Handeln British American Tobacco - USD - BTI CFD

Über British American Tobacco PLC (ADR)

BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. ist ein Tabakunternehmen, das sich auch mit Produkten der nächsten Generation beschäftigt. Die Tabakproduktpalette des Unternehmens umfasst Fine Cut Zigaretten (Tabak zum Selberrollen und -machen) und Snus im schwedischen Stil. Seine Segmente sind Asien-Pazifik, Nord- und Südamerika, Westeuropa und Osteuropa, Nahost und Afrika (EEMEA). Das Segment Asien-Pazifik ist in verschiedenen Ländern tätig, darunter Australien, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Japan, Südkorea, Indonesien, Neuseeland und Bangladesch. Das Segment Nord- und Südamerika ist in verschiedenen Ländern aktiv, darunter Brasilien, Mexiko, Kanada, Kolumbien, Argentinien, Chile und Venezuela. Das Segment Westeuropa umfasst die Aktivitäten in verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, Dänemark, Schweiz, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Rumänien, Spanien, Italien, Polen und Kroatien / Balkan. Das Segment EEMEA betreibt seine Aktivitäten in verschiedenen Ländern, darunter Russland, Ukraine, Südafrika, Türkei, Ägypten, Nigeria und Algerien.

Der aktuelle realtimekurs der British American Tobacco - USD Aktie beträgt 58.98 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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