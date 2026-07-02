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Über Warner Music Group Corp

Warner Music Group Corp ist ein Musikunterhaltungsunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aufgenommene Musik und Musikpublikation. Es verfügt über ein Portfolio von Plattenlabels, darunter Atlantic Records, Warner Records, Elektra Records und Parlophone Records. Das Geschäft von Recorded Music besteht hauptsächlich in der Entdeckung und Entwicklung von Aufnahmekünstlern sowie in der Vermarktung, Förderung, dem Vertrieb, dem Verkauf und der Lizenzierung von Musik, die von diesen Künstlern erstellt wurde. Das Geschäft von Recorded Music wird hauptsächlich über Plattenlabels wie Atlantic Records und Warner Records abgewickelt. Music Publishing ist ein Unternehmen für geistiges Eigentum, das sich darauf konzentriert, mit seiner eigenen Musikkomposition Einnahmen zu erzielen. Die Aktivitäten des Musikverlagsgeschäfts werden hauptsächlich von Warner Chappell Music, seinem globalen Musikverlag, durchgeführt. Der Katalog umfasst mehrere Komponisten und Komponisten sowie eine Vielzahl von Genres, darunter Pop, Rock, Jazz, Alternative und Gospel.

Der aktuelle realtimekurs der Warner Music Group Corp. Aktie beträgt 27.77 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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