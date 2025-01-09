InicioQuiénes somosOpiniones sobre Capital.com

Opiniones sobre Capital.com

Lee reseñas sobre Capital.com para conocernos mejor. Descubre las opiniones de clientes de todos los niveles de experiencia y conoce por qué eligen nuestra plataforma.

Lo que el sector dice de nosotros

Nuestros productos intuitivos, nuestro esmerado servicio al cliente y nuestra continua innovación han sido reconocidos una y otra vez por algunas de las principales autoridades del sector. A continuación, te presentamos algunos de los galardones que hemos recibido recientemente.
award
BrokerChooser
Mejor bróker de CFD (2026)
award
Good Money Guide
Mejor cuenta de trading: Elección del público (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Trading de criptos (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2025)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Bróker de TradingView (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas – App (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas – Proveedor de CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Ganador de 5 estrellas – Plataforma selectiva (2024)
award
Online Money Awards
Mejor plataforma global de trading (2024)
award
Premio a la plataforma Finder Forex
Mejor plataforma de trading de divisas (2024)
award
Premio a la plataforma Finder Forex
Mejor plataforma informal para trading de divisas (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Comisiones y tarifas (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Facilidad de uso (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Educación (2024)
award
ForexBrokers.com
Mejor de su clase: Principiantes (2024)
award
Online Money Awards
Mejor proveedor de CFD (2023)
award
Good Money Guide
Mejor app de trading 2023
award
ForexBrokers.com
Bróker de mayor crecimiento (2023)
award
Investment Trends
Satisfacción general de los clientes (2022)
award
Investment Trends
Relación calidad-precio (2022)

Opiniones y valoraciones de los usuarios

Lee las opiniones de nuestros clientes, sea cual sea su nivel de experiencia.
2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

2025-06-20
B***** B****** E******

Muy atentos a cada duda o inconveniente que tienes, te responden súper rápido y son muy claros, muy buena aplicación, súper recomendable

2025-06-08
C***** A******

Excelente servicio, me ayudaron en tiempo récord en la solución a mi solicitud, es agradable sentir este respaldo. Recomendados totalmente.

2025-06-05
n*******

El mejor de todos, un excelente servicio y una rápida respuesta y un retiro súper rápido sin comisión

2025-05-31
D**** G****

Mi aplicación de cabecera para invertir con información actualizada. Muy satisfecho. Nunca he tenido problemas con Ingresos o Retiros. Muy recomendable. Aplicación segura.

2025-05-23
F******* J****** G******

El chat en vivo de capital.com es muy útil y facilita mucha la comunicación con el equipo técnico de esta misma además la atención que se me brindo fue muy buena eficaz y rápida

2025-05-22
a********

hasta el momento ha sido muy buena. Es la primera vez que invierto en el trading y todo es muy claro y sencillo

2025-05-21
E***_t*****

Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

2025-05-16
P**E*********

El mejor broker, sin comisiones, mejor spread y gran catalogo de productos

2025-04-18
l*****

Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular

2025-04-18
J*** A******

Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.

2025-04-04
G****** G*****

Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.

2025-03-14
J*** M**** C** M*****

Conecta con todas las bolsas importantes del mundo y permite información inmediata e instantánea de tu cartera. Excelente

2025-02-17
J*** D**** C****

Una aplicación con interfaz amigable para los principiantes, facil de operar. Comisiones justas y acceso a variedad de mercados.

2025-01-09
C******

La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
W***** J*******

Muy buena aplicación para invertir! El modo prueba y las guías te ayudan a corregir muchos errores antes de hacer tus primeras operaciones, además es muy fácil operar en ella.

Estas son nuestras reseñas de 4 y 5 estrellas. Los datos específicos del usuario se han anonimizado intencionadamente para salvaguardar su privacidad de conformidad con los requisitos del RGPD

4.6
Calificaciones y reseñas
4.7
Calificaciones y reseñas
4.7
4.6