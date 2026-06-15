IPO της Starlink – πώς να διαπραγματευτείτε μετοχές της Starlink
Μάθετε για την Starlink και την πιθανή εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, τι θα μπορούσε να επηρεάσει την τιμή της Starlink κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο και πώς να διαπραγματεύεστε μετοχές του διαστημικού κλάδου μέσω CFD.
Πότε είναι η ημερομηνία της IPO της Starlink;
Στις 27 Μαΐου 2025, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η ημερομηνία της δημόσιας προσφοράς της Starlink. Η μονάδα δορυφορικού διαδικτύου παραμένει εντός της SpaceX και δεν έχει υποβάλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, ούτε έχει ορίσει ασφαλιστές.
Στις 20 Μαΐου 2025, ο Elon Musk – μιλώντας στον Bloomberg Mishal Husain – επανέλαβε ότι η Starlink θα μπορούσε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο 'μόλις η ταμειακή ροή γίνει προβλέψιμη', αλλά αρνήθηκε να ορίσει χρονοδιάγραμμα και δήλωσε ότι 'δεν βιάζεται' να εκθέσει την επιχείρηση στην τριμηνιαία πίεση της αγοράς.
Όταν και αν πραγματοποιηθεί η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η Starlink θα μπορούσε ενδεχομένως να διαπραγματευτεί στο χρηματιστήριο Nasdaq. Μέχρι τότε, η Starlink βρίσκεται σε προ-IPO φάση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετοχές σε δημόσιες χρηματιστηριακές αγορές.
Τι είναι η Starlink;
Η Starlink είναι η επιχείρηση δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης της SpaceX, μιας ιδιωτικής αεροδιαστημικής εταιρείας με επικεφαλής τον Elon Musk. Ανακοινωμένο το 2015 και διαθέσιμο στο κοινό σε beta έκδοση το 2020, το Starlink συνδέει τους χρήστες μέσω ενός συστήματος δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη (LEO), το οποίο έχει εκτοξεύσει περίπου 8,700 δορυφόρους, με περίπου 7,500 σε τροχιά στις 23 Μαΐου 2025 – ο μεγαλύτερος στόλος που έχει συγκροτηθεί ποτέ. Οι συχνές εκτοξεύσεις του Falcon 9 συνεχίζουν την επέκταση του δικτύου. Οι εκτοξεύσεις της SpaceX το 2025 συνεχίζουν να προσθέτουν νέες παρτίδες διαστημικών σκαφών.
Τα έσοδα της Starlink προέρχονται από την πώληση ενός κιτ υλικού με εφάπαξ χρέωση και την παροχή υπηρεσιών με επαναλαμβανόμενη χρέωση, τα οποία συμπληρώνονται από την πώληση χονδρικής χωρητικότητας σε αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες και κυβερνητικούς πελάτες. Από τον Μάιο του 2025, η Starlink υποστηρίζει πάνω από 5 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 125 εξουσιοδοτημένες χώρες και στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη σε μεγάλες αναδυόμενες αγορές, όπως η Ινδία, όπου εκκρεμεί η έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.
Μάθετε περισσότερα στον οδηγό διαπραγμάτευσης της SpaceX IPO.
Πώς κερδίζει χρήματα η Starlink;
Η Starlink δημιουργεί έσοδα σε δύο στάδια: πρώτα, πουλάει ένα τερματικό χρήστη – μερικές φορές με απώλεια – και στη συνέχεια χρεώνει ένα πάγιο τέλος συνδεσιμότητας. Στη συνέχεια, προσθέτει υπηρεσίες υψηλότερης κερδοφορίας για επιχειρήσεις, κινητικότητα και κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και συμφωνίες χονδρικής πώλησης εύρους ζώνης με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές εσόδων της Starlink:
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Ροή εσόδων
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Περιγραφή
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Υλικό τερματικού
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Μοναδικές πωλήσεις πιάτων, δρομολογητών και του Mini σε μέγεθος σακιδίου πλάτης. Ωστόσο, ο εξοπλισμός δεν αποτελεί πηγή κέρδους και γενικά επιδοτείται.
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Συνδρομές καταναλωτών
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Μηνιαία προγράμματα για οικίες και χρήστες RV/'Roam'.
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Επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα
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Πακέτα 'Global Priority' και πακέτα σταθερής τοποθεσίας με μηνιαία συνδρομή, καθώς και πρόσθετα πακέτα δεδομένων με ανώτατο όριο.
