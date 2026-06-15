Databricks IPO - πώς να διαπραγματευτείτε τις μετοχές της Databricks
Μάθετε για την Databricks και την αναμενόμενη δημόσια εγγραφή της, συμπεριλαμβανομένων των βασικών επιχειρηματικών παραγόντων, της πιθανής αποτίμησης και του τρόπου διαπραγμάτευσης της μετοχής της μέσω CFDs όταν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.
Πότε είναι η ημερομηνία IPO της Databricks;
Από τον Απρίλιο του 2025, η Databricks δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημη ημερομηνία για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Ωστόσο, η εταιρεία αναμένεται ευρέως να εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 2025, μετά από έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους $10 δισ. το 2024, ο οποίος αποτίμησε την εταιρεία στα $62 δισ. Οι παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι η εισαγωγή στον Nasdaq είναι η πιο πιθανή, αν και ο χρόνος θα εξαρτηθεί από το κλίμα της αγοράς ΤΝ και τις μακροοικονομικές συνθήκες.
Οι βασικοί παράγοντες συγχρονισμού της IPO περιλαμβάνουν:
- Δυναμική του τομέα ΤΝ: Η Databricks θεωρείται ως βασική υποδομή στη ραγδαία ανάπτυξη της ΤΝ και μπορεί να επιδιώξει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο όσο το ενδιαφέρον των επενδυτών για την ΤΝ παραμένει υψηλό.
- Οικονομική ανάπτυξη: Η Databricks έχει ξεπεράσει τα $3 δισ. σε ετήσια έσοδα και φέρεται να πλησιάζει το νεκρό σημείο, και τα δύο σημαντικά ορόσημα πριν από τη δημόσια εγγραφή.
- Όρεξη της αγοράς: η ανάκαμψη των τεχνολογικών δημόσιων εγγραφών θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό παράθυρο, ιδίως για επιχειρήσεις με ισχυρή επιχειρηματική εστίαση και δυνατότητες δημιουργίας ΤΝ.
Τι είναι η Databricks;
Η Databricks είναι μια εταιρεία δεδομένων και ΤΝ με έδρα τις ΗΠΑ που παρέχει μια ενοποιημένη πλατφόρμα ανάλυσης για τη μηχανική δεδομένων, τη μηχανική μάθηση και την επιχειρηματική νοημοσύνη. Ιδρύθηκε το 2013 από τους δημιουργούς του Apache Spark και δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να ενοποιήσουν τις αποθήκες δεδομένων τους και τους φόρτους εργασίας ΤΝ στο σύννεφο.
Βασικά ορόσημα στην πορεία της Databricks
- 2013Ιδρύθηκε από επτά ακαδημαϊκούς του UC Berkeley, μεταξύ των οποίων οι Ali Ghodsi, Matei Zaharia και Reynold Xin.
- 2015–2020Αύξησε την πελατειακή της βάση σε επιχειρήσεις του Fortune 500 και συνεργάστηκε με παρόχους νέφους όπως Microsoft Azure και AWS.
- 2021Αποτίμηση $38 δισ. μετά τη χρηματοδότηση Series H- ανακηρύχθηκε ηγέτης στις πλατφόρμες επιστήμης δεδομένων από την Gartner.
- 2023Αύξησε $500 εκατ. σε αποτίμηση $43 δισ. και εξαγόρασε την MosaicML, μια πλατφόρμα δημιουργικών μοντέλων ΤΝ.
- 2025Αναμένεται ευρέως να εισαχθεί στον Nasdaq, ενδεχομένως ως μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές με θέμα την ΤΝ μέχρι σήμερα.
Βασικά προϊόντα και χαρακτηριστικά της Databricks
- Databricks LakehouseΣυνδυάζει τις δεξαμενές δεδομένων και τις αποθήκες δεδομένων για ενοποιημένη πρόσβαση σε δομημένα και αδόμητα δεδομένα.
- Εργαλεία ΤΝ και ΜΜεργαλεία για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης με πλαίσια ανοικτού κώδικα.
