Comment choisir la meilleure application de trading
Découvrez ce qu'il faut regarder dans une application de trading et comment choisir celle qui vous convient le mieux.
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Qu'est-ce qu'une application de trading ?
Une application de trading est une plateforme numérique fournie par un courtier en ligne, comme Capital.com, qui permet d'accéder aux marchés financiers depuis votre appareil mobile avec une connexion Internet.Ces plateformes peuvent proposer une large gamme de classes d'actifs, telles que des actions, des devises, des matières premières et des indices. Les fonctionnalités des applications de trading incluent souvent des graphiques de prix en temps réel, des indicateurs d'analyse technique et des outils de gestion des risques.
Les applications de trading ont pour objectif de rendre le trading accessible et pratique, permettant aux traders de gérer leurs positions à tout moment et en tout lieu. Que vous soyez un trader expérimenté ou débutant, votre application doit vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour exécuter vos stratégies de trading de manière efficace.
Comment choisir la meilleure application de trading ?
Trouver la meilleure application de trading dépend de plusieurs facteurs propres à votre style de trading, vos objectifs et vos préférences. En conséquence, la meilleure application de trading sera souvent différente pour chaque trader. Cependant, voici quelques questions simples à vous poser pour vous aider à faire votre choix.
- Quels marchés et instruments financiers vous intéressent ? Choisissez une application qui donne accès aux marchés et aux actifs que vous souhaitez trader.
- Quel est votre style de trading ? Votre application doit être adaptée à vos stratégies de trading, que vous soyez un day trader axé sur les mouvements de prix à court terme ou un trader de position avec une vision à long terme.
- De quel niveau de support et de ressources avez-vous besoin ? Recherchez une plateforme conçue pour soutenir votre développement et votre apprentissage en tant que trader, avec des supports pédagogiques, une assistance client et des outils analytiques adaptés à vos besoins.
En évaluant ces facteurs, vous pourrez affiner vos options et trouver une application de trading qui correspond à vos objectifs.
Quels actifs peut-on trader sur les applications ?
Le choix se compose d'une large gamme de produits financiers, chacun adapté aux besoins spécifiques de différents traders. Voici plusieurs produits financiers dont vous avez peut-être entendu parler, leur disponibilité et les raisons de leur popularité auprès des traders.
- Les CFD (contrats pour différence) vous permettent de spéculer sur les mouvements de prix d'actifs tels que les actions, les devises et les matières premières sans les posséder.Les CFD offrent un effet de levier, permettant aux traders d'ouvrir des positions importantes avec un investissement initial plus faible, amplifiant ainsi les gains et les pertes potentiels.
- Marchés à terme sont des contrats d'achat ou de vente d'un actif à un prix prédéterminé à une date future spécifique. Les contrats à terme sont standardisés et couramment utilisés pour les matières premières et les indices, adaptés à la couverture ou à la spéculation sur les mouvements de prix futurs.
- Options vous donnent le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé avant une certaine date. Les options peuvent être utilisées pour la couverture ou pour renforcer des positions avec un risque limité.
- Le trading au comptant consiste à acheter ou vendre des instruments financiers pour une livraison immédiate au prix courant du marché. C'est courant sur les marchés forex et des matières premières pour les traders recherchant une exécution immédiate.
N'oubliez pas : adaptez vos choix à vos objectifs de trading, votre tolérance au risque et les actifs qui vous intéressent.
Que rechercher dans une application de trading ?
Maintenant que vous savez ce que vous voulez, il est temps d'examiner les options. Lors de l'évaluation des applications de trading, prenez en compte comment les fonctionnalités suivantes peuvent améliorer votre expérience de trading :
- Régulé et agréé – Assurez-vous que le courtier fournissant l'application de trading soit régulé et agréé par des autorités financières compétentes. Cela ajoute une couche de sécurité et de confiance, en sachant que vos fonds sont protégés et que le courtier respecte les normes du secteur.
- Des frais équitables, constants et bas – les coûts de trading ont un impact direct sur la rentabilité. Tenez-en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de trading ou du choix d'une plateforme, et recherchez une application qui propose des spreads faibles et une tarification transparente. Si vous tradez fréquemment, vous pourriez potentiellement économiser sur les coûts en trouvant une application de trading qui propose des commissions à 0 % et zéro frais de financement overnight.
- Outils de trading avancés – Les outils de graphique et les indicateurs techniques sont essentiels pour analyser les tendances du marché, développer une stratégie de trading et prendre des décisions éclairées. Les bonnes applications de trading disposent d'une large gamme de types de graphiques et d'outils de dessin de haute qualité, adaptés à différentes stratégies de trading et classes d'actifs.
