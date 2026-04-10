Handeln Valeo - FRp CFD

Über Valeo SE

VALEO S.A. ist ein Automobilzulieferer. Das Unternehmen ist ein Technologieunternehmen. Geschäftssegmente des Unternehmens umfassen Komfort- und Fahrassistenzsysteme, Antriebssysteme, Thermische Systeme und Sichtsysteme. Das Unternehmen liefert OEM-Ersatzteile für Automobilhersteller und Ersatzteile für den freien Ersatzteilmarkt. Es beschäftigt sich mit Produkten und Systemen, die zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen (CO2) sowie zur Entwicklung des intuitiven Fahrens beitragen. Es entwickelt Innen-und Außenbeleuchtungssysteme. Das Segment Komfort- und Fahrassistenzsysteme umfasst Fahrassistenz, Innenraumelektronik und Bedienelemente im Fahrzeuginneren. Das Segment Antriebssysteme umfasst elektrische Systeme, Übertragungssysteme, Motormanagementsysteme und Elektronik. Das Segment Thermische Systeme entwickelt und fertigt Systeme, Module und Komponenten. Das Segment Sichtsysteme entwickelt und produziert Systeme zur Unterstützung des Fahrers und der Passagiere. Es ist durch Cloudmade tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Valeo Aktie beträgt 11.15 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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