- Mosaic AI (μέσω εξαγοράς)Πλατφόρμα δημιουργικής ΤΝ που επικεντρώνεται σε προσαρμόσιμα, επιχειρησιακού επιπέδου μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM).
- Συνεργατικός χώρος εργασίαςΚοινόχρηστα σημειωματάρια και πίνακες οργάνωσης για επιστήμονες δεδομένων, αναλυτές και μηχανικούς.
- Επεκτασιμότητα Cloud-nativeΦιλοξενείται στα AWS, Azure και Google Cloud, προσφέροντας ευελιξία πολλαπλών υπολογιστικών νεφών.
Πώς κερδίζει χρήματα η Databricks;
Η Databricks κερδίζει χρήματα μέσω ενός μοντέλου SaaS που βασίζεται σε συνδρομή, χρεώνοντας τις επιχειρήσεις για την πρόσβαση στην πλατφόρμα της με βάση τη χρήση, τους υπολογιστικούς πόρους και τα χαρακτηριστικά.
Ακολουθούν οι κύριοι τρόποι με τους οποίους η Databricks παράγει έσοδα.
|Ροή εσόδων
|Περιγραφή
|Συνδρομές πλατφόρμας
|Οι πελάτες πληρώνουν για την πρόσβαση στα ενοποιημένα εργαλεία ανάλυσης και ΤΝ της Databricks, με τιμές ανά ώρα υπολογισμού και χρήση δεδομένων.
|Συνεργασίες νέφους
|Λειτουργεί με AWS, Azure και Google Cloud - τα έσοδα μοιράζονται μέσω καταχωρήσεων στην αγορά και επιχειρηματικών συμφωνιών.
|Επαγγελματικές υπηρεσίες
|Προσφέρει εισαγωγή, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσαρμοσμένων μοντέλων ΤΝ για μεγάλους πελάτες.
|Υπηρεσίες μοντέλων ΤΝ
|Μετά την εξαγορά της MosaicML, η Databricks μπορεί πλέον να παρέχει εργαλεία εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης LLM ως μέρος των επιχειρηματικών λύσεων της.
Η Databricks έχει πάνω από 10,000 πελάτες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Shell, η Comcast και η HSBC.
Τι μπορεί να επηρεάσει την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Databricks;
Μόλις η Databricks εισαχθεί στο χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής της θα διαμορφωθεί από μια σειρά εξελίξεων που αφορούν την ίδια την εταιρεία, αλλά και από ευρύτερες δυνάμεις της αγοράς. Σημαντικοί παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν την αύξηση της ζήτησης των επιχειρήσεων για εργαλεία ΤΝ, την ικανότητα της εταιρείας να αυξήσει τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους της, καθώς και τη συνολική ισχύ της αγοράς των τεχνολογικών αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO). Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι από τους κύριους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της μετοχής της μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης.
Υιοθέτηση της ΤΝ και ανάπτυξη των επιχειρήσεων
Η αποτίμηση της Databricks συνδέεται στενά με το βαθμό υιοθέτησης της πλατφόρμας της από επιχειρηματικούς πελάτες που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν την υποδομή δεδομένων τους και να αναπτύξουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα. Η ισχυρή αποδοχή της αρχιτεκτονικής Lakehouse, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για τις δυνατότητες της Mosaic ΑΙ, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με τον μακροπρόθεσμο ρόλο της εταιρείας στην οικονομία της ΤΝ. Η κατάκτηση μεγάλων πελατών, οι νέες συνεργασίες ή η επέκταση της πελατειακής βάσης σε νέους κλάδους μπορούν να θεωρηθούν ως θετικά σημάδια.
Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε σημάδια επιβράδυνσης της ζήτησης, ιδίως από τομείς ευαίσθητους στους οικονομικούς κύκλους, ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία. Εάν οι επιχειρήσεις καθυστερήσουν τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη λόγω περιορισμών στον προϋπολογισμό ή μακροοικονομικής αβεβαιότητας, η ανάπτυξη των εσόδων της Databricks θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά, με συνέπεια την πτώση της τιμής της μετοχής της.