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Υπηρεσίες κινητικότητας
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Συνδεσιμότητα στη θάλασσα, στον αέρα και στην ξηρά. Η Starlink εξυπηρέτησε περίπου 75,000 πλοία και περισσότερα από 450 αεροσκάφη το 2024.
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Κυβέρνηση και άμυνα (Starshield)
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Ασφαλές εύρος ζώνης και δορυφόροι ειδικά σχεδιασμένοι για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, τις συμμαχικές δυνάμεις και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με την υποστήριξη πολυετών συμβολαίων.
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Απευθείας σύνδεση με το κινητό και backhaul φορέα
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Οι συμφωνίες χονδρικής που έχουν συναφθεί σε πρώιμο στάδιο με εταιρείες όπως η T-Mobile, η One NZ και η Telstra, καθώς και με τις ινδικές Jio και Airtel, επιτρέπουν σήμερα την αποστολή μηνυμάτων κειμένου, ενώ για το μέλλον προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής σύνδεσης/μεταφοράς δεδομένων.
Συνολικά, οι συνδρομές οικιακών πελατών εξασφαλίζουν επαναλαμβανόμενα έσοδα, ενώ οι συμβάσεις με επιχειρήσεις, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικής και άμυνας συμβάλλουν σε πωλήσεις με υψηλότερα. Ο συνδυασμός μειώνει την εξάρτηση από ένα μόνο τμήμα και θα μπορούσε ενδεχομένως να σταθεροποιήσει τη δημιουργία ταμειακών ροών πριν από οποιαδήποτε μελλοντική δημόσια εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
Τι θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτίμηση της Starlink;
Η τελική τιμή της μετοχής της Starlink κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων, όπως τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και οι ευρύτερες δυνάμεις της αγοράς. Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την αποτίμηση της Starlink μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο:
Χρηματοοικονομική απόδοση και δημιουργία ταμειακών ροών
Η συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων, η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και τα στοιχεία που υποδηλώνουν θετικές ταμειακές ροές θα διευκολύνουν την αποτίμηση της επιχείρησης με βάση τους παραδοσιακούς πολλαπλασιαστές. Ωστόσο, οποιαδήποτε επιβράδυνση στην αύξηση των εσόδων, η ραγδαία αύξηση των δαπανών για την κυκλοφορία του προϊόντος ή νέες απώλειες θα μπορούσαν να μετριάσουν το ενδιαφέρον για την αρχική δημόσια προσφορά.
Αύξηση συνδρομητών και μέσος όρος εσόδων ανά χρήστη (ARPU)
Η Starlink έχει πάνω από 5 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως. Η διατήρηση της ανάπτυξης με παράλληλη μείωση των απωλειών πελατών (ή 'αποχώρηση') και η επέκταση του μεριδίου των χρηστών επιχειρηματικών υπηρεσιών και κινητής τηλεφωνίας με υψηλότερο ARPU θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα αισιόδοξα μοντέλα. Αντίθετα, η επιβράδυνση των καθαρών προσθηκών, η αύξηση του ποσοστού αποχώρησης πελατών ή οι μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στις προβλέψεις και να συμπιέσουν.
Κανονιστικές εγκρίσεις και πρόσβαση στο φάσμα συχνοτήτων
Οι άδειες παραμένουν ένας παράγοντας αβεβαιότητας. Από τον Μάιο του 2025, η Ινδία παραμένει σε αναμονή για την τελική έγκριση μετά από μια επιστολή προθέσεων. Η έγκριση εκεί ή η πρόοδος σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά την πελατειακή βάση της Starlink, ενώ οι καθυστερήσεις ή οι πρόσθετες χρεώσεις για το φάσμα θα μπορούσαν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ανταγωνιστικό περιβάλλον στην ευρυζωνική σύνδεση LEO
Το πρόγραμμα Kuiper της Amazon ξεκίνησε την πλήρη ανάπτυξη με την εκτόξευση 27 δορυφόρων στις 28 Απριλίου 2025, ενώ οι συστοιχίες Guowang και Qianfan της Κίνας επιταχύνουν παρά τις αρχικές καθυστερήσεις. Η επιτυχής κυκλοφορία θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στην τιμή της μετοχής της Starlink κατά την αρχική δημόσια προσφορά. Αντίθετα, τεχνικά προβλήματα ή καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας των ανταγωνιστών ενδέχεται να αυξήσουν την αξία της Starlink.
