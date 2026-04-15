Handeln Pepsico - PEP CFD

Über PepsiCo, Inc.

Pepsico, Inc. ist ein Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Das Unternehmen ist durch seine Niederlassungen, Abfüller, Lohnhersteller und sonstige Dritte in der Herstellung, im Marketing, Vertrieb und Verkauf einer Reihe von Getränken, Speisen und Snacks tätig, die in über 200 Ländern und Territorien serviert werden.

Das Unternehmen hat sechs Segmente, und zwar Frito-Lay North America (FLNA); Quaker Foods North America (QFNA); North America Beverages (NAB); Latin America, das den Getränke-, Lebensmittel- und Snackbereich in Lateinamerika umfasst; Europe Sub-Saharan Africa (ESSA), das die Getränke-, Lebensmittel- und Snackgeschäfte in Europa und Subsahara-Afrika umfasst, und Asia, Middle East und North Africa (AMENA), das die Getränke-, Lebensmittel- und Snackgeschäfte in Asien, Nahost und Nordafrika umfasst.

Zu den Marken des Unternehmens gehören Agusha, Amp Energy, Aquafina, Aquafina Flavorsplash, Aunt Jemima, Cap'n Crunch, Cheetos, Chester's, Chipsy, Chūdo, Cracker Jack, Diet Pepsi, Diet Sierra Mist und Domik v Derevne.

Der aktuelle realtimekurs der Pepsico Aktie beträgt 153.68 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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