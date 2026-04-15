Handeln Oshkosh - OSK CFD

Über Oshkosh Corp

OSHKOSH CORPORATION ist ein Designer, Hersteller und Vermarkter einer breiten Palette von Spezialfahrzeugen und Fahrzeugkarosserien. Das Unternehmen ist in vier Segmente tätig: Zutrittsausrüstung, Verteidigung, Feuerwehr und Notfall sowie Gewerbe. Das Segment Zutrittsausrüstung entwirft und fertigt Hubarbeitsbühnen und Teleskoplader, die in einer Vielzahl von Bau-, Industrie-, institutionellen und allgemeinen Wartungsarbeiten eingesetzt werden, und stellt in den Vereinigten Staaten Zug- und Bergungsausrüstung her. Das Verteidigungssegment stellt schwere, mittlere und leichte taktische Radfahrzeuge her. Das Segment Feuerwehr und Notfall entwirft und fertigt Feuerungsapparate, die auf benutzerdefinierten Fahrgestellen montiert sind, Flugzeugrettungs- und Feuerwehrfahrzeugen an nationalen und internationalen Flughäfen sowie Rundfunk- und Kommunikationsfahrzeugen. Das Gewerbesegment entwirft und produziert Front- und Heckentleerungsbetonmischer sowie tragbare und stationäre Betonfertigungsanlagen, Abfallsammelfahrzeuge und Außendienstfahrzeuge.

Der aktuelle realtimekurs der Oshkosh Aktie beträgt 145.3 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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