IPO de Monzo – comment trader les actions Monzo

Quand aura lieu l'IPO de Monzo ?

En février 2025, Monzo n'a pas officiellement annoncé de date précise pour son introduction en bourse (IPO). Cependant, des rapports suggèrent que la société envisage une future IPO alors qu'elle continue son expansion au Royaume-Uni et à l'international. Avec sa base d’utilisateurs solide et son approche axée sur le numérique, une introduction en bourse pourrait fournir des capitaux supplémentaires pour sa croissance.

Monzo vise à être « prête pour une IPO » d’ici fin 2025, même si l’introduction en bourse pourrait ne pas avoir lieu avant 2026. L’entreprise se concentre sur le renforcement de sa gouvernance et l’achèvement des préparatifs nécessaires pour garantir une entrée en bourse réussie.

Valorisation

Lors de son dernier tour de table en 2024, Monzo a été valorisée à environ 4,5 milliards de livres sterling. L’entreprise a enregistré son premier bénéfice annuel l’an dernier, porté par la hausse des taux d’intérêt ainsi que l’augmentation des frais de transaction et d’abonnement.

Lieux potentiels d’IPO

Un débat est en cours au sein de Monzo concernant le lieu privilégié pour son IPO. Le PDG TS Anil plaide en faveur d’une introduction aux États-Unis, cherchant à accéder à des marchés de capitaux plus profonds et à des valorisations plus élevées, souvent observées pour les entreprises axées sur la tech de l’autre côté de l’Atlantique. À l’inverse, le conseil d’administration de Monzo penche pour une introduction au Royaume-Uni, en phase avec la vaste clientèle locale de l’entreprise qui dépasse les 10 millions d’utilisateurs.

Contexte de marché

La décision concernant le lieu d’introduction intervient à un moment clé pour les marchés actions britanniques, qui ont connu un recul de l’activité liée aux IPO. Les entreprises introduites à Londres ont levé l’an dernier le montant le plus bas jamais enregistré, suscitant des inquiétudes quant à la liquidité du marché et aux valorisations. Une introduction en bourse de Monzo pourrait redynamiser de manière significative les marchés actions britanniques, en particulier dans le secteur de la fintech, considéré comme un moteur de croissance potentiel.

Dans l'ensemble, bien que Monzo n'ait pas fixé de date spécifique pour son IPO, la société se prépare activement à son introduction en bourse, avec des réflexions en cours concernant le calendrier et le lieu optimaux pour soutenir au mieux sa croissance et sa valeur pour ses actionnaires.