Capital.com está impulsada por la misión de ofrecer un servicio atractivo y dinámico a todos los inversionistas, mientras que trabaja de forma práctica y tangible para mejorar los conocimientos financieros.

Por mucho tiempo, el trading estuvo dominado por las grandes instituciones tradicionales y los traders profesionales, lo cual limitó la libertad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propio futuro financiero y no aprovechó el rico potencial educacional que ofrecen las plataformas digitales de trading.

Capital.com está decididamente comprometida a democratizar el acceso a las finanzas. Para lograrlo, nuestra plataforma de trading se basa en tres pilares fundamentales: educación, precios justos y transparentes, y tecnología e innovación de vanguardia.

Educación

Cualquiera puede hacer trading si se le dan las herramientas adecuadas, y Capital.com aboga por la educación para mejorar los conocimientos financieros de nuestros clientes y del público en general.

Nuestra aplicación de trading gratuita Investmate y los seminarios web y tutoriales que ofrecemos en nuestro canal de YouTube Capital.com TV permiten a los inversionistas operar con confianza y responsabilidad.

Precios justos y transparentes

Para lograr nuestro objetivo de hacer que el trading y la inversión sean más accesibles, estos deben ser también más asequibles.

Capital.com apuesta por la transparencia, sin tarifas ocultas y con precios claros, cero comisiones y spreads competitivos..

Tecnología e innovación de vanguardia

En una era de vertiginosos cambios tecnológicos, Capital.com siempre está buscando nuevas formas de mejorar nuestra plataforma, la experiencia de los inversionistas y nuestros servicios.

Nos dedicamos a ser tu socio inversor de confianza, para lo cual situamos siempre la responsabilidad social, medioambiental y corporativa en el centro de nuestro trabajo. Nunca nos hemos dormido en los laureles y nunca lo haremos.

La educación abrió la puerta al mundo de las finanzas. Espero que Capital.com sea la llave que lo haga para muchos otros más.

Me entusiasma lo que ya hemos conseguido, pero me entusiasma aún más lo que nos depara el futuro.

Mis mejores deseos

Viktor Prokopenya