- Exécution ultra-rapide d'ordres – rendez le trading plus fluide et efficace en choisissant une application avec une interface intuitive et épurée. La facilité de navigation, les ressources pédagogiques gratuites et le support client 24 h/24 et 7 j/7 peuvent contribuer à améliorer encore votre expérience de trading.
- Exécution rapide des ordres – la vitesse peut être un atout dans le trading, surtout sur les marchés volatils où les prix peuvent changer considérablement en peu de temps, et où le timing fait la différence entre un profit et une perte. Une application avec une exécution rapide des ordres garantit que vos transactions sont effectuées aux prix anticipés, minimisant ainsi le slippage.
- Recommandée par les traders et les organismes de l'industrie de premier plan – les prix et reconnaissances d'organismes de l'industrie de premier plan, tels que ForexBrokers.com, les Online Money Awards et le Good Money Guide, peuvent indiquer la fiabilité et la qualité d'une application de trading. Recherchez des prix qui mettent en avant des aspects d'une application de trading que vous considérez comme importants, ainsi que des avis d'utilisateurs indépendants sur des plateformes telles que App Store, Google Play et Trustpilot.
- Ressources pédagogiques gratuites – que vous soyez débutant en trading ou que vous cherchiez à améliorer vos compétences, l'accès à des ressources pédagogiques peut s'avérer inestimable. Recherchez des applications qui offrent des tutoriels, des webinaires, des articles et d'autres supports d'apprentissage pour vous aider à améliorer vos connaissances et compétences. Comme bonus, choisissez une plateforme qui propose des actualités de marché, des signaux et des alertes gratuits et à jour.
- Accès aux actifs mondiaux et locaux – choisissez une application de trading qui offre une large gamme de marchés locaux et mondiaux à trader, couvrant des classes d'actifs telles que les matières premières, les actions, les indices, le forex et les cryptomonnaies. L'accès à une large gamme d'actifs facilite la diversification de votre portefeuille et l'exploration de différentes stratégies de trading.
- Compte démo– choisissez une application qui propose un compte de démonstration pour pratiquer le trading avec des fonds virtuels, avant de risquer de l'argent réel. Cela pourrait vous aider à tester différentes stratégies de trading et marchés, et à vous familiariser avec la plateforme.
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- Application de trading facile à utiliser: Tradez où que vous soyez en ligne avec notre application mobile riche en fonctionnalités, et exécutez vos transactions en seulement 0,03 seconde.
- Facilité d'utilisation : Optez pour une expérience fluide avec les informations et les outils nécessaires pour prendre de meilleures décisions de trading.
- Outils de trading avancés : Graphiques, outils de dessin et ressources utiles pour vous aider à analyser les données historiques des prix, l'activité des volumes et les tendances.
- Spreads compétitifs et tarification transparente : Sachez exactement ce que vous payez avec un courtier transparent sur les frais et qui minimise les coûts grâce à des spreads compétitifs.
- Gestion des risques : Des outils solides comme les ordres de stop-loss* et de take-profit aident à réduire les risques et à protéger vos gains.
- Ressources pédagogiques : Guides, cours, webinaires et vidéos pour rafraîchir vos connaissances et vous mettre à jour.
- Support client dédié : Contactez l'équipe et obtenez une réponse directe à vos questions – Capital.com propose un support par e-mail, téléphone et chat en direct 24 h/24 et 7 j/7 dans plusieurs langues.
- Reconnaissance dans l'industrie et avis des clients : Choisissez un courtier qui a récemment remporté des prix décernés par des autorités de l'industrie reconnues. Consultez nos avis et évaluations exceptionnels sur des plateformes d'avis indépendantes comme Trustpilot.
*Les stop-loss ne sont pas garantis.
FAQs
Que devrais-je rechercher dans une application de trading ?
Ce que vous devez rechercher dans une application de trading dépend de votre style de trading, de vos besoins et de vos préférences personnelles. Prenez en compte la régulation et la licence, l'intuitivité de l'interface, les actifs proposés, les coûts de trading, les outils de graphique, les ressources pédagogiques et le support client.
Quels sont les différents types d'applications de trading ?
Il existe de nombreuses applications de trading, l'offre est large. Elles sont souvent classées en fonction de facteurs tels que les instruments financiers et les classes d'actifs proposés (comme les actions, le forex, les matières premières), les plateformes sur lesquelles elles fonctionnent (bureau, web, mobile) et le type d'utilisateur pour lequel elles sont conçues (traders particuliers ou professionnels).
Quelle est l'importance du support client dans une application de trading ?
Un service client fiable garantit que vos problèmes ou questions sont traités rapidement, ce qui est essentiel pour une expérience de trading fluide. Recherchez des applications de trading qui offrent plusieurs canaux de support, tels que le chat en direct, le support par e-mail et par téléphone, idéalement disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Un support en plusieurs langues peut également être utile si l'anglais n'est pas votre langue maternelle.