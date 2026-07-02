Handeln W.P. Carey Inc. REIT - WPC

Über WP Carey Inc

W.P. CAREY INC. ist ein selbstverwalteter diversifizierter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist Inhaber und Geschäftsführer von gewerblichen Immobilien, die vor allem den langfristigen Net-Mietvertrag an Unternehmen dienen. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Immobilienbesitz und Investitionsmanagement. Zum 2. Juli 2018 verfügte das Unternehmen über ein Portfolio von geschäftskritischen Gewerbeimmobilien mit insgesamt 922 Objekten mit einer Fläche von etwa 85 Millionen Quadratfuß. Das Unternehmen fungiert auch als Berater für das Managementgeschäft. Das Unternehmen besitzt und investiert in gewerbliche Immobilien hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und in Europa, die dann an Unternehmen vermietet werden, in erster Linie auf der Basis von Triple-Net-Mietvertrag. Der Mieter muss die Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung der Immobilie übernehmen. Es verwaltet auch die Portfolios der Immobilienanlagen des verwalteten REITs und die von Carey Credit Income Fund (CCIF) gewährten Kredite und erzielt Erträge aus der vermögensabhängigen Verwaltung.

Der aktuelle realtimekurs der W.P. Carey Inc. REIT Aktie beträgt 71.21 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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