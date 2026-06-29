Handeln Iron Mountain Incorporated - IRM

Über Iron Mountain Inc

IRON MOUNTAIN INCORPORATED ist eine Holdinggesellschaft, die Aufzeichnungen, in erster Linie physische Datensätze und Datensicherungsmedien, speichert und Dienstleistungen im Informationsmanagement erbringt. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: North American Records and Information Management Business, North American Data Management Business, Western European Business, Other International Business and Corporate und Other Business. Das Unternehmen bietet Aufzeichnungs- und Informationsmanagementdienstleistungen und Datenmanagementdienstleistungen an. Das Unternehmen erbringt Speicher- und Informationsmanagementdienstleistungen für die Branchen Recht, Finanzen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Life Sciences, Energie, Unternehmensleistungen sowie Regierungsorganisationen. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören Informationsvernichtungsleistungen (in erster Linie sichere Aktenvernichtung), Dokumentenmanagementlösungen, regelkonformes Aufzeichnungsmanagement und -beratungsdienstleistungen, Gesundheitsinformationsspeicherung und Management-Lösungen, Unterhaltungsdienstleistungen, Energiedatendienste, Suchdienste und andere Nebenleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der Iron Mountain Incorporated Aktie beträgt 132.19 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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