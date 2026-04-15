Handeln TC Energy Corporation - US - TRP CFD

Über TC Energy Corp (USA)

TC Energy Corp., ehemals TransCanada Corp., ist ein Energieinfrastrukturunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Betrieb der nordamerikanischen Energieinfrastruktur, einschließlich Erdgas- und Flüssigkeitspipelines, Stromerzeugung und Erdgasspeichern. Zu den Segmenten gehören kanadische, US-amerikanische und mexikanische Erdgaspipelines, Flüssigkeitspipelines und Energie. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Erdgaspipelines, Flüssigkeitspipelines und Energie. Die Segmente Erdgas- und Flüssigkeitspipelines bestehen im Wesentlichen aus den jeweiligen Erdgas- und Flüssigkeitspipelines in Kanada, den USA und Mexiko sowie den regulierten Erdgasspeichern in den USA. Das Segment Energie umfasst das Stromgeschäft und das unregulierte Erdgasspeichergeschäft in Kanada. TransCanada PipeLines Limited (TCPL) ist ihre wichtigste operative Tochtergesellschaft.

Der aktuelle realtimekurs der TC Energy Corporation - US Aktie beträgt 60.89 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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