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Αύξηση εσόδων και περιθώρια κέρδους
Το 2024, η Databricks είχε σύμφωνα με πληροφορίες ξεπεράσει τα $3δισ. σε ετήσια έσοδα και πλησίαζε το σημείο ισοσκέλισης των ταμειακών ροών. Η συνεχής αύξηση των εσόδων, σε συνδυασμό με την σαφή πρόοδο προς την λειτουργική κερδοφορία, θα είναι καθοριστικής σημασίας για να δικαιολογηθεί η υψηλή αποτίμησή της μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Οι επενδυτές είναι πιθανό να ανταμείψουν τη σταθερή απόδοση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα υψηλά ποσοστά διατήρησης καθαρών εσόδων και τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών.
Ωστόσο, η Databricks δραστηριοποιείται επίσης σε έναν τομέα που απαιτεί υψηλές κεφαλαιουχικές επενδύσεις, με σημαντικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, υποδομές νέφους και απόκτηση πελατών. Εάν τα έξοδα αυτά αυξηθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο ή εάν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί, ενδέχεται να καθυστερήσει η κερδοφορία και να καταστεί η εταιρεία ευάλωτη σε υποτιμήσεις στις δημόσιες αγορές.
Συνθήκες της αγοράς τεχνολογικών IPO
Η Databricks δεν θα εισαχθεί μεμονωμένα – η απόδοσή της θα επηρεαστεί από το ευρύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών για τις τεχνολογικές αρχικές δημόσιες προσφορές και τις μετοχές με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Εάν το 2025 φέρει μια σειρά επιτυχημένων δημόσιων προσφορών και συνεχή ενθουσιασμό γύρω από την υποδομή ΤΝ, η Databricks ενδέχεται να επωφεληθεί από τη θετική δυναμική. Συγκρίσεις με παρόμοιες εταιρείες όπως η Snowflake, η Palantir ή ακόμη και η Nvidia θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση, εάν το κλίμα στον κλάδο παραμείνει αισιόδοξο.
Αντίθετα, αν οι συνθήκες της αγοράς γίνουν πιο επιφυλακτικές – είτε λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των παγκόσμιων οικονομικών αντιξοοτήτων ή των απογοητευτικών αρχικών δημόσιων προσφορών στον τομέα – η Databricks ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια πιο δύσκολη είσοδο στο χρηματιστήριο. Οι πολλαπλασιαστικοί δείκτες αποτίμησης ενδέχεται να συρρικνωθούν σε όλους τους τομείς, ασκώντας πίεση στις εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης να δικαιολογήσουν την κεφαλαιοποίησή τους με ισχυρότερα.
Ανταγωνιστικές πιέσεις
Η Databricks δραστηριοποιείται σε έναν ταχέως εξελισσόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο, αντιμετωπίζοντας ανταγωνιστές όπως η Snowflake, η Google BigQuery και η Amazon, η Redshift στον τομέα των δεδομένων, καθώς και η OpenAI, η Hugging Face και άλλοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η συνεχής καινοτομία των προϊόντων, όπως οι βελτιώσεις στον ενοποιημένο μηχανισμό ανάλυσης, τα εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης ή η απόδοση που βασίζεται αποκλειστικά στο νέφος, θα μπορούσε να βοηθήσει την εταιρεία να διαφοροποιηθεί και να διατηρήσει το πλεονέκτημα της ως πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις.
