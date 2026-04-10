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Über Currys PLC

DIXONS CARPHONE PLC (Dixons Carphone) ist ein Elektro-und Telekommunikationshändler und Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: UK & Ireland, Nordics, Südeuropa und Connected World Services (CWS). Dixons Carphone bietet eine Reihe von elektrischen und mobilen Produkten, Konnektivitäts- und Experten-Kundendienste von Geek Squad und KNOWHOW. Zu den Hauptmarken gehören Carphone Warehouse, CurrysPCWorld und Simplifydigital im Vereinigten Königreich und Irland, Elkjop, ElkjopPhonehouse, Elgiganten, Gigantti und Lefdal in den nordischen Ländern, Kotsovolos in Griechenland, Dixons Travel in einer Reihe von Flughäfen in Großbritannien und Irland und Phone House in Spanien.. Die Dienstleistungsmarken umfassen KNOWHOW in Großbritannien, Irland und den nordischen Ländern, und Geek Squad in Großbritannien, Irland und Spanien. Business-to-Business Dienste werden über Connected World Services, PC World Business, CurrysPCWorld Business und Carphone Warehouse Business zur Verfügung gestellt.

Der aktuelle realtimekurs der Currys PLC Aktie beträgt 1.36063 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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