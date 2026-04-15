Handeln Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - TKC CFD

Über Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (ADR)

Turkcell Communication Services Inc. ist im Aufbau und Betrieb eines globalen Mobilkommunikationssystemnetzwerks in der Türkei und anderen Staaten der Region tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Verbraucher und Firmen in Form von mobilen, festen Breitband-, TV-Produkten und anderen Mediendiensten. Die Unternehmenssegmente umfassen Turkcell Turkey, die die Operationen von Superonline Iletisim Hizmetleri AS umfasst, Turkcell Satis ve Dagitim Hizmetleri A.S., Gruppen-Callcenter-Tätigkeiten von Global Bilgi Pazarlama Danisma ve Cagri Servisi Hizmetleri A.S., Turkcell Interaktif Dijital Platform ve Içerik Hizmetleri A.S. und andere; Turkcell International, die die Operationen von Eastasia, Euroasia, Astelit, BelTel, Belarusian Telecom, Global LLC, Turkcell Europe, Lifetech LLC und andere umfassen und ein anderes Segment, das die Informations- und Unterhaltungsdienstleistungen in der Türkei und Aserbaidschan umfasst, sowie Betrieb von Nicht-Gruppen-Callcentern von Turkcell Global Bilgi.

Der aktuelle realtimekurs der Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Aktie beträgt 6.43 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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