Ωστόσο, η εταιρεία θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Εάν οι ανταγωνιστές λανσάρουν παρόμοιες λειτουργίες, υποτιμήσουν τις τιμές ή κερδίσουν έδαφος με μεγάλους πελάτες, η απώλεια μεριδίου αγοράς θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα. Οι συνεργασίες ή οι ενοποιήσεις που θεωρούνται αντιδραστικές και όχι προληπτικές ενδέχεται να σηματοδοτούν στρατηγική απόκλιση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Καινοτομία και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης
Ως πλατφόρμα που επιτρέπει στις εταιρείες να επεξεργάζονται και να αναλύουν τεράστιες ποσότητες ευαίσθητων δεδομένων, η Databricks ενδέχεται να αντιμετωπίσει αυξανόμενο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Οι νέοι κανόνες που διέπουν τη διαφάνεια των μοντέλων ΤΝ, τα δικαιώματα των χρηστών επί των δεδομένων τους ή την τοπικοποίηση των δεδομένων στο νέφος ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της, ιδίως σε περιοχές όπως η ΕΕ ή η Ασία-Ειρηνικός.
Η προληπτική συμμόρφωση και η διαφάνεια μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και να τοποθετήσουν την Databricks ως υπεύθυνο φορέα προώθησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, τυχόν λάθη, όπως παραβιάσεις δεδομένων, πρόστιμα για μη συμμόρφωση ή αγωγές, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια φήμης και πρόσθετα έξοδα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της μετοχής.
Προσοχή των μέσων ενημέρωσης, κάλυψη από αναλυτές και δυναμική των διαπραγματεύσεων
Όπως πολλές άλλες υψηλού προφίλ δημόσιες προσφορές, η Databricks ενδέχεται να υποστεί σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές της, οι οποίες θα οφείλονται στο κλίμα της αγοράς, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις αξιολογήσεις των αναλυτών κατά τους πρώτους μήνες της λειτουργίας της ως δημόσια εταιρεία. Η θετική κάλυψη, όπως η συμπερίληψη σε βασικούς δείκτες, τα ισχυρά κέρδη ή οι αναβαθμίσεις από αναλυτές, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την αγοραστική δραστηριότητα και την ανοδική δυναμική.
Ταυτόχρονα, η μεταβλητότητα μετά την αρχική δημόσια προσφορά είναι συχνό φαινόμενο, ειδικά αν οι πρώτες εκθέσεις κερδών δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ή αν οι εσωτερικοί παράγοντες αρχίσουν να πωλούν μετοχές μετά την λήξη της περιόδου απαγόρευσης πώλησης. Το κλίμα στον τομέα του λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων στα κοινωνικά δίκτυα ή των κύκλων υπερθεμάτισης της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί επίσης να υπερβάλλει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών, τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.
Πώς να κάνετε διαπραγμάτευση μετοχών Databricks μέσω CFD
Εάν η Databricks εισαχθεί στο χρηματιστήριο, θα μπορείτε να διαπραγματευτείτε τις μετοχές της μέσω CFD. Δείτε πώς:
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- 5 Ανοίξτε μια θέσηΧρησιμοποιήστε θέσεις αγοράς ή πώλησης για να διαπραγματευτείτε πιθανές κινήσεις τιμών. Προσθέστε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, όπως εντολές παύσης απωλειών.
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Ποιες άλλες μετοχές ΤΝ και τεχνολογίας μπορώ να διαπραγματευτώ;
Ενώ η Databricks παραμένει ιδιωτική για την ώρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαπραγματεύσεις με παρόμοιες ή σχετικές εταιρείες τεχνολογίας που έχουν έκθεση στην ΤΝ και τα μεγάλα δεδομένα:
- Snowflake (SNOW)Η πλατφόρμα δεδομένων σε νέφος θεωρείται συχνά ως βασικός ανταγωνιστής της Databricks.
- Palantir (PLTR)Εταιρεία επιχειρηματικής τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων με πελάτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
- Nvidia (NVDA)Γίγαντας ημιαγωγών που τροφοδοτεί υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων.
- Microsoft (MSFT)Σημαντικός συνεργάτης της Azure και επενδυτής στην OpenAI, με δραστηριότητα τόσο στον τομέα των δεδομένων όσο και στον τομέα των εργαλείων ΤΝ.
- Salesforce (CRM)Διαθέτει το Tableau και προσφέρει εργαλεία CRM βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη.
