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Protección reforzada para tus fondos

Conoce cómo protegemos tus fondos mediante la regulación mundial, la segregación de fondos, los seguros y las soluciones de seguridad líderes del mercado.

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Cómo protegemos tu dinero

Seguro ampliado hasta $1,000,000

Sin ningún costo adicional para ti, hemos contratado un seguro para proteger tus fondos. Eso significa que estarás cubierto por pérdidas superiores a $20,000, hasta $1,000,000, en el improbable evento de insolvencia.

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Opera con un bróker regulado en todo el mundo

Estamos regulados en cinco jurisdicciones financieras de todo el mundo, incluida la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) a nivel local. De acuerdo con las leyes y protecciones locales, garantizamos tu experiencia de trading cumpliendo en cada paso.

Consulta dónde operamos

Una plataforma de trading segura en la que puedes confiar

Nuestro completo programa de seguridad incluye soluciones líderes en el mercado para garantizar la seguridad de nuestra infraestructura en todo momento.

Conoce más sobre la seguridad de nuestra plataforma

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo reclamar este seguro si lo necesito?

En el improbable evento de insolvencia, te proporcionaríamos instrucciones completas para la reclamación y te guiaríamos en cada paso del proceso. Tu reclamación se tramitará de acuerdo con las condiciones de la póliza y nuestro equipo de asistencia estará a tu disposición para responder a cualquier pregunta que puedas tener.

¿Qué significa segregar el dinero de los clientes?

La segregación del dinero del cliente significa que tus fondos se mantienen en cuentas bancarias separadas e independientes de los fondos propios de Capital.com. Esto garantiza que tu dinero está protegido y no puede ser utilizado por el bróker para ningún fin operativo.

¿Capital.com es un bróker regulado?

Sí, Capital.com está regulada por múltiples jurisdicciones financieras, incluida la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés) y otras autoridades financieras mundiales. Esto significa que cumplimos estrictas normas financieras para garantizar tu experiencia de trading.

¿Cómo protege mis fondos Capital.com?

Tus fondos se mantienen de forma segura en cuentas segregadas de instituciones financieras reconocidas internacionalmente. Además, proporcionamos un seguro que cubre las pérdidas superiores a $20,000, hasta $1,000,000, en el improbable evento de insolvencia. También aplicamos sólidas medidas de seguridad para proteger tu cuenta.

¿Puede Capital.com utilizar mis fondos para sus operaciones comerciales?

No, Capital.com no puede utilizar los fondos de los clientes para ninguna actividad operativa o comercial. Como bróker regulado, cumplimos estrictamente las normas de segregación del dinero de los clientes.

Lo que el sector dice de nosotros

Nuestros productos centrados en el usuario, nuestro dedicado servicio al cliente y nuestra continua innovación han sido reconocidos una y otra vez por el sector. A continuación, te presentamos algunos de los galardones que hemos recibido recientemente.
award
BrokerChooser
Mejor bróker de CFD (2026)
award
Good Money Guide
Mejor cuenta de trading: Elección del público (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2025)
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ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Trading de criptomonedas (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Broker de TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2025)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
Ganador de 5 Estrellas: App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 Estrellas: Proveedor de CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 Estrellas: Plataforma Selectiva (2024)
award
Online Money Awards
Mejor plataforma de trading en general (2024)
award
ForexBrokers.com
El mejor de su clase: Comisiones y honorarios (2024)
award
ForexBrokers.com
El mejor de su clase: Facilidad de uso (2024)
award
ForexBrokers.com
El mejor de su clase: Educación (2024)
award
ForexBrokers.com
El mejor de su clase: Principiantes (2024)
award
Deloitte Technology
Empresa tecnológica de más rápido crecimiento en Chipre y Oriente Medio (2023)
award
Good Money Guide
Mejor aplicación de trading 2023
award
Online Money Awards
Mejor proveedor de CFD (2023)
award
ForexBrokers.com
Broker de más rápido crecimiento (2023)
award
Investment Trends
Satisfacción general del cliente (2022)
award
Investment Trends
Relación calidad-precio (2022)
award
ADVFN
Mejor plataforma de apuestas por spreads (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
Mejor para nuevos inversionistas (2022)

Tres pasos para empezar

1. Crea tu cuenta (sujeto a requisitos de elegibilidad)2. Deposita fondos como desees3. Opera cuando estés listo