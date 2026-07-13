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Conoce cómo protegemos tus fondos mediante la regulación mundial, la segregación de fondos, los seguros y las soluciones de seguridad líderes del mercado.
Sin ningún costo adicional para ti, hemos contratado un seguro para proteger tus fondos. Eso significa que estarás cubierto por pérdidas superiores a $20,000, hasta $1,000,000, en el improbable evento de insolvencia.
Estamos regulados en cinco jurisdicciones financieras de todo el mundo, incluida la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) a nivel local. De acuerdo con las leyes y protecciones locales, garantizamos tu experiencia de trading cumpliendo en cada paso.
Nuestro completo programa de seguridad incluye soluciones líderes en el mercado para garantizar la seguridad de nuestra infraestructura en todo momento.
En el improbable evento de insolvencia, te proporcionaríamos instrucciones completas para la reclamación y te guiaríamos en cada paso del proceso. Tu reclamación se tramitará de acuerdo con las condiciones de la póliza y nuestro equipo de asistencia estará a tu disposición para responder a cualquier pregunta que puedas tener.
La segregación del dinero del cliente significa que tus fondos se mantienen en cuentas bancarias separadas e independientes de los fondos propios de Capital.com. Esto garantiza que tu dinero está protegido y no puede ser utilizado por el bróker para ningún fin operativo.
Sí, Capital.com está regulada por múltiples jurisdicciones financieras, incluida la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés) y otras autoridades financieras mundiales. Esto significa que cumplimos estrictas normas financieras para garantizar tu experiencia de trading.
Tus fondos se mantienen de forma segura en cuentas segregadas de instituciones financieras reconocidas internacionalmente. Además, proporcionamos un seguro que cubre las pérdidas superiores a $20,000, hasta $1,000,000, en el improbable evento de insolvencia. También aplicamos sólidas medidas de seguridad para proteger tu cuenta.
No, Capital.com no puede utilizar los fondos de los clientes para ninguna actividad operativa o comercial. Como bróker regulado, cumplimos estrictamente las normas de segregación del dinero de los clientes.