Normas de promoción para códigos promocionales

1 Monto de la bonificación: $50

2 Elegibilidad: las bonificaciones no están disponibles para transferencias internas, ganancias de concursos u otras promociones, a menos que se especifique lo contrario.

3 Condiciones para solicitar la bonificación y requisitos de trading:

Requisito de volumen de tipo de activo por bonificación de $50 (USD)

Materias primas 250,000

Criptomonedas 125,000

Divisas 750,000

Acciones 125,000

Índices 750,000

Depósito mínimo requerido para solicitar la bonificación: $10

4 Activación y liberación de bonificaciones: una vez operado el volumen requerido, la bonificación se libera y se transfiere al saldo del cliente semanalmente.

5 Consideración separada de la bonificación: cada bonificación por depósito se trata de forma individual.

6 Ejemplo de cálculo de la bonificación: un cliente deposita $100 el lunes, contacta al servicio de soporte con el código promocional y completa el volumen de trading requerido. Los miércoles de cada semana, se distribuyen bonificaciones a los clientes que reúnen los requisitos en función de los requisitos de volumen de trading.

7 Normas de cancelación de bonificaciones:

La bonificación se cancela si el capital de la cuenta cae por debajo del importe de la bonificación.

El retiro de fondos personales por debajo del monto de la bonificación da lugar a la cancelación de la última bonificación primero hasta que el capital supere el monto de la bonificación.

Si se retiran fondos personales después de haber cobrado una bonificación, esta queda revocada.

8 Condiciones de retiro de la bonificación:

La bonificación debe seguir estando presente en la cuenta en el momento del retiro.

Si se alcanza el volumen requerido, pero la bonificación ha sido cancelada, no se restablecerá.

9 Normas específicas de los códigos promocionales:

Los códigos promocionales deben introducirse exactamente como se indica en el chat de soporte.

Cada código promocional solo es válido para los usuarios que se registren por primera vez.

Los códigos promocionales solo pueden utilizarse una vez por usuario y no pueden combinarse con otras promociones.

La bonificación de un código promocional está sujeta a los mismos requisitos de trading que otras bonificaciones. Los códigos promocionales caducan al cabo de un período determinado; asegúrate de que el código siga activo antes de proporcionarlo a los usuarios.

El uso indebido o fraudulento de los códigos promocionales puede dar lugar a la descalificación de la promoción.

10 Términos y condiciones generales: