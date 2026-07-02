Handeln Westlake Chemical - WLK
Über Westlake Corp
Westlake Corporation, ehemals Westlake Chemical Corporation, ist ein globaler Hersteller und Lieferant von Materialien und Produkten. Das Unternehmen liefert die Bausteine
Der aktuelle realtimekurs der Westlake Chemical Aktie beträgt 74.86 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A0B7ET
- ISIN:US9604131022