Handeln Regions Financial - RF CFD

Über Regions Financial Corp

REGIONS FINANCIAL CORPORATION ist eine Finanz-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen erbringt seine Bankgeschäfte über die Regions Bank, einer im US-Bundesstaat Alabama amtlich zugelassenen Geschäftsbank, die Mitglied der US-Notenbank ist.

Es ist in drei Bereiche gegliedert: Die Firmenbank umfasst das Firmenkundengeschäft einschließlich Gewerbe- und Industriekunden, Gewerbeimmobilien und Immobilieninvestitionen; die Privatkundenbank umfasst das Filialnetz einschließlich des Privatkundengeschäfts und Dienstleistungen für Ersthypotheken, Finanzierungen und Darlehen, Kredite für kleine Unternehmen, indirekte Darlehen, Verbraucherkreditkarten und andere Verbraucherkredite sowie damit in Zusammenhang stehende Einlagen; die Vermögensverwaltung für Einzelpersonen, Unternehmen, öffentliche Institutionen und Non-Profit-Organisationen mit vielfältigen Lösungen für den Vermögenstransfer.

Das Unternehmen bietet traditionelle Bankdienstleistungen für Gewerbe- und Firmenkunden sowie das Hypothekenbankgeschäft als auch andere Finanzdienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der Regions Financial Aktie beträgt 27.81 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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