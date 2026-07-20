InicioTérminos y políticasNormas de promoción para códigos promocionales

Tenga en cuenta que la campaña promocional de códigos de descuento ha finalizado. Los códigos asociados a esta campaña ya no son válidos ni canjeables.

Normas de promoción para códigos promocionales

Monto de la bonificación: $50

Elegibilidad: las bonificaciones no están disponibles para transferencias internas, ganancias de concursos u otras promociones, a menos que se especifique lo contrario.

Condiciones para solicitar la bonificación y requisitos de trading

Requisito de volumen de tipo de activo por bonificación de $50 (USD) 

  • Materias primas 250,000

  • Criptomonedas 125,000 

  • Divisas 750,000 

  • Acciones 125,000 

  • Índices 750,000 

Depósito mínimo requerido para solicitar la bonificación: $10

Activación y liberación de bonificaciones: una vez operado el volumen requerido, la bonificación se libera y se transfiere al saldo del cliente semanalmente.

Consideración separada de la bonificación: cada bonificación por depósito se trata de forma individual.

Ejemplo de cálculo de la bonificación: un cliente deposita $100 el lunes, contacta al servicio de soporte con el código promocional y completa el volumen de trading requerido. Los miércoles de cada semana, se distribuyen bonificaciones a los clientes que reúnen los requisitos en función de los requisitos de volumen de trading. 

Normas de cancelación de bonificaciones

  • La bonificación se cancela si el capital de la cuenta cae por debajo del importe de la bonificación. 

  • El retiro de fondos personales por debajo del monto de la bonificación da lugar a la cancelación de la última bonificación primero hasta que el capital supere el monto de la bonificación. 

  • Si se retiran fondos personales después de haber cobrado una bonificación, esta queda revocada. 

Condiciones de retiro de la bonificación

  • La bonificación debe seguir estando presente en la cuenta en el momento del retiro. 

  • Si se alcanza el volumen requerido, pero la bonificación ha sido cancelada, no se restablecerá. 

Normas específicas de los códigos promocionales

  • Los códigos promocionales deben introducirse exactamente como se indica en el chat de soporte. 

  • Cada código promocional solo es válido para los usuarios que se registren por primera vez. 

  • Los códigos promocionales solo pueden utilizarse una vez por usuario y no pueden combinarse con otras promociones. 

  • La bonificación de un código promocional está sujeta a los mismos requisitos de trading que otras bonificaciones. Los códigos promocionales caducan al cabo de un período determinado; asegúrate de que el código siga activo antes de proporcionarlo a los usuarios. 

  • El uso indebido o fraudulento de los códigos promocionales puede dar lugar a la descalificación de la promoción. 

10 Términos y condiciones generales

  • Capital.com podrá rechazar o cancelar cualquier bonificación a su discreción y sin previo aviso. 

  • Cualquier cuestión no contemplada en estas normas estará sujeta a la decisión final de la compañía.

  • Capital.com se reserva el derecho a actualizar, modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento, previa notificación por medio de las noticias de la compañía.