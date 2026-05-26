Disfruta capital com como nunca antes

Creado para mejores decisiones. Mismos cimientos. Un entorno de decisiones ampliado.

Tu cuenta, tus fondos y tus tarifas no han cambiado. Pero con el asistente de IA y el análisis avanzado ahora integrados, tu entorno de decisiones sí lo hizo.

Qué hay de nuevo

La aplicación

Diseñada para la claridad

Una plataforma con menos obstáculos entre tú y la información que necesitas.

Herramientas para el momento

El contexto aparece justo cuando tu análisis lo requiere. 

Asistente de IA

Encuentra lo que es relevante. Tú tienes la última palabra.

Análisis de trading

Más que simples ganancias y pérdidas. Desempeño a través del tiempo. Patrones listos para que los interpretes.

Logotipo

Un único punto de luz. El logo, evolucionado. 

Un único punto de luz. El logo, evolucionado.

Un único punto de luz. El logo, evolucionado.

Un único punto de luz. El logo, evolucionado.

Primario

White

Secundario claro

Secundario oscuro

Colores

Midnight

Core Midnight, White y Signature Gold crean nuestra base refinada de alto contraste.

White

Core Midnight, White y Signature Gold crean nuestra base refinada de alto contraste.

Signature Gold

Core Midnight, White y Signature Gold crean nuestra base refinada de alto contraste.

Warm

Warm Light evoca reconocimiento, impulso y el toque humano.

Cold

Cool Light transmite análisis, precisión y estados informativos.

Cold

Cool Light transmite análisis, precisión y estados informativos.

Fuentes

Geigy Regular

Primaria – Web

Nuestra tipografía principal.  Encabezados y mensajes clave: serenos y claros.

SF Pro Regular

iOS

SF Pro se utiliza para el cuerpo de texto y las interfaces de iOS, garantizando legibilidad, consistencia y precisión.

Inter Variable Regular

Android, Web

Inter Variable se utiliza para entornos Android y aquellos que no son SF Pro, proporcionando una tipografía flexible, clara y consistente en todos los dispositivos.

Lo que viene

Este diseño y experiencia actualizados marcan el comienzo de una evolución más profunda.

Lo que viene

En el horizonte nos espera una plataforma más unificada. Un entorno que reúne el trading, las inversiones y más actividad financiera bajo un mismo techo.

Lo que viene

Esto es solo el comienzo.