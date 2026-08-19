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Συναλλαγές Australian Dollar / US Dollar Knock-out

0.707250%
The chart displays the AUD/USD exchange rate data over the last 1 day, with a current rate of 0.70725, a high of 0.70854, and a low of 0.7067.
Δικαίωμα Πώλησης

0.70719

Δικαίωμα Αγοράς

0.70725

0.00006
Χαμηλό: 0.7067Υψηλό: 0.70854
Προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.
Όροι Συναλλαγών
Τύπος
Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο είναι διαθέσιμο για διαπραγμάτευση μέσω CFDs και Knock-outs.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με:Knock-outs
Knock-out
Spread0.00006
Προσαρμογή χρηματοδότησης διανυκτέρευσης σε δικαίωμα αγοράς
Χρεώσεις από πλήρες μέγεθος διαπραγμάτευσης
-0.00003%
Προσαρμογή χρηματοδότησης διανυκτέρευσης σε δικαίωμα πώλησης
Χρεώσεις από πλήρες μέγεθος διαπραγμάτευσης
-0.00819%
Χρόνος προσαρμογής χρηματοδότησης διανυκτέρευσης21:00 (UTC)
ΝόμισμαUSD
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα2000
Χρηματιστήριο
Προμήθεια στη διαπραγμάτευση10%
Προμήθεια knock-out
Η προμήθεια knock-out είναι η ασφάλειά σας έναντι της ολίσθησης. Θα την λάβετε πίσω αν κλείσετε την συναλλαγή χωρίς να ενεργοποιηθεί το επίπεδο knock-out. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα Χρεώσεις και Προμήθειεςστην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
0.01%

1Η χρέωση που χρεώνουμε για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας Χρεώσεις και Προμήθειες για περισσότερες πληροφορίες

Συναλλαγές Australian Dollar / US Dollar

The AUD/USD rate tracks the price of the Australian dollar, the base currency, against the US dollar, the counter currency. The pairing is informally referred to as the Aussie. Monetary policy announcements of both the Reserve Bank of Australia and the US Federal Reserve will have an influence on this currency pair as well as the respective country's interest rates.

Διαβάστε τις κριτικές μας για να μάθετε περισσότερα για εμάς

Διαβάστε τα σχόλια των πελατών μας1, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

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4.6
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.7
Αξιολογήσεις και κριτικές
4.6
4.6

Τρία βήματα για να ξεκινήσετε

1. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας (υπόκειται σε επιλεξιμότητα)2. Κατάθεση με τους δικούς σας όρους3. Ξεκινήστε όταν είστε έτοιμοι