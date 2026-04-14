Handeln YASKAWA Electric Corporation - 6506 CFD

Über Yaskawa Electric Corp

Die YASKAWA Electric Corporation beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung, dem Verkauf, der Installation, der Wartung und dem Design von elektrischen Geräten. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfeldern tätig. Zu den Produkten des Segments Antriebstechnik gehören unter anderem Wechselstrom-Turbomotoren (AC), allgemeine Wechselrichter, AC-Spindelmotoren für Maschinen und Maschinensteuerungen. Das Segment Roboter bietet hauptsächlich Lichtbogenschweißroboter, Punktschweißroboter, Lackierroboter, Handhabungsroboter, Siegelroboter und andere Roboter an. Das Segment Systemtechnik bietet elektrische Systeme für Stahlwerke, elektrische Messsysteme für die Kanalisation, elektrische Messsysteme für verschiedene Industrien und andere. Das Unternehmen bietet auch informative Produkte und Dienstleistungen, Logistik und andere an.

Der aktuelle realtimekurs der YASKAWA Electric Corporation Aktie beträgt 5152.1 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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