Tu cuenta, tus fondos y tus tarifas no han cambiado. Pero con el asistente de IA y el análisis avanzado ahora integrados, tu entorno de decisiones sí lo hizo.
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Más que simples ganancias y pérdidas. Desempeño a través del tiempo. Patrones listos para que los interpretes.
Un único punto de luz. El logo, evolucionado.
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Primario
White
Secundario claro
Secundario oscuro
Core Midnight, White y Signature Gold crean nuestra base refinada de alto contraste.
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Warm Light evoca reconocimiento, impulso y el toque humano.
Cool Light transmite análisis, precisión y estados informativos.
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Nuestra tipografía principal. Encabezados y mensajes clave: serenos y claros.
SF Pro se utiliza para el cuerpo de texto y las interfaces de iOS, garantizando legibilidad, consistencia y precisión.
Inter Variable se utiliza para entornos Android y aquellos que no son SF Pro, proporcionando una tipografía flexible, clara y consistente en todos los dispositivos.
Este diseño y experiencia actualizados marcan el comienzo de una evolución más profunda.
En el horizonte nos espera una plataforma más unificada. Un entorno que reúne el trading, las inversiones y más actividad financiera bajo un mismo techo.
Esto es solo el comienzo.