Handeln Trican Well Service Ltd. - TCWca CFD

Über Trican Well Service Ltd

TRICAN WELL SERVICE LTD. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Ölfelddienstleistungen bietet. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Spezialprodukten, Ausrüstungen, Dienstleistungen und Technologien für Bohrung, Abschluss, Stimulation und Nachbearbeitung von Öl- und Gasquellen in Kanada, den USA, Kasachstan, Russland und Norwegen sowie begrenzte Tätigkeiten in Saudi-Arabien und Kolumbien. Das Unternehmen verfügt über drei Geschäftsbereiche: Kanada, USA und International. Der Bereich Kanada umfasst Zementierung, Fracturing, Coiled Tubing, Stickstoffbehandlungen, Geologie, Säurebehandlungen, Reservoir-Management, Industriereinigung und Pipelines, Fertigstellungssysteme und Bohrlochwerkzeugservice. Der Bereich USA umfasst Zementierung, Fracturing, Coiled Tubing, Stickstoffbehandlungen, Säurebehandlungen, Fertigstellungssysteme und Bohrlochwerkzeugservice. Der Bereich International umfasst Zementierung, Fracturing, Coiled Tubing, Säurebehandlungen, Stickstoffbehandlungen, Fertigstellungssysteme und Bohrlochwerkzeugservice.

Der aktuelle realtimekurs der Trican Well Service Ltd. Aktie beträgt 6.779 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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