Handeln Tokyo Gas Co.,Ltd. - 9531 CFD

Über Tokyo Gas Co Ltd

TOKYO GAS CO.,LTD. ist ein in Japan basiertes Gasunternehmen. Es umfasst fünf Unternehmensbereiche. Das Segment City Gas ist in der Produktion, Lieferung und im Verkauf von Erdgas tätig. Dieses Segment ist auch in der Bereitstellung von Gas an die Stadtgaswerke sowie in der Lieferung und im Verkauf von Erdgas in Malaysia tätig. Das Segment Electric Power ist mit dem Verkauf von Strom befasst. Das Segment Overseas investiert in die Erschließung von Gasfeldern. Das Segment Energy Related ist der Verkauf von Gasgeräten. Das Segment Real Estate ist auf das Leasing von Immobilien spezialisiert. Das Unternehmen ist auch im Transport von flüssigem Erdgas (LNG) tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Tokyo Gas Co.,Ltd. Aktie beträgt 6946.24 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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