- Alphabet (GOOGL)Το BigQuery και το Vertex AI της Google Cloud ανταγωνίζονται άμεσα τις υπηρεσίες της Databricks.
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Συχνές Ερωτήσεις
Σε ποιον ανήκει η Databricks;
Η Databricks είναι μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε από μια ομάδα επιστημόνων πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύμβουλος Ali Ghodsi. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση από μια σειρά επενδυτών υψηλού προφίλ, όπως οι Andreessen Horowitz, BlackRock, T. Rowe Price και Microsoft, η οποία λειτουργεί επίσης ως στρατηγικός συνεργάτης στον τομέα του υπολογιστικού νέφους. Ενώ ο Ghodsi και άλλοι ιδρυτές παραμένουν στενά συνδεδεμένοι, ο έλεγχος μοιράζεται με θεσμικούς επενδυτές μέσω διαδοχικών γύρων χρηματοδότησης.
Πόσο κοστίζει η Databricks;
Η Databricks αποτιμήθηκε τελευταία φορά σε $62 δισεκατομμύρια δολάρια στον γύρο χρηματοδότησης της σειράς J για το 2024. Η αποτίμηση αυτή βασίστηκε στην ταχεία αύξηση των εσόδων της εταιρείας, στην επέκταση του πελατολογίου της και στον αυξανόμενο ρόλο της στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η τελική αποτίμηση της δημόσιας προσφοράς μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, το ενδιαφέρον των επενδυτών και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Databricks πριν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
Πότε θα πραγματοποιηθεί η IPO της Databricks;
Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, πολλοί αναλυτές και επενδυτές προβλέπουν ότι η Databricks θα εισαχθεί το 2025. Η εταιρεία έχει δείξει την ετοιμότητά της μέσω των σημαντικών επιτευγμάτων της σε επίπεδο εσόδων, των εξαγορών και της αυξημένης δημόσιας προβολής της. Η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο Nasdaq αναμένεται ευρέως, αν και ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από το ευρύτερο περιβάλλον των αρχικών δημόσιων προσφορών και από το αν η Databricks θα επιλέξει μια παραδοσιακή αρχική δημόσια προσφορά, άμεση εισαγωγή στο χρηματιστήριο ή άλλη δομή.
Μπορώ να επενδύσω στην Databricks πριν από την IPO;
Η πρόσβαση σε μετοχές πριν από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) περιορίζεται συνήθως σε θεσμικούς επενδυτές, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και διαπιστευμένα άτομα μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων. Ωστόσο, ορισμένες δευτερογενείς αγορές, όπως η Forge Global ή η EquityZen, ενδέχεται να προσφέρουν πρόσβαση σε ιδιωτικές μετοχές που πωλούνται από υπάρχοντες μετόχους. Αυτές οι μετοχές είναι συχνά μη ρευστοποιήσιμες, συνοδεύονται από περιορισμούς και ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο, επομένως οι επενδυτές θα πρέπει να διεξάγουν διεξοδική έρευνα πριν δεσμεύσουν κεφάλαια.
Θα είναι διαθέσιμη η Databricks για διαπραγμάτευση CFD;
Εάν η Databricks ολοκληρώσει την αρχική δημόσια προσφορά της, μεσίτες όπως η Capital.com ενδέχεται να προσφέρουν τις μετοχές της για διαπραγμάτευση ως CFD. Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να κερδοσκοπούν από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών χωρίς να κατέχουν τις υποκείμενες μετοχές. Τα CFD επιτρέπουν επίσης τη χρήση μόχλευσης και τη λήψη θέσεων αγοράς και πώλησης, αλλά ενέχουν τους δικούς τους κινδύνους και συνήθως ταιριάζουν περισσότερο σε ενεργούς επενδυτές παρά σε μακροπρόθεσμους επενδυτές. Η διαθεσιμότητα θα εξαρτηθεί από την κάλυψη των χρηματιστών, τη ζήτηση της αγοράς και τη ρευστότητα μετά την αρχική δημόσια προσφορά.
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