Οικονομικά στοιχεία εκκίνησης και κεφαλαιουχικές δαπάνες
Το εσωτερικό κόστος της SpaceX ανά πτήση Falcon 9 εκτιμάται σε $15-$30 εκατομμύρια, από τον Μάιο του 2025. Ωστόσο, το 2022, ο Musk έθεσε έναν μακροπρόθεσμο στόχο κάτω των $10 εκατομμυρίων ανά εκτόξευση Starship. Η επίτευξη αυτών των αριθμών – και η παράταση της διάρκειας ζωής των δορυφόρων – μπορεί να μειώσει τις ανάγκες σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και να αυξήσει τις ταμειακές ροές, υποστηρίζοντας μια υψηλότερη αποτίμηση. Από την άλλη πλευρά. αποτυχίες εκτόξευσης, καθυστερήσεις λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων ή χαμηλότερες από τις αναμενόμενες μειώσεις κόστους θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο.
Κυβερνητικές και αμυντικές συμβάσεις
Οι συμφωνίες υψηλού περιθωρίου κέρδους για εύρος ζώνης με τις ΗΠΑ και συμμαχικούς οργανισμούς – συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κυβερνητικών και αμυντικών συμβολαίων – μπορούν να προσφέρουν ορατότητα εσόδων για πολλά. Ωστόσο, η επέκταση τέτοιων συμβάσεων θα μπορούσε να καθησυχάσει τους επενδυτές. Αντίθετα, ο πολιτικός έλεγχος ή οι περικοπές στη χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προβλέψεις.
Πώς να διαπραγματευτείτε μετοχές της Starlink
Εάν η Starlink ολοκληρώσει την αρχική δημόσια προσφορά της στο Χρηματιστήριο Nasdaq, οι traders θα μπορούν να κερδοσκοπούν από τις διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής της μέσω συμβολαίων επί της διαφοράς (CFDs).
Δείτε πώς μπορείτε να διαπραγματευτείτε μετοχές της Starlink όταν και αν γίνουν διαθέσιμες:
- 1 Επιλέξτε μια πλατφόρμα μεσιτείαςΕπιλέξτε έναν ρυθμιζόμενο μεσίτη που προσφέρει μετοχές ή CFD της Starlink.
- 2 Δημιουργία λογαριασμού διαπραγμάτευσηςΚαταχωρήστε και επαληθεύστε την ταυτότητά σας.
- 3 Κάντε κατάθεσηΠροσθέστε χρήματα στον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την μέθοδο που προτιμάτε.
- 4 Παρακολούθηση της απόδοσης των μετοχώνΜείνετε ενημερωμένοι για τις οικονομικές εκθέσεις, τα χρονοδιαγράμματα κυκλοφορίας και τα νέα του κλάδου.
- 5 Κάντε μια διαπραγμάτευσηΑγοράστε ή πουλήστε μετοχές και χρησιμοποιήστε εντολές αγοράς ή οριακές εντολές. Εξετάστε το ενδεχόμενο εντολών παύσης απωλειών για τη διαχείριση κινδύνου.
Μάθετε περισσότερα για τη διαπραγμάτευση μετοχών σε τεχνολογικές μετοχές και άλλα με τον οδηγό διαπραγμάτευσης μετοχών.
Ποιες μετοχές διαστήματος μπορώ να διαπραγματευτώ αυτή τη στιγμή;
Θέλετε να αποκτήσετε έκθεση στον τομέα του διαστήματος πριν από την πιθανή εισαγωγή της Starlink στο χρηματιστήριο; Ακολουθεί ένας συνοπτικός οδηγός για πέντε ενεργά διαπραγματεύσιμα ονόματα στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω CFD μετοχών σήμερα.
