peuvent augmenter les revenus de prêt de Monzo mais aussi freiner la demande d’emprunt, tandis que les ralentissements économiques peuvent affecter le volume des transactions.
Concurrence des banques challengers: Monzo évolue dans un secteur très concurrentiel, face à d’autres banques 100 % numériques comme Starling Bank et Revolut, ainsi qu’aux institutions financières traditionnelles développant leurs propres offres digitales. Toute évolution des parts de marché ou différenciation produit influencera la confiance des investisseurs.
Performance de l'IPO: les premiers jours d'IPO en bourse peuvent donner le ton à l’évolution du cours de l’action. Un bon démarrage pourrait générer une dynamique haussière, tandis qu’un accueil mitigé pourrait entraîner une volatilité initiale et une pression à la vente.
Fondamentaux et croissance de l'entreprise
Revenus et rentabilité: les investisseurs scruteront la capacité de Monzo à générer des bénéfices durables, en particulier à partir de sources de revenus clés comme les abonnements premium, les prêts, les commissions d’interchange et les comptes professionnels. Alors que Monzo est récemment devenu rentable, la poursuite de la croissance des bénéfices sera un facteur clé.
Croissance et engagement des utilisateurs: une base client en hausse et une utilisation accrue des comptes (ex. : dépôts, transactions, prêts et épargne) indiqueront une forte demande pour les services de Monzo. Des niveaux d’engagement élevés, en particulier parmi les utilisateurs premium, pourraient soutenir une valorisation plus élevée.
Statut réglementaire: en tant que banque réglementée au Royaume-Uni, Monzo doit se conformer à une surveillance financière stricte. Tout défi réglementaire, amende ou changement de politique – comme un durcissement des exigences en capital – pourrait affecter la flexibilité opérationnelle et la rentabilité. L'expansion sur de nouveaux marchés, notamment aux États-Unis, entraîne également des complexités réglementaires.
Sentiment du marché et activité de trading
Notations des analystes: les rapports des banques d’investissement et des analystes financiers orienteront le sentiment des investisseurs. Des notations optimistes pourraient stimuler la demande, tandis que des révisions à la baisse ou des inquiétudes concernant la rentabilité à long terme pourraient déclencher des ventes.
Actualités et perception du public: les violations de sécurité, les innovations produit, les partenariats ou les changements de direction peuvent influencer le sentiment des investisseurs. Monzo dispose d'une marque forte axée sur la communauté, donc maintenir la confiance sera essentiel.
Intérêt vendeur et volume de transactions: en tant qu’action fintech, Monzo pourrait connaître une volatilité accrue, notamment durant les premiers mois suivant son IPO. Un volume de transactions élevé pourrait entraîner de fortes fluctuations des cours, les vendeurs à découvert influençant également l’évolution quotidienne du cours.
Comment trader les actions Monzo
Dès que Monzo fera ses débuts en bourse, suivez ces étapes pour trader ses actions :
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Choisissez une plateforme de courtage: choisissez un courtier réglementé proposant des actions Monzo ou des CFD. Pour en savoir plus sur les contrats sur différence, consultez notre guide du trading de CFD.
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Ouvrez un compte de trading: inscrivez-vous et vérifiez votre identité.
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Déposer des fonds: alimentez votre compte avec votre mode de paiement préféré.
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Surveillez la performance de l’action: restez informé des rapports financiers et des actualités du secteur.
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Passez un ordre: achetez ou vendez des actions à l’aide d’ordres au marché ou à cours limité.Envisagez des ordres stop-loss pour gérer le risque.
Restez à l'écoute des marchés grâce aux analyses expertes de nos équipes internes. Consultez notre section actualités et analyses pour en savoir plus.
Quelles actions fintech puis-je trader ?
Bien que Monzo n’ait pas encore confirmé la date de son IPO, les investisseurs peuvent tout de même s’exposer au secteur de la fintech en tradant d’autres acteurs majeurs.
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Wise (WISE.L) : spécialisé dans les transferts d’argent internationaux et la banque sans frontières.
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Adyen (ADYEN.AS): processeur de paiements mondial au service d’entreprises comme Netflix et Uber.
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SoFi Technologies (SOFI): une banque en ligne basée aux États-Unis proposant des services de finances personnelles et de trading.
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Nubank (NU): une banque numérique de premier plan en Amérique latine.
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FIS (FIS) et Fiserv (FI): fournissent une infrastructure technologique pour les services bancaires et les paiements.
Pour en savoir plus sur le trading d’actions fintech et d’autres titres, consultez notre guide complet du trading d’actions.
FAQ
Qui détient Monzo ?
Monzo est une entreprise privée, dont les actions sont détenues par ses fondateurs, ses employés et des sociétés de capital-risque comme Accel, General Catalyst et Passion Capital. Une fois introduite en bourse, la propriété s’étendra aux investisseurs publics.
Quelle est la valeur de Monzo ?
La dernière valorisation de Monzo en 2024 était d’environ 4,5 milliards de livres sterling à la suite de son tour de table le plus récent. Ce chiffre pourrait évoluer avant une éventuelle IPO.
Quand est-ce que Monzo fera son IPO ?
Il n’y a pas de date confirmée pour l’IPO de Monzo, mais les analystes estiment qu’elle pourrait avoir lieu en 2025 ou plus tard.
Comment investir dans Monzo avant son IPO ?
L’investissement pré-IPO est généralement réservé aux sociétés de capital-risque et de capital-investissement. Certaines places de marché secondaires peuvent proposer des actions pré-IPO, mais la plupart des investisseurs particuliers devront attendre l’introduction officielle.
Les actions Monzo seront-elles disponibles en trading CFD ?
Si Monzo entre en bourse, de nombreux courtiers pourraient proposer des CFD sur l’action Monzo, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de cours sans détenir les actions. La disponibilité dépendra du courtier et des conditions de marché.