Handeln Velocity Financial LLC - VEL CFD

Über Velocity Financial LLC

Velocity Financial, Inc. ist ein vertikal integriertes Immobilienfinanzierungsunternehmen. Das Unternehmen vergibt und verwaltet Investorenkredite, die durch Miet- und kleine Gewerbeimmobilien mit einer bis vier Wohneinheiten besichert sind und als Investorenkredite bezeichnet werden. Das Unternehmen vergibt die Darlehen landesweit über sein Netz unabhängiger Hypothekenmakler. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zu Investitionszwecken gehaltene Darlehen und zum Verkauf bestimmte Darlehen. Das Darlehen ist durch ein Grundpfandrecht auf die zugrunde liegende Immobilie mit dem zusätzlichen Schutz einer persönlichen Bürgschaft gesichert. Das Kreditportfolio des Unternehmens beläuft sich auf insgesamt 2,1 Mrd. $ an unbezahltem Kapitalbetrag (UPB) für Immobilien in 45 Bundesstaaten und dem District of Columbia. Das Unternehmen finanziert sein Portfolio in erster Linie durch eine Kombination aus zugesagten und nicht zugesagten besicherten Lagerfazilitäten, Verbriefungen, Unternehmensanleihen und Eigenkapital.

Der aktuelle realtimekurs der Velocity Financial LLC Aktie beträgt 19.32 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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