Boeing
Boeing – κατασκευάζει τον κεντρικό στάδιο του συστήματος εκτόξευσης διαστημικών σκαφών της NASA. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2025 του ομίλου έδειξαν ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών ύψους $545 δισ. και οι μετοχές ενδέχεται να αντιδράσουν σε σημαντικές ειδήσεις σχετικά με εμπορικές, αμυντικές και διαστημικές συμβάσεις – διαπραγματευτείτε CFD της Boeing
Lockheed Martin
Η Lockheed Martin – μαζί με την Boeing – είναι συνιδιοκτήτρια της United Launch Alliance, η οποία ξεκίνησε την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος Kuiper της Amazon, με την εκτόξευση ενός πυραύλου Atlas V τον Απρίλιο του 2025. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς των ΗΠΑ, τον ρυθμό εκτόξευσης της ULA και την τριμηνιαία δημιουργία ταμειακών ροών – διαπραγματευτείτε CFD της Lockheed Martin
Virgin Galactic
Η Virgin Galactic, πρωτοπόρος στον τομέα του διαστημικού τουρισμού, κατασκευάζει διαστημόπλοια της κατηγορίας Delta και σχεδιάζει να ξαναρχίσει την πώληση εισιτηρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως επιβεβαιώθηκε στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2025. Τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών πτήσεων, ο αριθμός των κρατήσεων και οι ανακοινώσεις των ρυθμιστικών αρχών ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής – διαπραγματευτείτε CFD της Virgin Galactic
Rocket Lab USA
Η Rocket Lab ανακοίνωσε για πρώτη φορά το Electron – ένα διώροφο, μερικώς επαναχρησιμοποιήσιμο όχημα εκτόξευσης σε τροχιά – το 2014. Μέχρι τον Μάιο του 2025, η Electron έχει πραγματοποιήσει πάνω από 60 αποστολές, ενώ η εταιρεία στοχεύει στην πρώτη δοκιμαστική πτήση του Neutron κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Ο ρυθμός κυκλοφορίας, οι συμβάσεις που θα υπογραφούν και η πρόοδος του Neutron ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή της μετοχής. – trade Rocket Lab CFDs
Thales Group
Ο Όμιλος Thales είναι ιδιοκτήτης της Thales Alenia Space, μιας θυγατρικής εταιρείας που κατασκευάζει δορυφόρους για τηλεπικοινωνίες, παρατήρηση της Γης και επιστημονικές αποστολές. Τα αποτελέσματα του 2024 αποκάλυψαν ρεκόρ παραγγελιών ύψους €25.289 δισ., προσφέροντας ισχυρές προοπτικές για το μέλλον. Οι μετοχές της Thales ενδέχεται να αντιδράσουν σε θεμελιώδη γεγονότα, όπως ανακοινώσεις νέων συμβολαίων της ESA ή εμπορικών συμβολαίων – διαπραγματευτείτε CFD της Thales
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Συχνές Ερωτήσεις
Πώς μπορώ να διαπραγματευτώ ή να επενδύσω στο Starlink;
Η Starlink εξακολουθεί να είναι ιδιωτική μονάδα της SpaceX, επομένως δεν υπάρχουν μετοχές ή CFD για διαπραγμάτευση. Μόλις εισαχθεί, πιθανότατα στο Χρηματιστήριο Nasdaq, οι ρυθμιζόμενοι μεσίτες θα προσθέσουν τη μετοχή, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορείτε να την διαπραγματευτείτε μέσω ενός παραγώγου, όπως τα CFD μετοχών. Μέχρι τότε, η έκθεση στον κλάδο μπορεί να επιτευχθεί μέσω εισηγμένων ομοειδών εταιρειών, όπως η Boeing, η Lockheed Martin ή η Thales.
Θα εισαχθεί η Starlink στο χρηματιστήριο;
Πιθανόν, αλλά όχι ακόμα. Σε ερώτηση που του τέθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ του Κατάρ στις 20 Μαΐου 2025, ο Elon Musk χαρακτήρισε 'πιθανή' την εισαγωγή της Starlink στο χρηματιστήριο, αλλά δήλωσε ότι 'δεν βιάζεται', επαναλαμβάνοντας ότι η προϋπόθεση είναι η αξιόπιστη ταμειακή ροή. Δεν έχει κατατεθεί ενημερωτικό δελτίο και δεν έχουν οριστεί τράπεζες, οπότε η ημερομηνία της δημόσιας προσφοράς παραμένει αδιευκρίνιστη.
Πώς αγοράζω το Starlink πριν από την IPO;
Η πρόσβαση περιορίζεται σε δευτερεύουσες διαπραγματεύσεις μετοχών της SpaceX σε ιδιωτικές πλατφόρμες όπως η Forge Global. Αυτές οι συναλλαγές είναι μη ρευστοποιήσιμες, έχουν μεγάλα spreads και υπόκεινται στο δικαίωμα πρώτης άρνησης της SpaceX, επομένως οι περισσότεροι traders λιανικής δεν μπορούν να συμμετάσχουν.
Πόσο αξίζουν οι μετοχές της Starlink;
Η αποτίμηση εξακολουθεί να προκύπτει. Η προσφορά των εργαζομένων της SpaceX τον Δεκέμβριο του 2024 τιμολόγησε τον όμιλο σε περίπου 350 δισ. δολάρια, τα οποία καλύπτουν τόσο την εκτόξευση όσο και τις λειτουργίες της Starlink. Ωστόσο, η τελική τιμολόγηση θα γίνει γνωστή μόνο όταν το πρόγραμμα της δημόσιας εγγραφής ορίσει ένα επίσημο εύρος - εάν η εταιρεία εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
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